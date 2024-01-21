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Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? En çok prim yapan hisse belli oldu!

21.01.2024 09:49 | Son Güncelleme:
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Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 27,91 ile Tatlıpınar Enerji Üretim oldu.

Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? En çok prim yapan hisse belli oldu!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,13 kazançla 7.996,70 puandan tamamladı.CEndeks, hafta içinde en düşük 7.937,06, en yüksek 8.116,90 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 1,50 kazançla 7.489,76 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,78 artışla 10.502,02 puan, Mali Endeksi yüzde 0,07 yükselişle 8.719,72 puan, Sanayi Endeksi yüzde 1,40 artışla 11.940,02 puan oldu.

TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 27,91 ile Tatlıpınar Enerji Üretim oldu. Tatlıpınar Enerji Üretimi, yüzde 21,23 ile Enerya Enerji, yüzde 18,40 ile Ahlatcı Doğalgaz izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 6,93 ile Mia Teknoloji, yüzde 6,64 ile VakıfBank ve 4,89 ile Yapı ve Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 390 milyar 21 milyon lirayla Koç Holding, 345 milyar 345 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 279 milyar 675 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

ALTIN DÜŞERKEN, DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,15 değer kaybıyla 1.969 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,09 kayıpla 13.239 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,32 değer kazanarak 30,1910 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,43 azalışla 32,8760 lira oldu.

Geçen hafta 38,4520 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,37 azalarak 38,3110 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,78 kayıpla 34,8430 liradan alıcı buldu.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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