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  4. Bu ıhlamur altın değerinde! Mecaz değil gerçek... Çiçek ıhlamurunun fiyatı görenleri dumur ediyor

Bu ıhlamur altın değerinde! Mecaz değil gerçek... Çiçek ıhlamurunun fiyatı görenleri dumur ediyor

16.12.2024 16:34
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
16.12.2024 16:34
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Kış ayları geldi çattı! Hastalıklar da soğuk havayla beraber kapıları çalmaya başladı. Bu hastalıklara şifa ise ıhlamur ancak o da uzananın elini yakıyor. Geçen sene kilosu 600 TL olan Çiçek ıhlamurunun bu seneki fiyatı yüzde 300 zamla tezgahta yerini aldı.

Kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden olan ıhlamur, bu yıl geçen seneye oranla daha az bulunuyor. Piyasada ıhlamurun az olması ise fiyatlara olumsuz yansıdı.

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1 SENEDE YÜZDE 300'DEN FAZLA ZAM

Geçen yıl kilosu 600 TL olan ıhlamur, bu yıl 2 bin 500 TL'den satılıyor. Aktarlar, fiyatlar yüksek olsa da vatandaşların 50 gram ve 100 gram halinde ıhlamura rağbet gösterdiğini ifade etti.

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“IHLAMURUN KİLOSU ÇEŞİDİNE GÖRE 1,5 BİN TL YA DA 2,5 BİN TL’YE SATILIYOR”

Fiyatların yüksek olmasına rağmen ıhlamur satışlarının devam ettiğine değinen aktar Murat Amanvermez, “Ihlamur fiyatları yüksek olsa da havalar soğuk olduğu için satılıyor. Bu sene geçen seneye göre piyasada ıhlamur daha az. Bundan dolayı da ıhlamur fiyatları çok yüksek. İnsanlarımız soğuklara dirençli hale gelmek için tüketmek zorunda kalıyor. Ihlamur fiyatları çeşidine göre bin 500 TL ile 2 bin 500 TL arasında değişiyor. Vatandaşlar en çok 50 gram ya da 100 gram satın alıyor. 50 gramdan 5 porsiyon, 100 gramdan 10 porsiyon ıhlamur çıkıyor. İnsanlar fiyatlardan şikayetçi ama bütçelerine göre az miktarda alıyorlar” dedi.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
ıhlamur Zam kış hastalık fiyat
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