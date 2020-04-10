Bu para kazanma yöntemlerini ilk defa duyacaksınız! Alışveriş yaparak para kazanmak...

Kaliteli ve rahat bir yaşam sürebilmek için para kazanmak çok önemli. Günden güne artan ihtiyaçlarla birlikte; insanlar daha çok para kazanmak için arayışa girer. Bu yüzden hızlı ve kolay yollarla zengin olmak herkesin hayali. Artık, zengin olabilmek için sayısal loto kazanmayı beklemenize gerek yok. Yasal ve güvenilir yöntemlerle para kazanabileceğiniz bir sürü yol var. Nasıl ek gelir oluşturabileceğinizi sizler için araştırdık.
Müzik dinlemek birçok insan için vazgeçilmezler arasında. Peki, size keyifle müzik dinlerken para kazanabileceğinizi söyleseydik ne düşünürdünüz? Evet, doğru duydunuz! Slicethepie isimli web sitesi, müzik dinlemeniz karşılığında size para ödüyor. Müzik dünyasına yeni adım atmış müzisyenleri ve müziklerini tanıtmak için kullanıcılardan yalnızca dinlemelerini istiyor. Dinlediğiniz müziği oylamanız karşılığında para kazanabilirsiniz.
Birçok mağazanın gizli müşterisi olarak para kazanabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken mağazaya sıradan bir müşteri gibi girip mağazayı deneyimlemek. Mağaza hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi bir rapor haline getirip yönetime sunarak para kazanabilirsiniz.
Reklam ajansları, arabalarını reklamlarla kaplayan sürücülere aylık para öder. Firmaların web sitesine kayıt olarak, istenilen bilgileri doldurmanız yeterli. Aracınızın özelliklerine ve yaşadığınız bölgeye bağlı olarak ajans size geri dönüş sağlar. Arabanızı verilen reklamla kaplayarak belirlenen kilometre kadar yolculuk yapmanız gerekir.
Eğer öğrenciyseniz ve cep harçlığınızı çıkarmak için daha önce notlarınızı veya ödevlerinizi diğer öğrencilere satmış olabilirsiniz. Ancak kazandığınız para size yeterli gelmediyse farklı yöntemlerle daha çok para kazanabilirsiniz.
-Notlarınızı Kırtasiyeye Satın: Okulunuzdaki öğrencilerin en çok gittiği kırtasiyeyle anlaşma yapmanız halinde daha fazla para kazanmanız mümkün. Notlarınızın fotokopisini kırtasiyeye vererek daha fazla öğrenciye ulaşabilirsiniz.
Şirketler için hedef kitleyi ve ihtiyaçları tanımak çok önemli. İnternetten yapılan anketler, yüz yüze yapılan anketlere kıyasla daha çok tercih edilir. Bu yüzden birçok firma kamuoyu araştırması yapmak için internette doldurulan anketlere para ödüyor. Siz de ek gelir elde etmek istiyorsanız anket doldurma yöntemini deneyebilirsiniz.
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