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Bu ilçe kendi elektriğini üretiyor: Yılda 1 milyon 500 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.08.2020 11:04 | Son Güncelleme

Bursa'nın 70 bin nüfuslu Kestel ilçesi kendi elektriğini kendi üretiyor. Kestel Belediyesi, 5,5 milyon liralık yatırımla tamamladığı Güneş Enerji Santrali (GES) ile bütün tesislerin ve parkların elektriğini karşılayıp, fazla ürettiği elektriği UEDAŞ'a satarak, yılda 1 milyon 500 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyor.

Bu ilçe kendi elektriğini üretiyor: Yılda 1 milyon 500 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyor

Kestel Belediyesi tarafından 5,5 milyon liralık yatırımla kurulan ve geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen Kayacık Mahallesindeki Güneş Enerji Santrali (GES), diğer büyük şehir ve ilçe belediyelerine de örnek teşkil ediyor. 21 bin 845 metrekare alana kurulan ve 3 bin 736 panelin bulunduğu santral, yıllık 1,5 Milyon kilovatt saat gücünde elektrik üreterek, ilçeye büyük katkı sağlıyor.
Kestel Belediyesi, doğa dostu ve yenilenebilir enerji kaynaklarından olan Güneş Enerji Santrali'nin ürettiği elektrikle, ilçedeki bütün tesislerin ve parkların elektriğini karşılamanın yanı sıra, fazla ürettiği elektriği de UEDAŞ'a satarak yılda 1 milyon 500 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyor. Güneş Enerji Santrali'nin Kestel'in geleceği için çok önemli bir proje olduğunu belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ''Belediyenin öz kaynaklarıyla, 5,5 milyon liralık yatırım yaptığımız Kayacık Mahallesindeki Güneş Enerji Santralimiz tamamlandı. Tamamen çevreci olan bu enerji kaynağı, en geç 4 yıl içerisindeki kendini amorti edecek. 10 yıl devlet alım garantisi olan bu proje ile belediyemizin tüm tesislerini, ilçemizde bulunan tüm park ve bahçelerimizin elektriğini karşılıyoruz'' dedi.

Fazladan üretilen elektriği UEDAŞ'a satarak, belediyenin kasasına aylık olarak ciddi oranda gelir sağladıklarının altını çizen Başkan Tanır, "Hayata geçirdiğimiz tertemiz proje, ilçemizdeki elektrik sarfiyatı karşılayabiliyor ve bunun yanı sıra ilçemize kazanç sağlıyor. Bu sebeple projeyi tamamlamak bizim için çok önemliydi. Çok şükür hayata geçirdik ve meyvelerini toplamaya başladık. 'Kestel'e sözümüz var' diyerek çıktığımız bu yolda, gelecek nesillere iddialı ve faydalı projeler bırakmak yegane borcumuzdur'' diye konuştu.

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