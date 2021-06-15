Bu ilçelerde evi olan yaşadı! Resmen talih kuşu kondu

İş bulma hayaliyle İstanbul’a gelen pek çok kişi, işini kurduktan sonra ev hayalinin peşine düşüyor. İstanbul’da iyi bir ev alabilmek için ise milyonları gözden çıkarmak gerekiyor. Dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olan İstanbul’da bazı ilçeler var ki “burada evi olanlar yaşadı” dedirtiyor. Sizler için İstanbul’un en kıymetli semtlerinde bulunan evlerin kira ve satılık fiyatlarını bir araya getirdik
Konut satışında Türkiye’nin yüzde 19,2 ile en yüksek payına sahip olan İstanbul’u, yüzde 9,6’lık oran ile Başkent Ankara takip ediyor. Ankara’dan sonra ise Ege’nin incisi İzmir, konutlarda yüzde 5,6 paya sahip.
Konut satışının en az olduğu 3 il ise Ardahan, Hakkari ve Bayburt oldu.
Türkiye’deki konut satışlarının ardından, en çok konut satılan İstanbul’da, en değerli mahalleler de açıklandı. İstanbul’un genelinde konut satışı yapılırken metrekare başına 4 bin 644 Türk Lirası ile hesaplanarak ortalama satış fiyatı 529 bin 416 Türk Lirası oldu.
İlçe: Beşiktaş
Mahalle: Nisbetiye
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 16 bin 537 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2 milyon 464 bin 13 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 35,1
Ortalama Kira (TL): 4 bin 595 TL
İlçe: Üsküdar
Mahalle: Beylerbeyi
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 17 bin 40 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2 milyon 828 bin 640 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 20,4
Ortalama Kira (TL): 2 bin 226 TL
İlçe: Büyükçekmece
Mahalle: Karaağaç
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 17bin 36 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 6 milyon 147 bin 564 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 29,7
Ortalama Kira (TL): 11 bin 4 TL
İlçe: Büyükçekmece
Mahalle: Türkoba
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 7 bin 257 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3 milyon 236 bin 622 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 18,6
Ortalama Kira (TL): 7 bin 363 TL
İlçe: Bakırköy
Mahalle: Ataköy 1. Kısım
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 16 bin 164 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3 milyon 798 bin 540 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 28,0
Ortalama Kira (TL): 4 bin 753 TL
İlçe: Sarıyer
Mahalle: Ferahevler
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 17 bin 626 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3 milyon 401 bin 818 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 24,9
Ortalama Kira (TL): 2 bin 688 TL
İlçe: Beşiktaş
Mahalle: Arnavutköy
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 17 bin 691 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2 milyon 848 bin 251 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 34,5
Ortalama Kira (TL): 3 bin 625 TL
İlçe: Beykoz
Mahalle: Acarlar
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 17 bin769 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 8 milyon 671 bin 272 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 38,1
İlçe: Çekmeköy
Mahalle: Reşadiye
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 9 bin 305 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3 milyon 777 bin 830 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 16,7
Ortalama Kira (TL):6 bin 15 TL
İlçe: Beykoz
Mahalle: Riva
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 10 bin 238 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3 milyon 235 bin 208 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 15,0
Ortalama Kira (TL): 4 bin 947 TL
İlçe: Sarıyer
Mahalle: Kumköy (kilyos)
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 11 bin TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3 milyon 245 bin 885 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 27,0
Ortalama Kira (TL): 5 bin TL
İlçe: Beşiktaş
Mahalle: Kuruçeşme
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 25 bin 239 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 4 milyon 391 bin 586 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 30,6
Ortalama Kira (TL): 2 bin 970 TL
İlçe: Sarıyer
Mahalle: Çamlıtepe
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 25 bin 393 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 4 milyon 316 bin 810 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 21,2
Ortalama Kira (TL): 2 bin 792 TL
İlçe: Sarıyer
Mahalle: Demirciköy
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 12 bin 951 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 5 milyon 219 bin 253 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 32,6
Ortalama Kira (TL): 13 bin 794 TL
İlçe: Eyüpsultan
Mahalle: Göktürk Merkez
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 14 bin 712 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3 milyon 118 bin 944 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 30,8
Ortalama Kira (TL): 3 bin 601 TL
İlçe: Bakırköy
Mahalle: Şenlikköy
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 13 bin 63 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3 milyon 95 bin 931 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 28,4
Ortalama Kira (TL): 5 bin 897 TL
İlçe: Çekmeköy
Mahalle: Ömerli
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 13 bin 407 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3 milyon 740 bin 553 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 27,8
Ortalama Kira (TL): 9 bin 69 TL
İlçe: Tuzla
Mahalle: Tepeören
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 13 bin 716 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3 milyon 950 bin 208 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 15,2
Ortalama Kira (TL): 3 bin 621 TL
İlçe: Sarıyer
Mahalle: Yeniköy
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2):25 bin 528 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 6 milyon 382 bin TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 26,7
Ortalama Kira (TL): 2 bin 647 TL
İlçe: Büyükçekmece
Mahalle: Alkent 2000
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 11 bin 303 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3 milyon 526 bin 536 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 22,6
Ortalama Kira (TL): 3 bin 676 TL
İlçe: Bakırköy
Mahalle: Basınköy
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 12 bin 722 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3 milyon 2 bin 392 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 30,0
Ortalama Kira (TL): 7 bin 417 TL
İlçe: Üsküdar
Mahalle: Kandilli
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 15 bin 382 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3 milyon 999 bin 320 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 34,3
Ortalama Kira (TL): 3 bin 668 TL
Ortalama Kira (TL): 8 bin 954 TL
İlçe: Kadıköy
Mahalle: Caddebostan
