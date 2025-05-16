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Bu meslek için lise diploması yetiyor! Sektörde açık çok, 'Okuyamıyorsa bunu öğrensin' Gençler dikkat 'Fırsatı değerlendirin'

Önemli mesleklerden biri olan terzilik zanaatı teknoloji ve eğitim sistemindeki değişimler nedeniyle ilginin azaldığı mesleklerden biri oldu. Kilis'te 41 yıldır terzilik yapan Hasan Hüseyin Yıldırım zanaat mesleklerine olan ilgiyi azalttığını belirtti. Yıldırım, Suriyelilerin çıraklık yaptığını ancak onların da ülkelerine dönmelerinden dolayı çırak bumakta zorlandıklarını ifade etti.

Bu meslek için lise diploması yetiyor! Sektörde açık çok, 'Okuyamıyorsa bunu öğrensin' Gençler dikkat 'Fırsatı değerlendirin'

Kilis'te 41 yıldır terzilik yapan Hasan Hüseyin Yıldırım, mesleğin zorluklarını ve çırak bulamamanın sektöre etkilerini anlattı. Baba tavsiyesiyle başladığı mesleğini severek sürdüren Yıldırım, teknoloji ve eğitim sistemindeki değişimlerin zanaat mesleklerine olan ilgiyi azalttığını belirtti.

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Terziliğe 1984 yılında çırak olarak başladığını ifade eden Yıldırım, "Önce esnafın yanında çıraklık yaptım. Askerlik dönüşü kendi iş yerimi açarak ustalığa başladım. Babamın tavsiyesiyle bu mesleğe girdim. Temiz ve güzel bir meslek olduğunu söyledi, o günden beri de bırakmadım" şeklinde konuştu.

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ESKİDEN KALFALARI VARDI ARTIK ÇIRAK BİLE YOK!

Geçmişte iş yerinde 4-5 kalfa çalıştırdığını söyleyen Yıldırım, "Şu an bir tane çırağım var, Suriyeli. Eğitim sistemindeki değişikliklerle birlikte çırak bulmak zorlaştı. 8 yıllık eğitim, ardından 12 yıllık eğitim süreciyle gençler esnafa yönelmedi. Bir dönem Suriyeli gençler çıraklık yaptı, fakat onlar da ülkelerine dönüyor. Şimdi yine çırak bulamıyoruz" diye konuştu.

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GENÇLER HAZIR GİYİM TERCİH EDİYOR YAŞLILAR TAKIM ELBİSE GİYMİYOR

Günümüzde gençlerin terziliğe ilgi göstermediğini belirten Yıldırım, "Yeni nesil hazır giyimi tercih ediyor. Spor giyiniyorlar, dar ve sivri kesimler hazır geliyor. Bizim diktiğimiz genelde orta yaş grubuna hitap ediyor. Yaşlılar da takım elbise giymiyor. Bu durum işlerimizi doğrudan etkiliyor" dedi.
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KENAN EVREN'İN KIYAFETLERİNİ ÜTÜLEDİ

Askerlik hatıralarını da paylaşan Yıldırım, Bingöl'de vatani görevini yaparken dönemin Konsey Başkanı Kenan Evren'in kıyafetlerini ütüleyip temizlediğini söyledi. Yıldırım, "Gri, lacivert ve siyah elbiselerini bir hafta boyunca ben hazırladım. O günleri hiç unutmam" ifadelerini kullandı.
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LİSE DİPLOMASI YETİYOR!

Gençlere çıraklık ve meslek liselerinin sunduğu imkanları hatırlatan Yıldırım, "Okuyamıyorsan da meslek öğrenebilirsin. Çıraklık eğitim merkezi sayesinde hem lise diploması alıp hem de ustalık belgesiyle iş yeri açabilirsin. Gençlere tavsiyem bu fırsatları değerlendirmeleri" diye konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Çırak Terzi lise meslek
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