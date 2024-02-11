FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
11.02.2024 08:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu hafta yatırım araçlarının kazançları belli oldu.Yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.

Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,39 kazançla tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 9.045,97 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 8.694,94, en yüksek 9.045,97 puanı gördü.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 4,69 kazançla 8.677,19 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 9,66 artışla 13.056,45 puan, Mali Endeksi yüzde 4,12 yükselişle 9.552,08 puan, Sanayi Endeksi yüzde 5,47 artışla 13.901,04 puan oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 0,30 kazançla 1.995 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,28 artışla 13.409 liraya yükseldi.

Doların fiyatı yüzde 0,73 artışla 30,6850 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 0,56 yükselişle 33,1070 lira oldu.

Geçen hafta 38,5990 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,65 azalarak 38,8490 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,52 kayıpla 35,2180 liradan alıcı buldu.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MÜSİAD'dan İsrail ile ticaret iddialarına ilişkin açıklamaMÜSİAD'dan İsrail ile ticaret iddialarına ilişkin açıklama
150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisinde yeni gelişme! Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete'de!150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisinde yeni gelişme! Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete'de!
Emekli ikramiyesinde yeni hesap! SGK Uzmanı net rakamı vererek anlattıEmekli ikramiyesinde yeni hesap! SGK Uzmanı net rakamı vererek anlattı
Anahtar Kelimeler:
Altın borsa dolar en çok kazandıran yatırım aracı yatırım altın
En Çok Okunan Haberler
Özdağ canlı yayında duyurdu: "Teklif geldi, kabul ettik"

Özdağ canlı yayında duyurdu: "Teklif geldi, kabul ettik"

Nagihan'ın Survivor'dan aylık kazancını açıkladı! "Atla deve değil"

Nagihan'ın Survivor'dan aylık kazancını açıkladı! "Atla deve değil"

Emekli ikramiyesinde yeni hesap! SGK Uzmanı net rakamı vererek anlattı

Emekli ikramiyesinde yeni hesap! SGK Uzmanı net rakamı vererek anlattı

Resmi Gazete'den 'yoğurt' kararı

Resmi Gazete'den 'yoğurt' kararı

150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisinde yeni gelişme! Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete'de!

150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisinde yeni gelişme! Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete'de!

Sıfır otomobil fiyatlarında kafalar karışık! Tek tek belli oldu

Sıfır otomobil fiyatlarında kafalar karışık! Tek tek belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.