FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bu hafta BİM'de yok yok yok! 28 Şubat Salı BİM'de indirime doyulacak! 5 kilo yoğurt 99 TL, 1500 gr peynir 175 TL

Bu hafta BİM'de yok yok yok! 28 Şubat Salı BİM'de indirime doyulacak! 5 kilo yoğurt 99 TL, 1500 gr peynir 175 TL

27.02.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu hafta BİM'de indirime doyuluyor. BİM Aktüel 28 Şubat - 3 Mart kataloğu yayınlandı. Birbirinden farklı ürünlerde büyük indirime gidildi. Kullanıcılar 28 Şubat indirimli ürünleri araştırıyorlar. Katalogda nevresimden beyaz eşyaya, elektronik ev aletlerinden mutfak gereçlerine kadar birçok ürün yer aldı. İşte 28 Şubat BİM aktüel ürün kataloğu...

Bu hafta BİM'de yok yok yok! 28 Şubat Salı BİM'de indirime doyulacak! 5 kilo yoğurt 99 TL, 1500 gr peynir 175 TL

BİM marketler zincirinde temel gıda, mutfak gereçleri ve tekstil ürünleri kategorisinde birçok ürün uygun fiyatıyla raflarda olacak. İndirimli ürünleriyle gündeme gelen BİM marketlerinde 28 Şubat-3 Mart indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. 5 kilo yoğurt 99 TL, 1500 gr peynir 175 TL'den alıcısını bekleyecek! İşte BİM 28 Şubat indirimli ürünler kataloğu...

BİM 28 ŞUBAT İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'de bu hafta da indirimli ürünler raflarda olacak. Fincan Seti 55 TL'den, çift kilişik nevresim seti 249 TL'den satılacak.

63f85e0a86b24512ac72e964

Donuk baget 39,50 TL, dana kangal sucuk 500 gr 69 TL.

63f85e0b86b24512ac72e967

Elif ve Arkadaşları Elif ve Arkadaşları Nevresim Seti 249 TL, Fastfryer 2,599 TL

63f85f9986b24512ac72e98d


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emeklilere 7.500 TL'ye varan ödeme alma fırsatı! Emeklilere 7.500 TL'ye varan ödeme alma fırsatı!
0,69 faizli orta gelirliye konut kredisi işlemleri başladı!0,69 faizli orta gelirliye konut kredisi işlemleri başladı!
DASK’ta gözden kaçan ‘üst sınır’ detayı: Daha fazlasını alamayacaklar...DASK’ta gözden kaçan ‘üst sınır’ detayı: Daha fazlasını alamayacaklar...
Anahtar Kelimeler:
Bim indirim bim aktüel kataloğu

En Çok Okunan Haberler

Deprem çantasına altınlarını doldurdu, hayatının şokunu yaşadı!

Deprem çantasına altınlarını doldurdu, hayatının şokunu yaşadı!

Son düdük çaldı, oyuncularıyla vedalaştı! İstifa depremi...

Son düdük çaldı, oyuncularıyla vedalaştı! İstifa depremi...

Yastık altı birikiminde ‘deprem’ korkusu: Bankalarda hareketlilik başladı

Yastık altı birikiminde ‘deprem’ korkusu: Bankalarda hareketlilik başladı

GSS prim borcu olanlar dikkat! Borç da faiz de silinecek…

GSS prim borcu olanlar dikkat! Borç da faiz de silinecek…

Borçlar silinecek, 60 bin TL yardım ödemesi yapılacak!

Borçlar silinecek, 60 bin TL yardım ödemesi yapılacak!

Hazırlıklar başladı: İmar affına anayasal engel!

Hazırlıklar başladı: İmar affına anayasal engel!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.