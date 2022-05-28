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Bu kadarı ‘pes’ dedirtti! Sahtekarların yeni yöntemi ifşa oldu! İş vaadinden, sahte UEFA biletine kadar…

28.05.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siber dolandırıcılar yöntemlerine her gün bir yenisini daha ekleyerek ‘bu kadarına da pes’ dedirtecek türden sahtekârlığa başvuruyor. Sahtekârların son taktiği ifşa oldu. İş vaadi ile telefonunuza gelen mesajla hesabınız ele geçiriliyor. İşte dolandırıcıların kullandığı ağzı açık bırakacak türden yöntemleri…

Bu kadarı ‘pes’ dedirtti! Sahtekarların yeni yöntemi ifşa oldu! İş vaadinden, sahte UEFA biletine kadar…

Ne kadar uyarırsak uyaralım siber dolandırıcılar dur durak bilmeden yeni sahtekarlık yöntemleri geliştirmeye devam ediyorlar. En son numara ise ‘iş vaadi ile kandırma’. Yani yine bir oltalama taktiği... Telefonunuza mesaj gönderiyorlar, merakınıza yenilip gelen mesaja tıkladığınızda hesabınız ele geçirilmiş oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, mesaj ne kadar cazip olursa olsun asla kanmayın ve doğruluğundan emin olun.

İŞTE O MESAJ

“Gönderen: rbeva17410 @outlook.com. Merhabalar, bir e-ticaret sitesinde işe alım müdürüyüm. Açık pozisyonlar nedeniyle sizi evden part-time çalışmaya davet edeceğiz. Maaş aynı gün ödenecek, günlük 800 ile 3 bin TL. Otomatik olarak eklemek için bağlantıya tıklayın: wa. me/ 90........ Whatsapp+9053...... hakkında danışmak için bana ulaşın.” İşte böyle veya benzer bir mesaj gördüğünüzde asla tıklamayın!

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SAHTE UEFA BİLETİ

Posta’da yer alan haberde, Liverpool ile Real Madrid arasında 28 Mayıs’ya oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi de sahte dijital biletler ve platformlar düzenlendi. Sahtekarlar, taraftarlardan söz konusu sahte sitelere kayıt olabilmeleri için kişisel bilgileri ve banka kart numaralarını girmelerini istiyor. Sahtekarlıkları tespit eden Kaspersky araştırmacıları, böyle bir dolandırıcılığın kurbanı olmamak için en güvenli seçeneğin biletlerin resmi UEFA web sitelerinden satın alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

ŞÖYLE TUZAKLAR DA VAR

  • Telif haklarını ve topluluk kurallarını ihlal ettiniz’ denerek gönderilen linki tıklamanız isteniyor.

  • Sahte faturalar paylaşıp ‘kripto para uzmanıyım, şu kadar yatırdım ve parayı anında ikiye katladım’ mesajları gönderiliyor.

  • Kişisel bilgilerinizi ve yönlendirdikleri sitede oturum açmanızı isteyen Instagram çekilişlerinden uzak durun.

  • Size reklam teklifi sunan gerçek bir marka gibi davrananlara da şüpheyle yaklaşın. Marka yetkililerini arayın ve olayı teyit ettirin. Asla banka bilgilerinizi vermeyin.

  • Ön ödeme yaparak anında kredi çekebileceğinizi iddia eden yöntemlere asla kanmayın.

  • İş teklifi dolandırıcılığı da en çok uygulanan taktiklerden biri. Doğrudan ödeme için banka bilgileriniz isteniyor.


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