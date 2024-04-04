'Bu kadar talep beklemiyorduk! 1 saatte yarısını sattık' Kilosu 200 TL'den tezgahlara geldi... Kapış kapış satıldı

Badem satıcısı Kaan Sever, bademe olan talepten oldukça memnun olduklarını belirtti. Sever, "Bademler piyasaya yeni düştü, vatandaşların bu kadar talep göstereceklerini beklemiyorduk. Bir saat içinde arabadaki bademin yarısını sattık” dedi.

“İSTEYENE KİLO İLE, İSTEYENE TADIMLIK OLARAK KESE KAĞIDINDA VERİYORUZ”

Kaan Sever, ilk hafta bademlerin piyasaya girişi olduğu için ekstre yoğun olduğunu belirterek, “Şu an sezon açıldı. Başladık artık biz. Bundan sonra erik de gelecek. Bu badem, bir haftalık bir badem. İlk bir hafta yoğun satış olur uzun sürenin ardından tezgaha düştüğü için bademler. Ondan sonra zaten eriğe başlayacağız. Bir aydan bir aya değişiyor. Bir ay badem oluyor, öbür ay erik oluyor, öbür ay çağla oluyor, taze nohut oluyor. Hepsinin satıcısıyız biz. Aylar sonra bademin piyasaya girmesinden dolayı aşırı rağbet gördük. Bayağı hızlı gidiyor şu anda. Bu araba 1 saat önce doluydu gördüğünüz gibi şimdi yarım vaziyette. Kilosu 200 lira ama kese kağıdının içine koyup 20 liraya da satıyoruz, insanlar nasıl isterse” şeklinde konuştu. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





