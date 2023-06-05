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'Bu işin geleceği olduğu için...' Çocukluk arkadaşı 3 mühendis bir araya geldi ve üretmeye başladı! Kilosu 70 TL, talep fazla, kazançları iyi

05.06.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de çocukluk arkadaşı 3 mühendis, kendi imkanlarıyla kurdukları serada istiridye mantarı üreterek bütçelerine ek katkı sağlıyor. Kilosunu ise 70 liradan müşterilerine sunuyor. Özel bir şirkette maden mühendisi olarak çalıştığını anlatan maden mühendisi Sedat Ergün Kandemir "Bu işin geleceği olduğu için ilerlemeye karar verdik" derken makine mühendisi Osman Demir ise "Ekonomik yönden kazancımız şu anda iyi ilerliyor. Bahar ve kış aylarında mantara fazla talep oluyor" şeklinde konuştu.

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde yaşayan maden mühendisi Sedat Ergün Kandemir, çevre mühendisi Hilmi Kılıç, makine mühendisi Osman Demir, kendi imkanlarıyla kurdukları 70 metrekarelik serada istiridye mantarı üretiyor. Ayda 1 ton üretim kapasitesine sahip serada elde ettikleri mantarların kilosunu müşterilerine 70 liradan pazarlıyor.

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Maden mühendisi Sedat Ergün Kandemir, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sylvan Fotios" ve "Sylvan Ivory" tohumlarını ektiklerini ifade ederek, 40 günde bir kompostan 2 kez hasat yaptıklarını söyledi.

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"3'ÜMÜZ DE MÜHENDİSİZ AMA BU İŞİN GELECEĞİ OLDUĞU İÇİN İLERLEMEYE KARAR VERDİK"

Özel bir şirkette maden mühendisi olarak çalıştığını anlatan Kandemir, "Özel bir şirkette maden mühendisi olarak çalışıyorum. Biz 3 arkadaş bu işe başladık. 3’ümüzde mühendisiz ama bu işin geleceği olduğu için ilerlemeye karar verdik. İşin üretim aşamasında ben varım. Kuluçka evre, pim bağlama evresi ve hasat evresinde de sürekli ben ilgileniyorum. Şu anki ektiğimiz tohum ’Sylvan Fotios’ ve ’Sylvan Ivory’ ektik. Aslında bu mantarın çeşitleri aynı. Toplamda bu komposttan 2 hasat alıyoruz. 40 günde de kompost hasadını bitirip, kompostu dışarı atıp yenisini koyuyoruz" dedi.

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"BU İŞİ BÜYÜTECEĞİZ"

Arkadaşlarıyla birlikte mantar üretmeye karar verdiklerini belirten çevre mühendisi Hilmi Kılıç, "Çevre mühendisiyim. Arkadaşlarımla uzun zamandır birlikteyiz. Çocukluk arkadaşıyız. Birlikte oturuyorduk bir aradaydık dedik, ’Ne yapalım?’ ve bu işe başladık. Çadırımızı kurduk şu an çok güzel bir şekilde verim alıyoruz. Devam edeceğiz, bu işi büyüteceğiz. Daha güzel yerlere gelmeyi istiyoruz" diye konuştu.

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"KAZANCIMIZ İYİ İLERLİYOR! BAHAR VE KIŞ AYLARINDA TALEP FAZLA"

İlk ekimde 2,5 ton mantar elde ettiklerini kaydeden makine mühendisi Osman Demir, "Makine mühendisiyim. Ekonomik yönden kazancımız şu anda iyi ilerliyor. Bahar ve kış aylarında mantara fazla talep oluyor. Yaz aylarında pazarlarda manavlarda sebze fazla olduğu için biraz talebimiz düşüyor ama bu istiridye mantarının şöyle bir özelliği var; alıcıları özel. Özellikle bu mantarı arayan insanlar. Yazın da mantarımız elimizde kalmıyor. Kilogramı bundan önce 60 Türk lirasıydı. Şu an komposta gelen zamlardan dolayı ikinci ekimimizde bunu 70 Türk lirasına çıkarmak zorunda kaldık. İlk ekimimizde 2,5 ton kadar mantar aldık. Bu ikinci ekimimizde de aynı oranı yakalamayı düşünüyoruz. Yani 5 ayda 5 ton mantar almayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

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Ekonomik yönden kazançlarının iyi olduğunu ifade eden Demir, daha çok kış ve bahar aylarında satışlarının olduğunu yaz mevsiminde de özel müşterilerine pazarladıklarını aktardı. (İHA)

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