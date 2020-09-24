Bu halının fiyatı dudak uçuklattı! 7 milyon düğümlü halı 616 bin liraya satılıyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan halı mağazalarında bulunan halılar 50 dolar ile 80 bin dolar arasında satılıyor. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan Dokuart halı mağazasında bulunan ve “Son Akşam Yemeği”nin işlendiği 7 milyon düğümü olan halı 80 bin dolara satışa sunuldu. Dokuart Mağaza Müdürü Oğuz Mayadağ, "Mağazamızda bizim her türlü halımız bulunuyor. Yün halımız, pamuk halımız var, ipek halımıza var. Tabi ki bütün halılar değişiktir. Herkes sevdiği halıyı alır. Ama bazı halılar vardır sırf yatırım için alınır. 'Son akşam yemeği'nin işlendiği halımızın metrekaresinde 7 milyon düğüm var. Bu halımızda 3 senelik işçilik var. Bu halımızın fiyatı 80 bin dolar civarındadır. Mağazamızda halı fiyatlarımız 50 dolardan başlar, limiti 80 bin dolara kadar halılarımız var” dedi.

'HALILARA EN FAZLA ABD'LİLER İLGİ GÖSTERİYOR'

Nevşehir’de bulunan ve 50 dolar ile 80 bin dolar arasında satılan halılara en fazla ABD’li turistlerin ilgi gösterdiğini ifade eden Oğuz Mayadağ, “Halılarımıza en fazla ABD, Almanya, Fransa, Malezya, Endonezya ve Japon müşterilerimiz bulunuyor. Japonlar sadece ipek halı ve ufak halı alırlar” diye konuştu.