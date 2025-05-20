FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bu illerde vatandaşa domuz eti yedirdiler! İki kent başı çekiyor... Bakanlık tek tek bulup ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi, gıda skandallarını tek tek ortaya çıkardı. Vatandaşın yakından takip ettiği listede yedi domuz eti vakası da yer aldı. Bakanlık vatandaşa domuz eti yediren firmaları tek tek bulup ortaya çıkartırken, domuz eti skandalı en çok bu iki kentte yaşandı. İşte en çok domuz eti satılan şehirler...

Bu illerde vatandaşa domuz eti yedirdiler! İki kent başı çekiyor... Bakanlık tek tek bulup ifşa etti
Melih Kadir Yılmaz

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada insan sağlığını tehlikeye atan firmaları ortaya çıkarmak için 2 Ekim 2024 tarihinde 'Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar' listesini yayınlamaya başladı.

7

GIDADA HİLE YAPAN FİRMALAR TEK TEK İFŞA EDİLDİ

İfşa listesinin yayınlanmaya başlandığı tarihten bugüne kadar gıdada hile yapan birçok işletme ve kurum ortaya çıkarıldı.

0

BAKANLIĞIN İFŞA LİSTESİNDE 7 DOMUZ ETİ SKANDALI YAŞANDI

Bakanlığın ifşa listesi yayınlanmaya başlandığı günden bugüne kadar 7 domuz eti skandalı yaşandı.

89

ARALARINDA KÖFTECİ YUSUF DA BULUNUYOR

Domuz eti skandalının yaşandığı işletmeler arasında Köfteci Yusuf'un da olması dikkatlerden kaçmadı. Köfteci Yusuf'un köfte ve dana döner etinde domuz eti tespit edildi.

Antlaya'daki bir işletmenin sattığı tas kebabında da domuz eti tespiti yapılmıştı.

Muğla'daki bir Çin restoranında dana kaburganın içinde domuz eti olduğu ortaya çıkmıştı. Balıkesir'deki Havran'lı Kasap'taki dana sucukta da domuz eti tespiti yapıldı.

Öte yandan 20 Şubat 2025 tarihinde de Muhtar Hanım'ın yeri adlı işletmede adana köfte ve adana kebabın içinden domuz eti çıktı.

1

DOMUZ ETİ SKANDALININ GÖRÜLDÜĞÜ İLLER

Bakanlığın ifşa listesine göre bugüne kadar Konya, Balıkesir, Muğla, Bursa ve Antalya'da domuz eti skandalı yaşandı.

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları
Bakanlıktan Marmara Denizi'ne sıkı takip! Bakanlıktan Marmara Denizi'ne sıkı takip!

Anahtar Kelimeler:
antalya Balıkesir Bursa Konya Muğla kebap köfte domuz eti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Volkan Konak'a öfke kusan Çatalca Müftüsüne yeni görev

Volkan Konak'a öfke kusan Çatalca Müftüsüne yeni görev

Köprüden balıklama yola atladı... İstanbul'da akılalmaz görüntü!

Köprüden balıklama yola atladı... İstanbul'da akılalmaz görüntü!

Bu illerde vatandaşa domuz eti yedirdiler!

Bu illerde vatandaşa domuz eti yedirdiler!

Avrupa Birliği'nden Suriye kararı!

Avrupa Birliği'nden Suriye kararı!

Yeni düzenleme yolda! Çalışmaları bile yasaklanıyor…

Yeni düzenleme yolda! Çalışmaları bile yasaklanıyor…

Ev almak isteyenler dikkat! Yarı fiyatına konutlar satışa çıktı

Ev almak isteyenler dikkat! Yarı fiyatına konutlar satışa çıktı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.