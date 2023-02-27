Bu hafta BİM'de yok yok yok! 28 Şubat Salı BİM'de indirime doyulacak! 5 kilo yoğurt 99 TL, 1500 gr peynir 175 TL

BİM marketler zincirinde temel gıda, mutfak gereçleri ve tekstil ürünleri kategorisinde birçok ürün uygun fiyatıyla raflarda olacak. İndirimli ürünleriyle gündeme gelen BİM marketlerinde 28 Şubat-3 Mart indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. 5 kilo yoğurt 99 TL, 1500 gr peynir 175 TL'den alıcısını bekleyecek! İşte BİM 28 Şubat indirimli ürünler kataloğu...
BİM'de bu hafta da indirimli ürünler raflarda olacak. Fincan Seti 55 TL'den, çift kilişik nevresim seti 249 TL'den satılacak.
Donuk baget 39,50 TL, dana kangal sucuk 500 gr 69 TL.
Elif ve Arkadaşları Elif ve Arkadaşları Nevresim Seti 249 TL, Fastfryer 2,599 TL