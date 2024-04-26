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Bu kadarı da pes dedirtti! Fiyatlar altınla yarıştı! Asgari ücretin neredeyse yarısına saç kesimi yapıyorlar

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.04.2024 11:16
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İstanbul'da kadın kuaförlerinin fiyatlarını gören gözlerine inanamadı. Semtten semte değişse de neredeyse 10 bin TL'ye dayanan saç kesimi ücreti vatandaşları şoke etti.

Bu kadarı da pes dedirtti! Fiyatlar altınla yarıştı! Asgari ücretin neredeyse yarısına saç kesimi yapıyorlar

Fiyat pahalılığı her alana yansırken İstanbul'daki kadın kuaförlerinin fiyat tarifleri pes dedirtti. Saç kesimi ile saç boyası semt ve kullanılan malzemeye göre fiyatlar değişirken İstanbul'un kalbur üstü semtlerinde 7 bin 500 TL'ye kesim yapan kuaförler bulunuyor.

Haber Global'in haberine göre, İstanbul’da kalbur üstü semtlerde saç kesim fiyatı 975 ile 7 bin 500 TL arasına değişirken, dar gelirlilerin ikamet ettiği semtlerde de fiyatlar 400 TL'nin üzerinde!

kesim

Ücret tarifeleri belirlenirken, işletmenin kullandığı elektrik, su, doğalgaz, saf giderler ve vergi diliminin hesaplandığını da sözlerine ekleyen Karakaş, "Giderlerimiz çok arttı. Tarifeler, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği’nin Tarife Komisyonu ve valiliklerin onayı alınarak belirleniyor. Fiyat farkı esnafın kullandığı ürünlerin kalitesi, markaları ve kişiye özel hizmetlerine göre de değişiyor. Kişiye özel hizmetler vardır. VIP salonlarda tek bir oda da tek bir kişiye hizmetler verilir. Saç kesimine 7 bin 500 TL ödeyen birine 'neden tercih ettiniz?' diye sorunca, yanıt, 'kalitesi' oluyor" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DAKİ ORTALAMA KUAFÖR TARİFESİ

Saç kesimi: 730 TL

Boya (dip - bütün): 675 TL

Yıkama ve Fön: 200 - 400 TL

Perma (kısa - uzun): 3 bin 375 TL

Keratin düzleştirme: 4 bin 215 TL

Manikür-Pedikür: 335 - 840 TL

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Kuaför Şok saç kesimi tarife
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