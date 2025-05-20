Bu illerde vatandaşa domuz eti yedirdiler! İki kent başı çekiyor... Bakanlık tek tek bulup ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada insan sağlığını tehlikeye atan firmaları ortaya çıkarmak için 2 Ekim 2024 tarihinde 'Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar' listesini yayınlamaya başladı.

GIDADA HİLE YAPAN FİRMALAR TEK TEK İFŞA EDİLDİ

İfşa listesinin yayınlanmaya başlandığı tarihten bugüne kadar gıdada hile yapan birçok işletme ve kurum ortaya çıkarıldı.

BAKANLIĞIN İFŞA LİSTESİNDE 7 DOMUZ ETİ SKANDALI YAŞANDI

Bakanlığın ifşa listesi yayınlanmaya başlandığı günden bugüne kadar 7 domuz eti skandalı yaşandı.

ARALARINDA KÖFTECİ YUSUF DA BULUNUYOR

Domuz eti skandalının yaşandığı işletmeler arasında Köfteci Yusuf'un da olması dikkatlerden kaçmadı. Köfteci Yusuf'un köfte ve dana döner etinde domuz eti tespit edildi.

Antlaya'daki bir işletmenin sattığı tas kebabında da domuz eti tespiti yapılmıştı.

Muğla'daki bir Çin restoranında dana kaburganın içinde domuz eti olduğu ortaya çıkmıştı. Balıkesir'deki Havran'lı Kasap'taki dana sucukta da domuz eti tespiti yapıldı.

Öte yandan 20 Şubat 2025 tarihinde de Muhtar Hanım'ın yeri adlı işletmede adana köfte ve adana kebabın içinden domuz eti çıktı.

DOMUZ ETİ SKANDALININ GÖRÜLDÜĞÜ İLLER

Bakanlığın ifşa listesine göre bugüne kadar Konya, Balıkesir, Muğla, Bursa ve Antalya'da domuz eti skandalı yaşandı.