Bu ilçelerde evi olan yaşadı! Resmen talih kuşu kondu

İş bulma hayaliyle İstanbul’a gelen pek çok kişi, işini kurduktan sonra ev hayalinin peşine düşüyor. İstanbul’da iyi bir ev alabilmek için ise milyonları gözden çıkarmak gerekiyor. Dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olan İstanbul’da bazı ilçeler var ki “burada evi olanlar yaşadı” dedirtiyor. Sizler için İstanbul’un en kıymetli semtlerinde bulunan evlerin kira ve satılık fiyatlarını bir araya getirdik

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK VE EN AZ KONUT SATILAN İLLERİ

Konut satışında Türkiye’nin yüzde 19,2 ile en yüksek payına sahip olan İstanbul’u, yüzde 9,6’lık oran ile Başkent Ankara takip ediyor. Ankara’dan sonra ise Ege’nin incisi İzmir, konutlarda yüzde 5,6 paya sahip.

Konut satışının en az olduğu 3 il ise Ardahan, Hakkari ve Bayburt oldu.

İSTANBUL’UN EN DEĞERLİ MAHALLELERİ

Türkiye’deki konut satışlarının ardından, en çok konut satılan İstanbul’da, en değerli mahalleler de açıklandı. İstanbul’un genelinde konut satışı yapılırken metrekare başına 4 bin 644 Türk Lirası ile hesaplanarak ortalama satış fiyatı 529 bin 416 Türk Lirası oldu.

İSTANBUL’UN EN DEĞERLİ İLÇELERİNİN LİSTESİ

İlçe: Beşiktaş

Mahalle: Nisbetiye

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 16 bin 537 TL

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2 milyon 464 bin 13 TL

Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 35,1

Ortalama Kira (TL): 4 bin 595 TL