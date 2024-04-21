FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bu kez Bodrum değil İstanbul... Adisyonu gören bir daha baktı! Fiyatlar dudak uçuklattı

Bu kez Bodrum değil İstanbul... Adisyonu gören bir daha baktı! Fiyatlar dudak uçuklattı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.04.2024 08:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Galata Köprüsü'ndeki bir restorana adisyon sosyal medyada gündem oldu. 41 bin 800 liralık hesabı görenler gözlerine inanamadı.

Bu kez Bodrum değil İstanbul... Adisyonu gören bir daha baktı! Fiyatlar dudak uçuklattı

Bodrum'dan gelen fahiş adisyon fiyatlarının ardından bir haber de İstanbul'dan geldi. Galata Köprüsü'ndeki bir restoranda gelen hesap dudak uçuklattı. Levreğinden ıstakozuna, pirzolasına kadar masada yok yoktu ama 41 bin 800 lira hesap geldi.

balıkekmek

Eminönü'den ayaküstü balık ekmek yemenin maliyeti 150 lira. Galata Köprüsü'nün altında restoranların fiyatları ise şaşkına çevirdi.

hesapp

Show Haber'de yer alan habere göre, son zamanlarda bazı kafe ve restoranlardaki fahiş fiyatlar çok konuşulurken sosyal medyanın gündemine Galata Köprüsü'ndeki adisyon düştü. Vatandaşlar restoran ve kafelerdeki fahiş fiyatları protesto etmek için hafta sonunda iki günlük boykot başlattı.

Mevsim salata 340 lira, 1.5 kilo ıstakoz 16 bin 875 lira, 1 kilogram deniz levreği 4 bin 20 lira, su 160 lira, içecekler 7 bin 600 lira olarak yazıldı.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir ilde ekmek fiyatı 2 liraya düştü! Firmadan şaşırtan gerekçeBir ilde ekmek fiyatı 2 liraya düştü! Firmadan şaşırtan gerekçe
Sürücüler dikkat! Araç muayenesinde değişiklik: Artık zorunlu olmayacakSürücüler dikkat! Araç muayenesinde değişiklik: Artık zorunlu olmayacak
Lokantacılardan fiyat tarifelerini onaylama talebiLokantacılardan fiyat tarifelerini onaylama talebi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bodrum boykot Eminönü ıstakoz Galata Köprüsü Fahiş fiyat hesap adisyon
En Çok Okunan Haberler
Sürücüler dikkat! Araç muayenesinde değişiklik: Artık zorunlu olmayacak

Sürücüler dikkat! Araç muayenesinde değişiklik: Artık zorunlu olmayacak

Bir ilde ekmek fiyatı 2 liraya düştü! Firmadan şaşırtan gerekçe

Bir ilde ekmek fiyatı 2 liraya düştü! Firmadan şaşırtan gerekçe

Restoran ve kafelere boykot bugün başladı!

Restoran ve kafelere boykot bugün başladı!

TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak

TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.