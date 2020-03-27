Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 prim günü ile emekli oluyor

Kişinin yasalar ile belirlenen hastalıklardan birini geçirmesi sonucunda, herhangi bir meslekte çalışamayacak derecede iş gücünün tamamını ya da bir kısmı kaybetmesiyle malullük durumu ortaya çıkar. Malul kişilerin çalışmaya devam edememesinde doğan mağduriyetlerini gidermek için malulen emeklilik devreye girer. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olarak çalışan kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve düzenli bir gelir sağlamak amacıyla malulen emeklilik aylığı ödenir. Peki, malulen emeklilik nedir? Kimler malulen emeklilik hakkından yararlanabilir? Malulen emeklilik için gerekli olan şartlar nelerdir? İşte, malulen emekliliğe ilişkin öğrenilmek istenen bütün ayrıntılar…

Malulen Emeklilik Nedir? Şartları Nelerdir?

Malulen emeklilik, kişinin çalışma hayatı sırasında yaşadığı kaza, hastalık veya rahatsızlık nedeniyle iş gücünde en az yüzde 60 oranında iş gücü kaybının yetkilendirilen sağlık kuruluşları tarafından tescillenmesi halinde bağlanan aylığı ifade eder.

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği kapsamında kişilerin en az 10 yıldan beri SGK bünyesinde sigortalı olması gerekir.