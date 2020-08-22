FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!

Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.08.2020 14:54 | Son Güncelleme

KOSGEB girişimcilik kurslarının en büyük faydası, ilk defa iş kuran girişimcilere hibe vermesidir. Girişimcilik kurslarında ayrıca; girişimci kimdir, kobi nedir, iş kurma süreçleri ve işletme türleri nelerdir, girişimcinin rol ve sorumlulukları nelerdir, pazar ve rekabet koşullarında neler yapılabilir gibi birçok konu hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz.

Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!

KOSGEB girişimcilik kurslarının temel faydası kişide farkındalık oluşturmasıdır. Girişimcilik kursu, işini kuran girişimciye verilen hibenin temel koşuludur. Ancak alınacak bu hibeden daha önemlisi, kişiye iş kurma ve yürütme konularında bilgi veriliyor olunmasıdır. İşte girişimcilik kurslarının detayları ve faydaları…

GİRİŞİMCİLİK KURSLARI NELERDİR, NEREDEN ALINABİLİNİR?

KOSGEB 2019 yılının hemen başında girişimcilere vermiş olduğu hibe desteklerinde değişiklik yaparak hibe miktarlarını yükseltmiştir. Hibe miktarlarındaki revizyonla beraber girişimcileri de sınıflandırmıştır. Artık girişimciler; geleneksel ya da ileri girişimci olarak sınıflandırılıyor. Bu ayrımda işletmelerin Nace koduna bağlı olarak yürüttüğü faaliyetler etkili oluyor. Ayrıca KOSGEB ağırlıklı olarak imalat sektöründeki işletmelere destek olmayı planlıyor ve hizmet sektöründeki işletmelere daha az destek veriyor. Örneğin; bir kafe ya da pastane hizmet sektöründe yer aldığı için bu işletmeyi ve girişimcisini geleneksel grupta tanımlıyor. Ancak bu kafenin ya da pastanenin kullandığı fırın ise ileri grupta sayılıyor. Yapılan bu gruplandırmaya göre hem destek miktarları hem de alınan eğitim değişiyor.

  • Girişimcilik kursları; geleneksel girişimci programı ve ileri girişimci programı olarak iki gruba ayrılıyor.

  • Geleneksel girişimci programı, işletmeleri kuruluş yıllarında desteklemeyi ve işletmelerde istihdamı teşvik etmeyi hedefliyor.

  • İleri girişimci programı ise, küresel piyasalarda rekabet edebilecek, ihracat yapabilecek, daha fazla istihdam sağlayacak, yenilikçi ve teknolojik altyapıya sahip işletmeleri desteklemeyi amaçlıyor.

  • Nace kodunuza göre desteklenen sektörlerden olup olmadığınızı öğrendikten sonra girişimcilik kursunu alabiliyorsunuz. Desteklenen sektörleri KOSGEB’in kurumsal internet sayfasından sorgulayabiliyorsunuz. Burada dikkat edilecek en önemli husus; KOSGEB’den hibe almak istiyorsanız girişimcilik kursunu işletmenizi kurmadan önce tamamlamış olmanızdır. Kursu tamamladığınız günün üzerinden bir iş gününün geçmesi gerekiyor.

  • Kuracağınız işin Nace kodu KOSGEB ileri girişimcilik tablosunda yer alıyorsa, ileri girişimcilik kursunu alıyorsunuz.

  • Nace kodunuz ileri girişimcilik tablosunda yoksa, geleneksel girişimcilik kursunu almanız yeterli oluyor.

  • Herkese açık ve ücretsiz olan eğitimler elektronik ortamda yapılıyor.

  • Girişimcilik eğitimlerine e-Devlet üzerinden başvuru ve giriş yapılıyor.

    • GİRİŞİMCİLİK KURSLARININ FAYDALARI

    • Yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarında hayatta kalmaları, ulusal program ve planlar dâhilinde kurulmaları ve sürdürülebilir olmaları sağlanıyor.

    • Girişimciye iş fikrine yönelik iş modelinin hazırlanmasında bilgi ve deneyim kazandırıyor.

    • Girişimcinin yol haritasının ne olduğu ve bu noktada neler yapması gerektiği örneklerle anlatılıyor.

    • Girişimcinin karşılaşabileceği olumsuzluklar ve bunların çözümüne yönelik seçenekler sunuluyor.

    • En önemli faydası; kişide iş fikrinin ve iş modelinin yatırıma dönüştürülebilir olup olmadığı konusunda farkındalık sağlıyor olmasıdır.
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    PARTNEREbru Şallı'dan duygusal paylaşımEbru Şallı'dan duygusal paylaşım
    İkinci el cep telefonu ve tabletlerin satışında yeni dönemİkinci el cep telefonu ve tabletlerin satışında yeni dönem
    Bitcoin sert düşüşte!Bitcoin sert düşüşte!
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    En Çok Okunan Haberler
    Dikkat! 31 Ekim'e kadar yasaklandı
    Dikkat! 31 Ekim'e kadar yasaklandı
    Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
    Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
    Fitch, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı
    Fitch, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı
    Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfi
    Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfi
    Albayrak: Büyük bir zafere imza attık
    Albayrak: Büyük bir zafere imza attık
    Müjde sonrası piyasalar hareketlendi
    Müjde sonrası piyasalar hareketlendi
    Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
    Hisse
    İlginizi Çekebilir
    El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
    El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
    1000 TL pandemi yardımı başvuru sonucu ne zaman açıklanır?
    1000 TL pandemi yardımı başvuru sonucu ne zaman açıklanır?
    En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
    En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
    2021 yılında altın fiyatları ne olur?
    2021 yılında altın fiyatları ne olur?
    Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim yapıldı
    Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim yapıldı
    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Bakan Dönmez'den doğalgaz fiyatlarıyla ilgili açıklama
    Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili açıklama
    Esnafa 200.000 TL kredi fırsatı! Sadece 15 günde...
    Esnafa 200.000 TL kredi fırsatı! Sadece 15 günde...
    Kimse bilmiyor! Trafik cezasının tamamını ödemek zorunda değilsiniz...
    Kimse bilmiyor! Trafik cezasının tamamını ödemek zorunda değilsiniz...
    Erken emeklilik müjdesi! Bunu yaparsanız 2 yıl erken emekli olacaksınız!
    Erken emeklilik müjdesi! Bunu yaparsanız 2 yıl erken emekli olacaksınız!
    Düzce’de konut satışları tarihi rekor kırdı
    Bir ilde konut satışları tarihi rekor kırdı
    İkinci el cep telefonu ve tabletlerin satışında yeni dönem
    İkinci el cep telefonu ve tabletlerin satışında yeni dönem

    BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

    SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

    "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

    Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

    Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.