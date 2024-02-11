Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,39 kazançla tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 9.045,97 puandan tamamladı.
Endeks, hafta içinde en düşük 8.694,94, en yüksek 9.045,97 puanı gördü.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 4,69 kazançla 8.677,19 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 9,66 artışla 13.056,45 puan, Mali Endeksi yüzde 4,12 yükselişle 9.552,08 puan, Sanayi Endeksi yüzde 5,47 artışla 13.901,04 puan oldu.
24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 0,30 kazançla 1.995 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,28 artışla 13.409 liraya yükseldi.
Doların fiyatı yüzde 0,73 artışla 30,6850 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 0,56 yükselişle 33,1070 lira oldu.
Geçen hafta 38,5990 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,65 azalarak 38,8490 liraya geriledi.
İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,52 kayıpla 35,2180 liradan alıcı buldu.