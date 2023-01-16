Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde kapsam dışı kaldılar: Başka bir tasarıya dahil edilecekler

Kamuda sözleşmeli çalışan yaklaşık 500 bin personelin uzun yıllardır gündemde olan kadro sorunu çözüme kavuşturuldu. Kamuda çalışan 458 bin 615 Sözleşmeli Personelin Kadroya geçirilmesi, 6. Dönem Toplu Sözleşme ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen arasında gerçekleştirilen müzakereler sonucunda imza altına alınmıştı.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ KAPSAMDAN ÇIKARILDI

Kamuda sadece 4-B’li çalışanlar değil; sözleşmeli öğretmenler ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçıları da kapsama dahil edildi. Sayıları yaklaşık 20 bin olan 50-D'li araştırma görevlilerinin kadroya geçirilme çalışması ise YÖK tarafından yapılması planlanan başka bir tasarıya dahil edilmek üzere kapsamdan çıkarıldı.

YÖK AYRI BİR ÇALIŞMA HAZIRLIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, daha önce çalışmanın kapsamına dahil edilen 50-D'li araştırma görevlilerinin Yüksek Öğretim Kurulu’nun hazırlayacağı başka bir tasarıya dahil edileceği gerekçesiyle düzenleme kapsamından çıkarıldığı duyuruldu.



