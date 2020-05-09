Bu hastalıkları geçiren kişiler 10 yılda emekli olabiliyor! 10 yılda emeklilik için...

Özetle malulen emeklilik, çalışmakta olan bireyin çeşitli sağlık problemleri nedeniyle erken emekli olmasıdır. Malulen emekli olabilmenin en önemli koşulu, bireyin çalışma gücünde %60 kadar bir kayıp olduğunu belgeleyen sağlık kurulu raporuna sahip olmaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenin ya da sigortalı bireyin talebi doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen hastanelerde hazırlanan tıbbi belge ve raporları inceler. İnceleme neticesinde %60 oranında sağlık sorunu olan bireyler malulen emekli kabul edilir.

HANGİ HASTALIKLAR MALULEN EMEKLİLİK KAPSAMINA GİRİYOR?



Bir kişiye maluliyet aylığı bağlanabilmesini sağlayan malulen emeklilik sistemi kapsamına giren bazı hastalıklar vardır. Bu hastalıklar şu şekilde sıralanabilir:

Kanser (lenfoma, lösemi, akciğer, meme, mide, karaciğer, troid bezi, kalın ve ince bağırsak, safra yolları, böbrek, pankreas, sinir sistemi, safra kesesi, prostat, genital yollar, mesane, testis, cilt kanserleri)

Parkinson sendromu

AIDS

Kalp nakli