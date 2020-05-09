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Bu hastalıkları geçiren kişiler 10 yılda emekli olabiliyor! 10 yılda emeklilik için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.05.2020 14:06 | Son Güncelleme

Malulen emeklilik, çalışanların emeklilik türlerindendir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda malulen emeklilik ve malullük kavramları yeniden düzenlenmiştir. Malullük; çalışan işçilerin, esnaf ve zanaatkarların, kamuya ait yerlerde memur olarak iş yapan kişilerin çalışırken yaşadığı bir kaza ya da meslek hastalığının neticesinde mesleklerini yerine getirecek gücü kaybetmeleridir.

Bu hastalıkları geçiren kişiler 10 yılda emekli olabiliyor! 10 yılda emeklilik için...

Özetle malulen emeklilik, çalışmakta olan bireyin çeşitli sağlık problemleri nedeniyle erken emekli olmasıdır. Malulen emekli olabilmenin en önemli koşulu, bireyin çalışma gücünde %60 kadar bir kayıp olduğunu belgeleyen sağlık kurulu raporuna sahip olmaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenin ya da sigortalı bireyin talebi doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen hastanelerde hazırlanan tıbbi belge ve raporları inceler. İnceleme neticesinde %60 oranında sağlık sorunu olan bireyler malulen emekli kabul edilir.

HANGİ HASTALIKLAR MALULEN EMEKLİLİK KAPSAMINA GİRİYOR?

Bir kişiye maluliyet aylığı bağlanabilmesini sağlayan malulen emeklilik sistemi kapsamına giren bazı hastalıklar vardır. Bu hastalıklar şu şekilde sıralanabilir:

Kanser (lenfoma, lösemi, akciğer, meme, mide, karaciğer, troid bezi, kalın ve ince bağırsak, safra yolları, böbrek, pankreas, sinir sistemi, safra kesesi, prostat, genital yollar, mesane, testis, cilt kanserleri)

Parkinson sendromu

AIDS

Kalp nakli

Böbrek nakli

Karaciğer sirozu

Demans

Görme azlığı

Tüberküloz

Kalp kapak hastalıkları

Bipolar bozukluk

Karaciğer nakli

Behçet hastalığı

Organ kaybı (bacak ve kol gibi organların kaybı)

Epilepsi

Kalp yetmezliği

Beyinde oluşan tümörler

Akciğer nakli

Gastrointestinal kanamalar

Şizofreni

IQ 50 ve altında oluşan zeka gerilikleri

Multiple Skleroz

Beyin felci

Retina kanamaları

Denge bozuklukları

İşitme kaybı

Anemi

Tedavi olunduğu halde bireyin çalışmasına müsaade etmeyen şizofreni ve alt tipleri

Sanrısal bozukluk durumları

Sınırlandırılamayan psikozlar

Obsesif kompülsif bozukluk

Kronik travma sonrası stres bozukluğu

MALULEN EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Malulen emekli olmanın hastalıklar dışında da bazı şartları bulunuyor. Malulen emekliliğe başvuracak bireylerin bu şartları sağlaması gerekiyor.

Malulen emekli olmak isteyen biri en az 1800 gün boyunca prim ödemiş olmalı. Eğer 1800 günlük prim ödemesi bulunmuyorsa malullük aylığı alma hakkı yoktur.

Sigortalı birinin malul olarak kabul edilmesi için 5 senelik prim ödemesi yapılmış olmalıdır. Ayrıca 10 senelik sigortalı olmalıdır. Fakat SGK'dan alınan sevkle beraber başvurulan sağlık kurulu bilgisi kapsamında belirlenmiş olan sigortalı kişinin raporu içerisinde başka birinin bakımına muhtaç olduğuna dair bir bilgi bulunuyorsa, 10 sene şartı geçerliliğini yitirir.

1800 gün şartı aranmayan kişilerin geçen zaman için malullük, ölüm ve yaşlılık sigorta primlerini bildirmiş olması gerekiyor.

Kişinin malulen emekli olabilmesi için rahatsızlığının sigortalı olduğu tarihten sonra ortaya çıkmış olması gerekiyor. Bu da şu anlama geliyor: Çalışmaya başlamadan meydana gelmiş olan hastalıkların malulen emekli olma konusunda geçerliliği yoktur.

Malulen emekli olmanın temel şartı iş göremezlik durumunun ortaya çıkmış olmasıdır.

Maluliyeti sebebi ile sigortalı şekilde çalıştığı işten çıkmış olması gerekiyor.

SGK prim borcu olmamalı.

Kuruma yazılı bir dilekçeyle beraber başvurmuş olması gerekiyor.

MALULLÜK AYLIĞI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Malullük aylığının kesildiği durumlar;

Kişinin yabancı bir ülkede çalışma hayatına devam etmesi

Kontrol muayenesi sonrası malullük durumunun tamamen ortadan kalkmış olması gibi durumlarda malullük aylığı kesilir. Kontrol muayenesi ise sigortalı olan kişinin ya da hak sahibinin engellilik, iş göremezlik ve malullük raporları içerisinde ifade edilen hastalıkların varlığının tespit edilmesi amacı ile yapılan muayenedir.

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