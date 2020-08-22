Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!

KOSGEB girişimcilik kurslarının temel faydası kişide farkındalık oluşturmasıdır. Girişimcilik kursu, işini kuran girişimciye verilen hibenin temel koşuludur. Ancak alınacak bu hibeden daha önemlisi, kişiye iş kurma ve yürütme konularında bilgi veriliyor olunmasıdır. İşte girişimcilik kurslarının detayları ve faydaları…
KOSGEB 2019 yılının hemen başında girişimcilere vermiş olduğu hibe desteklerinde değişiklik yaparak hibe miktarlarını yükseltmiştir. Hibe miktarlarındaki revizyonla beraber girişimcileri de sınıflandırmıştır. Artık girişimciler; geleneksel ya da ileri girişimci olarak sınıflandırılıyor. Bu ayrımda işletmelerin Nace koduna bağlı olarak yürüttüğü faaliyetler etkili oluyor. Ayrıca KOSGEB ağırlıklı olarak imalat sektöründeki işletmelere destek olmayı planlıyor ve hizmet sektöründeki işletmelere daha az destek veriyor. Örneğin; bir kafe ya da pastane hizmet sektöründe yer aldığı için bu işletmeyi ve girişimcisini geleneksel grupta tanımlıyor. Ancak bu kafenin ya da pastanenin kullandığı fırın ise ileri grupta sayılıyor. Yapılan bu gruplandırmaya göre hem destek miktarları hem de alınan eğitim değişiyor.
Girişimcilik kursları; geleneksel girişimci programı ve ileri girişimci programı olarak iki gruba ayrılıyor.
Geleneksel girişimci programı, işletmeleri kuruluş yıllarında desteklemeyi ve işletmelerde istihdamı teşvik etmeyi hedefliyor.
İleri girişimci programı ise, küresel piyasalarda rekabet edebilecek, ihracat yapabilecek, daha fazla istihdam sağlayacak, yenilikçi ve teknolojik altyapıya sahip işletmeleri desteklemeyi amaçlıyor.
Nace kodunuza göre desteklenen sektörlerden olup olmadığınızı öğrendikten sonra girişimcilik kursunu alabiliyorsunuz. Desteklenen sektörleri KOSGEB’in kurumsal internet sayfasından sorgulayabiliyorsunuz. Burada dikkat edilecek en önemli husus; KOSGEB’den hibe almak istiyorsanız girişimcilik kursunu işletmenizi kurmadan önce tamamlamış olmanızdır. Kursu tamamladığınız günün üzerinden bir iş gününün geçmesi gerekiyor.
Kuracağınız işin Nace kodu KOSGEB ileri girişimcilik tablosunda yer alıyorsa, ileri girişimcilik kursunu alıyorsunuz.
Nace kodunuz ileri girişimcilik tablosunda yoksa, geleneksel girişimcilik kursunu almanız yeterli oluyor.
Herkese açık ve ücretsiz olan eğitimler elektronik ortamda yapılıyor.
Yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarında hayatta kalmaları, ulusal program ve planlar dâhilinde kurulmaları ve sürdürülebilir olmaları sağlanıyor.
Girişimciye iş fikrine yönelik iş modelinin hazırlanmasında bilgi ve deneyim kazandırıyor.
Girişimcinin yol haritasının ne olduğu ve bu noktada neler yapması gerektiği örneklerle anlatılıyor.
Girişimcinin karşılaşabileceği olumsuzluklar ve bunların çözümüne yönelik seçenekler sunuluyor.
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