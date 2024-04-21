Bu kez Bodrum değil İstanbul... Adisyonu gören bir daha baktı! Fiyatlar dudak uçuklattı

Bodrum'dan gelen fahiş adisyon fiyatlarının ardından bir haber de İstanbul'dan geldi. Galata Köprüsü'ndeki bir restoranda gelen hesap dudak uçuklattı. Levreğinden ıstakozuna, pirzolasına kadar masada yok yoktu ama 41 bin 800 lira hesap geldi.

Eminönü'den ayaküstü balık ekmek yemenin maliyeti 150 lira. Galata Köprüsü'nün altında restoranların fiyatları ise şaşkına çevirdi.

Show Haber'de yer alan habere göre, son zamanlarda bazı kafe ve restoranlardaki fahiş fiyatlar çok konuşulurken sosyal medyanın gündemine Galata Köprüsü'ndeki adisyon düştü. Vatandaşlar restoran ve kafelerdeki fahiş fiyatları protesto etmek için hafta sonunda iki günlük boykot başlattı.

Mevsim salata 340 lira, 1.5 kilo ıstakoz 16 bin 875 lira, 1 kilogram deniz levreği 4 bin 20 lira, su 160 lira, içecekler 7 bin 600 lira olarak yazıldı.







