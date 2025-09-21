FİNANS

Bu iki oyuncağın satışı yasaklandı! Bakanlık duyurdu: Piyasadan toplatılıyor…

Piyasadan toplatılan tehlikeli ürünlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı listede iki oyuncak daha yer aldı. İşte piyasadan toplatılması yönünde karar alınan o iki oyuncak…

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, iki adet oyuncağın kullanımının güvensiz ve sağlıksız olduğunu tespit etti.

İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verildi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

