Bu karpuzu gören dönüp bir daha bakıyor: Dışı yeşil, içi sarı

Adana'da yaklaşık 3 yıllık araştırma ve geliştirme çalışmalarının ardından üretimine başlanan, Tropical Sunshine adıyla bilinen sarı karpuzlar hasat dönemine hazırlanıyor. Koyu yeşil kabuğu ve sarı iç yapısıyla dikkat çeken ürün, hem üreticilerin hem de tüketicilerin ilgisini çekiyor.

Tadı, kokusu, aroması ve görünümüyle klasik karpuzlardan ayrılan Adana karpuzunda hasat devam ederken, ziraat mühendisi ve üretici Süleyman Sertli'nin öncülüğünde Tropical Sunshine çeşidi de üretim alanlarında yerini aldı. Adana genelinde 110 dönüm, Türkiye genelinde ise 300 dönüm alanda yetiştirilen sarı karpuzlar için hasat sayılı günler kaldı.

RENGİNİ FARKLI PİGMENTLERDEN ALIYOR

Daha çok Tayland, Vietnam ve Hindistan gibi tropikal iklime sahip ülkelerde yetiştirilen sarı karpuz, iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte Türkiye'de de üretilebiliyor. Üretim sürecinde her bir normal karpuzun yanına üç adet Tropical Sunshine çeşidi ekiliyor ve normal karpuzlar sarı karpuzların tozlaşmasını sağlıyor.

Sarı karpuzun en dikkat çekici özelliği ise rengi. Kırmızı karpuza rengini veren likopen yerine, bu çeşitte beta-karoten adlı farklı bir bitki pigmenti bulunuyor.

FİYATI KLASİK KARPUZA GÖRE DAHA YÜKSEK

Adana karpuzu tarlada kilogram başına 14-16 lira arasında alıcı bulurken, sarı karpuzun hasat döneminde kilogram fiyatının 25-30 lira arasında olması bekleniyor.

Verim açısından da dikkat çeken sarı karpuzda, bir dönüm araziden yaklaşık 7 ton ürün elde edilebiliyor. Normal karpuzda ise aynı alandan 4-5 ton ürün alınabiliyor.

"ÜRÜNÜN SERÜVENİ ÇOK ESKİ"

Konuyla ilgili konuşan üretici Süleyman Sertli, içi sarı karpuzun yeni bir ürün olmadığını ifade ederek "Bu ürünün çok daha eski bir serüveni var. Biz tekrardan pazarda katma değer oluşturmaya çalıştık. Bu yıl ilk ticari üretiminde Çukurova'dan dikimlere başlandı. Tüm Türkiye'de 300 dönüm ticari üretimi var. Çukurova bölgesinde ise 110 dönüm alanda ekim yapıldı" ifadelerini kullandı.

"GÖRENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR"

Sertli, sarı karpuza yönelik ilginin artmasını beklediklerini belirterek, "Tarlada kilogram fiyatı 25-30 lira arasında ama katma değerli bir ürün olması sebebiyle ve piyasadaki şu anki mevcut arzı dolayısıyla biraz daha yüksek fiyatlarla pazarda değer bulacağını düşünüyoruz. Talep eden çiftçi sayımız, ilgi oldukça yüksek. Zaman geçtikçe talep artacaktır. Gören herkesin ilgisini çekiyor" dedi.

"RAĞBET GÖRÜRSE SENEYE EKİMİ FAZLA OLUR"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise sarı karpuzun tadı ve aromasının Adana karpuzundan çok farklı olmadığını belirterek, "Tadı, aroması ve lezzeti diğer karpuzlarla hemen hemen aynı. Adana, ürün çeşitliliği ve potansiyeli açısından birçok meyve çeşidinin ekildiği yer. Eğer karpuz talep görürse, ekimi önümüzdeki yıllarda daha fazla olur" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır