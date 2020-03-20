Bu hastalıklara sahip vatandaşlar yaşı, primi beklemeden emekli oluyor

Malulen emeklilik, çalışan bireyin sağlık durumu nedeniyle ortaya çıkan erken emeklilik halidir. Çalışma veya meslekte kazanma gücünün kısmen veya tamamen kaybedilmesi anlamına gelen malullük, bir hastalıkla veya fiziksel bir engelle mücadele etme zorunluğunu ifade eder. Bu zorluklar beraberinde kişilerin gelir kaybı yaşamasına neden olur. Malulen emeklilik nedeniyle maaş bağlanması çalışma gücünü kaybeden sigortalılar için yeni bir gelir kapısı olur.

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre; sigorta başlangıç tarihinden sonra çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitiren çalışanların hayatını devam ettirmesi için malulen emeklilik aylığı hakkı tanınmıştır. Malulen emeklilik için aynı yasa kapsamında şartlarda belirlenmiştir:

En az 10 yıllık sigortalılık süresi olmalıdır. SGK’nın verdiği sevkle birlikte başvurulan sağlık kurulu tarafından çalışma gücü kaybı belirlenen sigortalının raporunda “başka birisinin sürekli bakımına muhtaç” ibaresi yer alıyorsa malulen emeklilik için en az 10 yıl sigortalılık şartı aranmaz.