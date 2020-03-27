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Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 prim günü ile emekli oluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.03.2020 09:19 | Son Güncelleme

Emeklilik bütün vatandaşların hayali iken; sigortalılık süresi, yaş, sigorta giriş tarihi ve ödenen prim günün miktarı normal şartlarda emeklilik için aranılan kriterler arasında yer alır. Ancak normalin dışındaki durumlarda ise emeklilik için başka bir prosedür işler. Çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp yaşayan ve çalışması mümkün olmayan kişilerin emeklilik şartları; normal emeklilik dışında kalan ve en çok araştırılan konuların başında bulunur.

Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 prim günü ile emekli oluyor

Kişinin yasalar ile belirlenen hastalıklardan birini geçirmesi sonucunda, herhangi bir meslekte çalışamayacak derecede iş gücünün tamamını ya da bir kısmı kaybetmesiyle malullük durumu ortaya çıkar. Malul kişilerin çalışmaya devam edememesinde doğan mağduriyetlerini gidermek için malulen emeklilik devreye girer. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olarak çalışan kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve düzenli bir gelir sağlamak amacıyla malulen emeklilik aylığı ödenir. Peki, malulen emeklilik nedir? Kimler malulen emeklilik hakkından yararlanabilir? Malulen emeklilik için gerekli olan şartlar nelerdir? İşte, malulen emekliliğe ilişkin öğrenilmek istenen bütün ayrıntılar…

Malulen Emeklilik Nedir? Şartları Nelerdir?

Malulen emeklilik, kişinin çalışma hayatı sırasında yaşadığı kaza, hastalık veya rahatsızlık nedeniyle iş gücünde en az yüzde 60 oranında iş gücü kaybının yetkilendirilen sağlık kuruluşları tarafından tescillenmesi halinde bağlanan aylığı ifade eder.

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği kapsamında kişilerin en az 10 yıldan beri SGK bünyesinde sigortalı olması gerekir.

İş gücü kaybı raporlandırılan ve sigortalılık süresini tamamlayan kişilerden son olarak 1800 prim günü ödemesi lazımdır
.
Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü tarafından verilen sevk yazısında belirtilen devlet üniversite hastaneleri, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Askeri hastaneler tarafından düzenlenen malullük raporları kabul edilir.

Sağlık kurulunun düzenlediği raporda “başka birisinin sürekli bakımına muhtaç” ifadesinin yer alması durumunda; malulen emeklilik için gerekli olan prim günü miktarı ve sigortalılık süresi şartlarına bakılmaz.

SSK (4A) kapsamında sigortalı olanların iş akdine son verilmesi ya da işten ayrılmış olması; BAĞ-KUR (4B) bünyesinde sigortalı olanların ticari faaliyetlerine son vermiş olması ve SGK’ya prim borçlarının olmaması; Emekli Sandığı (4C) sigorta kolunda olan kişilerin görevlerinden ayrılmış olması da şarttır.

Malulen Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Malulen emeklilik başvurusu Sosyal Güvenlik İl/ Merkez Müdürlüğü üzerinden bizzat olarak gerçekleştirilebilir. Kişilerin ikamet adresinde bulunan ilgili kuruma; tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi, işten ayrılma bildirgesi, sağlık raporu ve vesikalık fotoğraf ile başvurularını iletmeleri mümkündür.
Yapılan başvuruların SGK tarafından incelenmesinden sonra maluliyet durumu kabul edilebilir, reddedilebilir ya da ara karar verilmesi için sağlık kuruluna gönderilebilir.

Malulen Emeklilik Kapsamına Alınan Hastalık Grupları Nelerdir?

Kanser Hastalıkları (Cilt, Tiroid bezi, Meme, Akciğer, Mide, Bağırsak, Karaciğer, Safra kesesi, Pankreas, Böbrek, Mesane, Prostat, Testis, Penis, Baş ve boyun yumuşak doku, Lenfoma)
Epilepsi
Demans
Beyin Tümörü
Parkinson Sendromu
Serebral palsi
Multiple Skleroz (MS)
Zeka Geriliği (IQ 50 ve altı)
Şizofreni
Bipolar Bozukluk
Görme Bozukluğu(Görme Azlığı)
Retina Kanamaları
Tek başına ayakta duramayacak derecede denge kaybı
İşitme azlığı/kaybı
Anemi
Organ Kaybı (Kol, Bacak, El vb.)
Behçet Hastalığı
Gastrointestinal Kanamalar
Karaciğer Sirozu
Karaciğer Nakli
Kalp Yetmezliği
Kalp ve Kalp Kapak Hastalıkları
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Solunum Sistemi Hastalıkları (Nefes Darlığı)
Böbrek Nakli
Akciğer Nakli
Böbrek Nakli
Tüberküloz
AIDS

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