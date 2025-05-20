Bu illerde vatandaşa domuz eti yedirdiler! İki kent başı çekiyor... Bakanlık tek tek bulup ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada insan sağlığını tehlikeye atan firmaları ortaya çıkarmak için 2 Ekim 2024 tarihinde 'Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar' listesini yayınlamaya başladı.
İfşa listesinin yayınlanmaya başlandığı tarihten bugüne kadar gıdada hile yapan birçok işletme ve kurum ortaya çıkarıldı.
Bakanlığın ifşa listesi yayınlanmaya başlandığı günden bugüne kadar 7 domuz eti skandalı yaşandı.
Domuz eti skandalının yaşandığı işletmeler arasında Köfteci Yusuf'un da olması dikkatlerden kaçmadı. Köfteci Yusuf'un köfte ve dana döner etinde domuz eti tespit edildi.
Antlaya'daki bir işletmenin sattığı tas kebabında da domuz eti tespiti yapılmıştı.
Muğla'daki bir Çin restoranında dana kaburganın içinde domuz eti olduğu ortaya çıkmıştı. Balıkesir'deki Havran'lı Kasap'taki dana sucukta da domuz eti tespiti yapıldı.
Öte yandan 20 Şubat 2025 tarihinde de Muhtar Hanım'ın yeri adlı işletmede adana köfte ve adana kebabın içinden domuz eti çıktı.
Bakanlığın ifşa listesine göre bugüne kadar Konya, Balıkesir, Muğla, Bursa ve Antalya'da domuz eti skandalı yaşandı.
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