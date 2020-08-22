Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!

KOSGEB girişimcilik kurslarının temel faydası kişide farkındalık oluşturmasıdır. Girişimcilik kursu, işini kuran girişimciye verilen hibenin temel koşuludur. Ancak alınacak bu hibeden daha önemlisi, kişiye iş kurma ve yürütme konularında bilgi veriliyor olunmasıdır. İşte girişimcilik kurslarının detayları ve faydaları…

GİRİŞİMCİLİK KURSLARI NELERDİR, NEREDEN ALINABİLİNİR?

KOSGEB 2019 yılının hemen başında girişimcilere vermiş olduğu hibe desteklerinde değişiklik yaparak hibe miktarlarını yükseltmiştir. Hibe miktarlarındaki revizyonla beraber girişimcileri de sınıflandırmıştır. Artık girişimciler; geleneksel ya da ileri girişimci olarak sınıflandırılıyor. Bu ayrımda işletmelerin Nace koduna bağlı olarak yürüttüğü faaliyetler etkili oluyor. Ayrıca KOSGEB ağırlıklı olarak imalat sektöründeki işletmelere destek olmayı planlıyor ve hizmet sektöründeki işletmelere daha az destek veriyor. Örneğin; bir kafe ya da pastane hizmet sektöründe yer aldığı için bu işletmeyi ve girişimcisini geleneksel grupta tanımlıyor. Ancak bu kafenin ya da pastanenin kullandığı fırın ise ileri grupta sayılıyor. Yapılan bu gruplandırmaya göre hem destek miktarları hem de alınan eğitim değişiyor.