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 17 bin 948 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2 milyon 763 bin 992 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 36,0
Ortalama Kira (TL): 5 bin 757 TL
İlçe: Beşiktaş
Mahalle: Balmumcu
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 17 bin 997 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2 milyon 987 bin 502 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 33,5
Ortalama Kira (TL): 3 bin 586 TL
İlçe: Beşiktaş
Mahalle: Kültür
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 20 bin284 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2milyon 961 bin 464 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 33,5
Ortalama Kira (TL): 4 bin 47 TL
İlçe: Beşiktaş
Mahalle: Ortaköy
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 20 bin 524 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3 milyon 58 bin 76 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 28,9
Ortalama Kira (TL): 2 bin 834 TL
İlçe: Kadıköy
Mahalle: Fenerbahçe
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 18 bin 65 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2 milyon 980 bin725 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 33,1
Ortalama Kira (TL): 5 bin 793 TL
İlçe: Sarıyer
Mahalle: Emirgan
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 18 bin269 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3 milyon 635 bin 531 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 34,0
Ortalama Kira (TL): 3 bin 736 TL
İlçe: Sarıyer
Mahalle: Tarabya
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 18 bin 310 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3 milyon 735 bin 240 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 24,7
Ortalama Kira (TL): 2 bin 842 TL
İlçe: Bakırköy
Mahalle: Yeşilyurt
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 18 bin 590 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3 milyon 197 bin 480 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 35,3
Ortalama Kira (TL): 7 bin 31 TL
İlçe: Sarıyer
Mahalle: Ayazağa
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 18 bin 942 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2 milyon 519 bin 286 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 25,0
Ortalama Kira (TL): 2bin 352 TL
İlçe: Beşiktaş
Mahalle: Akatlar
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 19 bin 944 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3 milyon 390 bin 480 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 34,1
Ortalama Kira (TL): 3 bin 989 TL
İlçe: Sarıyer
Mahalle: Büyükdere
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 20 bin 563 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 4 milyon 523 bin 860 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 24,1
Ortalama Kira (TL): 2 bin 534 TL
İlçe: Sarıyer
Mahalle: Reşitpaşa
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 20 bin 718 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 5 milyon 13 bin 756 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 22,5
Ortalama Kira (TL): 2bin 794 TL
İlçe: Zeytinburnu
Mahalle: Kazlıçeşme
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 20 bin 737 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3 milyon 27 bin 602 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 36,5
Ortalama Kira (TL): 9 bin 20 TL
İlçe: Sarıyer
Mahalle: Poligon
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 24 bin 835 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 6 milyon 308 bin 90 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 23,7
Ortalama Kira (TL): 3 bin 176 TL
İlçe: Beşiktaş
Mahalle: Bebek
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 25 bin 71 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 4 milyon 11 bin 360 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 36,9
Ortalama Kira (TL): 3 bin 909 TL
İlçe: Beşiktaş
Mahalle: Etiler
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 22 bin333 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3 milyon 930 bin 608 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 33,0
Ortalama Kira (TL): 3 bin 991 TL
İlçe: Beşiktaş
Mahalle: Ulus
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 22 bin381 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 4 milyon 364 bin 295 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 35,6
Ortalama Kira (TL): 4 bin 487 TL
İlçe: Beşiktaş
Mahalle: Levent
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 22 bin 412 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 4 milyon 661 bin 696 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 35,1
Ortalama Kira (TL): 4 bin 73 TL
İlçe: Sarıyer
Mahalle: Kireçburnu
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 22 bin 645 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 5 milyon 208 bin 350 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 25,2
Ortalama Kira (TL): 2 bin 750 TL
İlçe: Beşiktaş
Mahalle: Levazım
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 24 bin 796 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 4 milyon 537 bin 668 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 35,3
Ortalama Kira (TL): 5 bin 723 TL
İlçe: Sarıyer
Mahalle: Rumelihisarı
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 28.371
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 4 milyon 737 bin 957 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 21,1
Ortalama Kira (TL): 2 bin 23 TL
İlçe: Şişli
Mahalle: Harbiye
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 25 bin 948 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 4 milyon 748 bin484 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 29,3
Ortalama Kira (TL): 3 bin 368 TL
İlçe: Sarıyer
Mahalle: İstinye
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 27 bin 130 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 6 milyon 456 bin 940 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2):27,0
Ortalama Kira (TL): 3 bin 134 TL
İlçe: Sarıyer
Mahalle: Pınar
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 28 bin 188 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 5 milyon 271 bin 156TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 18,9
Ortalama Kira (TL): 2 bin 210 TL
İlçe: Sarıyer
Mahalle: Zekeriyaköy
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 11 bin 873 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2 milyon 991 bin 996 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 33,4
Ortalama Kira (TL): 6 bin 379 TL
İlçe: Sarıyer
Mahalle: Uskumruköy
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 11 bin 996 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3 milyon 430 bin 856 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 31,2
Ortalama Kira (TL): 9 bin 110 TL
İlçe: Beykoz
Mahalle: Anadolu Hisarı
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 12 bin 489 TL
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3 milyon 222 bin 162 TL
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 24,7
Ortalama Kira (TL): 3.529
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