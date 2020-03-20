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Bu hastalıklara sahip vatandaşlar yaşı, primi beklemeden emekli oluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.03.2020 14:36 | Son Güncelleme

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında malulen emekliliğin kapsamı ve çerçevesi belirlenmiştir. 4A, 4B ve 4C sigortalılık kollarından birine mensup olarak hizmet veren çalışanların iş gücünden belirli bir oranda kayıp yaşaması durumunda malulen emekliliğin önü açılır. Sosyal devlet anlayışını benimseyen ülkemizde tüm vatandaşların insanı şartlarda hayatına devam etmesi için uygulamalar geliştirilmiştir.

Bu hastalıklara sahip vatandaşlar yaşı, primi beklemeden emekli oluyor

Malulen emeklilik, çalışan bireyin sağlık durumu nedeniyle ortaya çıkan erken emeklilik halidir. Çalışma veya meslekte kazanma gücünün kısmen veya tamamen kaybedilmesi anlamına gelen malullük, bir hastalıkla veya fiziksel bir engelle mücadele etme zorunluğunu ifade eder. Bu zorluklar beraberinde kişilerin gelir kaybı yaşamasına neden olur. Malulen emeklilik nedeniyle maaş bağlanması çalışma gücünü kaybeden sigortalılar için yeni bir gelir kapısı olur.

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre; sigorta başlangıç tarihinden sonra çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitiren çalışanların hayatını devam ettirmesi için malulen emeklilik aylığı hakkı tanınmıştır. Malulen emeklilik için aynı yasa kapsamında şartlarda belirlenmiştir:

En az 10 yıllık sigortalılık süresi olmalıdır. SGK’nın verdiği sevkle birlikte başvurulan sağlık kurulu tarafından çalışma gücü kaybı belirlenen sigortalının raporunda “başka birisinin sürekli bakımına muhtaç” ibaresi yer alıyorsa malulen emeklilik için en az 10 yıl sigortalılık şartı aranmaz.

İlk kez sigortalı olunan tarihten itibaren toplam 1800 prim günü ödemesinin SGK’ya yapılmış olması gerekir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilen hastanelerin sağlık kurullarınca çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp olduğuna dair rapor oluşturulmalıdır.
Malulen emeklilikte kanser hastalarına tanınan önemli bir ayrıcalık söz konusudur. Gerekli prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık şartlarını sağlayan kanser hastalarına konulan teşhisin ardından 1 yıl içinde başvurmaları halinde sağlık kurulu raporuna bakılmaksızın 18 ay süreyle malulen emeklilik maaşı bağlanabilir. 18 aylık süre bittiğinde kanser nedeniyle en az yüzde 60 iş gücü kaybının devam etmesi durumunda malullük aylığı almaya devam edilir.

SGK tarafından malulen emeklilik rapor vermeye yetkisi olan kurumlar arasında; devlet üniversitesi hastaneleri, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma hastaneleri ve askeri hastaneler yer alıyor.

Malulen Emeklilik Başvuruları Nasıl Yapılır?

Malulen emeklilik başvurusunu adaylar ikamet adreslerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünden direkt olarak tamamlayabilirler.

Başvurunun hemen ardından SGK tarafından adaylar sağlık raporu almak üzere yetkilendirilen hastanelere sevk edilirler.

Sevkin ardından adayların hakkında düzenlenen sağlık raporu ve diğer belgeler başvurunun yapıldığı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünce bir dosya halinde ilgili kurumun sağlık kuruluna gönderilir.

Sağlık Kurulu maluliyet kabul edebilir, reddedilebilir ya da ara karar talebinde bulunabilirler.

Müracaat edilen Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünden sonuca dair bilgileri alınabilir.

Malulen Emeklilik Aylığı Hangi Durumlarda Kesilir?

Sigortalı olarak çalışanların malulen emekliliği hak etmesinin ardından Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışması halinde emekli aylığında kesinti yapılır.

Kontrol muayenesi sonucunda malullük durumunun veya iş gücü kaybının ortadan kalkması durumunda kişilerin malulen emeklilik aylıklarının ödemesine son verilir.


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