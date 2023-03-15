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Bu hafta Meclis'e geliyor: Bakan Bilgin'den geçici işçi ve staj mağdurları için açıklama: 'Dosyayı kapatıyoruz...'

15.03.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçiler dosyasının hafta içerisinde Meclis gündemine alınacağını ve sorunun çözüleceğini söyledi. Staj ve çıraklık içinse Bakan Bilgin çok net ifadeler kullandı. Bilgin, “Staj bir eğitimdir, bu durumu siz de yaşamışsınızdır. Kavramları doğru kullanın” diye konuştu.

Bu hafta Meclis'e geliyor: Bakan Bilgin'den geçici işçi ve staj mağdurları için açıklama: 'Dosyayı kapatıyoruz...'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, geçici işçilerle ilgili düzenlemenin hafta içerisinde Meclis gündemine geleceğini belirtti.

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Emeklilikte yaşa takılanlardan (EYT) sonra geçici işçiler konusuna el atacaklarını söylediğini hatırlatan Bilgin, “Tahmin ediyorum bu hafta Meclis gündemine alınır. Geçici işçi sorununu çözüyoruz. Dosya önümüzde. Ele aldığımız her konuyu çözerek dosyayı kapatıyoruz. EYT’den sonra geçici işçiler demiştim. Şimdi de Meclisin vereceği karar ile geçici işçiler meselesi de kapanıyor” ifadelerine yer verdi.

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“STAJ BİR EĞİTİMDİR”

"Staj mağdurları" kavramının doğru olmadığını ve prim yatırılmadan emekli olunmayacağının altını çizen Bakan Bilgin, “Staj mağduru diye bir kavram doğru değil. Primini yatırmamış kişiler primini yatırmadan emekli olabilir mi, patronları kim? Kendi adlarına sigorta primi yatıracak olan ismi bize bildirsinler, onları tespit edelim, primlerini yatırsınlar. Siz kendi iş verenlerinize sorun, staj için gelen çocuklar için prim yatırırsanız staja alır mısınız. Staj bir eğitimdir, bu durumu siz de yaşamışsınızdır. Kavramları doğru kullanın” değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
geçici işçi

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