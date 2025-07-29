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"Bu hafta çok önemli" deyip altın fiyatları için o günü işaret etti! İslam Memiş'ten "sert bir dalgalanma" mesajı: "Beklentimiz devam ediyor"

Altının geçen haftayı düşüşle kapatmasından sonra yeni haftadaki durum merak ediliyor. Altın fiyatları için özellikle çarşamba günü kritik önem taşıyor. Peki altında bu hafta yükseliş bekleniyor mu? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "sert bir dalgalanma" mesajı verdi.

"Bu hafta çok önemli" deyip altın fiyatları için o günü işaret etti! İslam Memiş'ten "sert bir dalgalanma" mesajı: "Beklentimiz devam ediyor"

Altın geçen hafta yılın rekorunu kırarak 4 bin 471 TL seviyesine yükselmişti. Daha sonra ise haftayı düşüşle kapattı. Gözler yeni haftada altın fiyatlarına çevrildi. Çarşamba günü FED Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının fiyatları nasıl etkileyeceği büyük merak konusu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çarşamba gününden sonra yükseliş beklentisi olduğunu dile getirdi.

"BU HAFTA KÜRESEL PİYASALAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Peki yeni haftada altında yükseliş mi bekleniyor? İslam Memiş, CNN Türk'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Bu hafta küresel piyasalar için çok önemli bir hafta. İkiye ayırıyoruz; çarşamba gününden önce ve sonra olarak. 4 bin 370 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı ama geçen hafta hem zirveyi gördük hem düşüşü gördük. Yani 4 bin 470 lirayı görmüştü. Aynı hafta yine 100 lira düşüşle düzeltme hareketi yaptı."

"Bu hafta çok önemli" deyip altın fiyatları için o günü işaret etti! İslam Memiş ten "sert bir dalgalanma" mesajı: "Beklentimiz devam ediyor" 1

ONS ALTIN

"Ons altın uluslararası piyasalarda şu anda 3 bin 335 dolar seviyesinde. 3 bin 315 dolar destek seviyesi. Oradan tekrar yükselen, 3 bin 380 dolar seviyesine kadar yükselen bir trend ekliyoruz."

"Bu hafta çok önemli" deyip altın fiyatları için o günü işaret etti! İslam Memiş ten "sert bir dalgalanma" mesajı: "Beklentimiz devam ediyor" 2

"YÜKSELİŞ BEKLENTİMİZ DEVAM EDİYOR"

Gram altın şu anda 4 bin 370 lira seviyelerinde. 4 bin 350 lira destek seviyesi ama ondan sonra tekrar 4 bin 350 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş beklediğimizi söyleyebiliriz. Çarşamba akşamı saat 21.00’de Amerika Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. 21.30’da da FED Başkanı’nın konuşmasını takip edeceğiz. Altın fiyatlarında bu hafta sert bir dalgalanma bekliyoruz bu yüzden. Çarşamba gününden sonra da yükseliş beklentimiz devam ediyor. Çünkü FED tarafından bir faiz indirimi beklenmiyor."

"Bu hafta çok önemli" deyip altın fiyatları için o günü işaret etti! İslam Memiş ten "sert bir dalgalanma" mesajı: "Beklentimiz devam ediyor" 3

"ÇARŞAMBAYA KADAR SAKİN"

Bu süreci alım fırsatı olarak değerlendiren İslam Memiş “Çarşamba gününe kadar sakin ama çarşamba gününden sonra tekrar yükseliş yönlü bir trend beklediğimizi söyleyebilirim” dedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Gram Altın
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Ons Altın / TL
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134.579,50
% 0.09
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Ons Altın / USD
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3.317,16
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Çeyrek Altın
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7.082,56
% 0.21
09:51
Yarım Altın
13.816,94
14.165,11
% 0.21
09:51
Ziynet Altın
27.720,51
28.243,58
% 0.21
09:51
Cumhuriyet Altını
28.717,00
29.151,00
% -0.9
16:59
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gram altın Altın ons altın altın fiyatları İslam Memiş
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