FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bu karpuzu gören dönüp bir daha bakıyor: Dışı yeşil, içi sarı

Dışı yeşil, içi sarı... Adana'da üretilen Tropical Sunshine karpuzu farklı görünümü ve yüksek verimiyle dikkat çekiyor.

Bu karpuzu gören dönüp bir daha bakıyor: Dışı yeşil, içi sarı

Adana'da yaklaşık 3 yıllık araştırma ve geliştirme çalışmalarının ardından üretimine başlanan, Tropical Sunshine adıyla bilinen sarı karpuzlar hasat dönemine hazırlanıyor. Koyu yeşil kabuğu ve sarı iç yapısıyla dikkat çeken ürün, hem üreticilerin hem de tüketicilerin ilgisini çekiyor.

Bu karpuzu gören dönüp bir daha bakıyor: Dışı yeşil, içi sarı 1

Tadı, kokusu, aroması ve görünümüyle klasik karpuzlardan ayrılan Adana karpuzunda hasat devam ederken, ziraat mühendisi ve üretici Süleyman Sertli'nin öncülüğünde Tropical Sunshine çeşidi de üretim alanlarında yerini aldı. Adana genelinde 110 dönüm, Türkiye genelinde ise 300 dönüm alanda yetiştirilen sarı karpuzlar için hasat sayılı günler kaldı.

Bu karpuzu gören dönüp bir daha bakıyor: Dışı yeşil, içi sarı 2

RENGİNİ FARKLI PİGMENTLERDEN ALIYOR

Daha çok Tayland, Vietnam ve Hindistan gibi tropikal iklime sahip ülkelerde yetiştirilen sarı karpuz, iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte Türkiye'de de üretilebiliyor. Üretim sürecinde her bir normal karpuzun yanına üç adet Tropical Sunshine çeşidi ekiliyor ve normal karpuzlar sarı karpuzların tozlaşmasını sağlıyor.

Bu karpuzu gören dönüp bir daha bakıyor: Dışı yeşil, içi sarı 3

Sarı karpuzun en dikkat çekici özelliği ise rengi. Kırmızı karpuza rengini veren likopen yerine, bu çeşitte beta-karoten adlı farklı bir bitki pigmenti bulunuyor.

FİYATI KLASİK KARPUZA GÖRE DAHA YÜKSEK

Adana karpuzu tarlada kilogram başına 14-16 lira arasında alıcı bulurken, sarı karpuzun hasat döneminde kilogram fiyatının 25-30 lira arasında olması bekleniyor.

Bu karpuzu gören dönüp bir daha bakıyor: Dışı yeşil, içi sarı 4

Verim açısından da dikkat çeken sarı karpuzda, bir dönüm araziden yaklaşık 7 ton ürün elde edilebiliyor. Normal karpuzda ise aynı alandan 4-5 ton ürün alınabiliyor.

"ÜRÜNÜN SERÜVENİ ÇOK ESKİ"

Konuyla ilgili konuşan üretici Süleyman Sertli, içi sarı karpuzun yeni bir ürün olmadığını ifade ederek "Bu ürünün çok daha eski bir serüveni var. Biz tekrardan pazarda katma değer oluşturmaya çalıştık. Bu yıl ilk ticari üretiminde Çukurova'dan dikimlere başlandı. Tüm Türkiye'de 300 dönüm ticari üretimi var. Çukurova bölgesinde ise 110 dönüm alanda ekim yapıldı" ifadelerini kullandı.

Bu karpuzu gören dönüp bir daha bakıyor: Dışı yeşil, içi sarı 5

"GÖRENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR"

Sertli, sarı karpuza yönelik ilginin artmasını beklediklerini belirterek, "Tarlada kilogram fiyatı 25-30 lira arasında ama katma değerli bir ürün olması sebebiyle ve piyasadaki şu anki mevcut arzı dolayısıyla biraz daha yüksek fiyatlarla pazarda değer bulacağını düşünüyoruz. Talep eden çiftçi sayımız, ilgi oldukça yüksek. Zaman geçtikçe talep artacaktır. Gören herkesin ilgisini çekiyor" dedi.

Bu karpuzu gören dönüp bir daha bakıyor: Dışı yeşil, içi sarı 6

"RAĞBET GÖRÜRSE SENEYE EKİMİ FAZLA OLUR"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise sarı karpuzun tadı ve aromasının Adana karpuzundan çok farklı olmadığını belirterek, "Tadı, aroması ve lezzeti diğer karpuzlarla hemen hemen aynı. Adana, ürün çeşitliliği ve potansiyeli açısından birçok meyve çeşidinin ekildiği yer. Eğer karpuz talep görürse, ekimi önümüzdeki yıllarda daha fazla olur" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksinde artışTÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksinde artış
TCMB verileri açıklandı: Hanehalkının enflasyon beklentisi gerilediTCMB verileri açıklandı: Hanehalkının enflasyon beklentisi geriledi

Anahtar Kelimeler:
karpuz Alış Fiyatı Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den açıklama

AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den açıklama

İstek parça istedi, çalınmayınca dehşet saçtı! 14 yaşındaki Ayaz öldü, 4 kişi yaralandı

İstek parça istedi, çalınmayınca dehşet saçtı! 14 yaşındaki Ayaz öldü, 4 kişi yaralandı

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

İfadesi ortaya çıktı: 'Cinsel parti' yanıtı

İfadesi ortaya çıktı: 'Cinsel parti' yanıtı

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

Araç sahipleri için yeni dönem başlıyor: Tarihi değişiklik

Araç sahipleri için yeni dönem başlıyor: Tarihi değişiklik

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.