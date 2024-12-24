Bu hafta dananın kuyruğu kopacak| İşçisinden, bekarına, çalışanına kadar herkes bunu bekliyor! Özgür Erdursun, 'Asgari ücreti için en az...' deyip masaya gelmesi gereken oranı açıkladı

Asgari ücret son dakika... Asgari ücret ne kadar olacak? İşçiler, bekarlar, stajyer öğrencilere kadar milyonlarca vatandaş asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücretin belli olması ile beraber tüm kalemlerin değişmesi nedeniyle milyonlar, asgari ücrete ne kadar zam geleceğini yakından takip ediyor.

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET İÇİN 29 BİN 583 LİRA İSTEDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk 3 toplantısından herhangi bir rakam konuşulmadı. Bunun üzerine işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ, üçüncü toplantının sonrasında basın toplantısı düzenleyerek yüzde 74'lük bir artış ile asgari ücretin 29 bin 583 lira olmasını istemişti.

KOMİSYON İÇİN BAKAN IŞIKHAN O İKİ GÜNÜ İŞARET ETTİ

Dün Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak, toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu için Perşembe ve Cuma günlerini işaret etti.

Erdoğan'ın daha öncesinde, asgari ücret için ‘’Ekonomi programını bozmadan mümkün olan en yüksek seviyede asgari ücreti arttıracağız’’ söyleminden sonra asgari ücretin ne kadar olacağına dair beklentiler de yükselmişti.

KAYBEDİLEN DEĞERİ KAZANMASI İÇİN YÜZDE 46'LIK ZAM ŞART

SGK Uzmanı Özgür Erdursun Dünya Gazetesi'ndeki haberinde, enflasyon karşısında eriyen asgari ücretin yeniden 17 bin 2 lira değerine ulaşması için ne kadar olması gerektiğini açıkladı.

Erdursun, TÜİK'in enflasyon verilerine göre, alım gücü düşen asgari ücretin tekrar aynı değeri kazanması için yüzde 46,5'lik bir artış ile 24 bin 904 lira olması gerektiğini söyledi.

ASGARİ ÜCRET EMEKLİLERİN MAAŞINI DA BELİRLEYECEK

Asgari ücret ile beraber tüm kalemlere de zam yapılıyor. Erdursun, asgari ücrete yüzde 30'un üzerinde bir artışın yapılması ile emeklilere de refah payının verilip verilmeyeceğinin de belli olacağını ifade etti.

Erdursun, asgari ücrete gelebilecek zam oranına göre ekonomi kurmaylarının zor durumda kalabileceğinin altını çizip, "Asgari ücret belirlenirken, yüksek enflasyon ile mücadele eden hükümetin zam oranın %35’lerde kalacağını düşünüyorum" sözlerini kullandı.

İŞÇİ VE İŞVEREN NE KADAR ZAM İSTİYOR?

Erdursun, " Bir taraftan halkın yoğun talebi, diğer taraftan uygulanan ekonomi programı! Bakalım Cumhurbaşkanı nasıl bir tercihte bulunacak. İşçiler 29 bin 583 lira olmasını, işverenler 21 bin 253 lira olmasını isterken orta yol olarak 22-23 bin lira arasında bir asgari ücretin olacağını belirten Erdursun, "TÜİK verilerine göre de en az asgari ücretin 24 bin 904 TL olması gerekiyor" dedi.