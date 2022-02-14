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Bu hafta açıklanacak! Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? İşte tahminler

14.02.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 17 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek. Reuters anketine katılan 20 kurumun tümü Perşembe günü saat 14:00'te sonuçları açıklanacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını bekliyor.

Bu hafta açıklanacak! Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? İşte tahminler

Kur krizini tetikleyen faiz indirimlerinin ve enflasyonun 19 yılın zirvesi olan yüzde 50'ye yaklaşması ardından Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

Reuters anketine katılan 20 kurumun tümü Perşembe günü saat 14:00'da sonuçları açıklanacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını bekliyor.

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararını 17 Şubat saat 14:00'te açıklayacak.

Reuters anketinde yılsonu politika faizi sorusuna cevap veren dokuz kurumun medyan tahmini %14'te şekillenirken tahminler %9-%14 bandında yer alıyor.

FAİZ İNDİRİMLERİ OCAK AYINDA DURDU

TCMB kur krizini tetikleyen 500 baz puan faiz indirimi ile politika faizini %14'e çektikten sonra indirimleri Ocak ayında durdurdu. Yılsonu enflasyon tahminini yukarı yönlü %23.2'ye güncelleyen TCMB politikaların tamamının liralaşmayı önceliklendireceğini belirtti.

ENFLASYON ZİRVE YAPACAK

TÜFE, TL'deki sert değer kaybının birikimli ve anlık etkilerini belirgin şekilde yansıtarak %48.7'ye yükseldi. Ekonomistler asgari ücret zammı ve artan enerji fiyatları sebebiyle enflasyonun Mayıs'ta %55 civarında zirve yapabileceğini bekliyorlar.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise enflasyonun Nisan'da %50'nin altında bir zirve göreceğini tahmin ettiklerini belirtti.

GOLDMAN SACHS, SABİT TUTULMASINI BEKLİYOR

Goldman Sachs bir araştırma notunda enflasyonun mevcut seviyesine rağmen yetkililerin faiz artışı olmayacağını vurgulayıp politika faizinin sabit tutulmasını beklediklerini belirtti.

Hala mevcut politika gidişatının sürdürülemez olduğunu düşündüklerini belirten Goldman Sachs, yetkililerin politika faizi yerine dolarizasyonda çözülmeyi sağlamak ve rezervleri desteklemek için başka birçok önlem kullanmayı tercih edeceklerini öngördüklerini söyledi. Raporda, "Şimdiye kadarki politika hareketlerine bakılırsa, lirada yeni bir baskı oluşması durumunda yetkililerin artan oranda alternatif önlemlere yöneleceğini düşünüyoruz" görüşüne yer verildi. (KAYNAK:REUTERS)


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