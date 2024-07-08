Bu pazar tüm Türkiye'de resmen başladı! Berberlerde bir ilk oldu, haftaya sırada kuaförler var... Yeni evlenecekler kara kara düşünüyor

Ticaret Bakanlığı berber, kuaför ve güzellik salonları için haftanın bir günü kapalı olma zorunluluğu getirdi. Yapılan anket sonucu kapalı olacak gün pazar olarak seçilirken, karara en çok gelinler ve damatlar tepki gösterdi.

NE ESNAF NE MÜŞTERİLER MEMNUN

Düğünlerin en yoğun olduğu gün pazar günü berber ve kuaförlerin kapalı olması tartışma konusu olurken, ne esnaf ne de müşteriler alınan karardan memnun olmadı.

"NEDEN PAZAR GÜNÜ?"

Kuaförler Derneği Başkanı Sabit Akkaya, Show Haber'e yaptığı açıklamada tatil günü olarak pazar günün seçilmesine tepki gösterirken "Neden pazar günü? Haftanın ölü günü olan pazartesi günü yapsınlar." diye konuştu.

Düğün hazırlıkları yapan çiftler de alınan kararı eleştirirken, bu durumun yeni bir stres kaynağı yarattığını belirtiyor.

DÜN RESMİ OLARAK BAŞLADI, GELİN ADAYLARI DİKKAT!

Söz konusu uygulama dün itibariyle berberlerde resmi olarak başlarken, önümüzdeki hafta ise kadın kuaförlerin de kapalı olması bekleniyor.

Damatlar düğünden bir gün öncesine randevu alırken, gelinler ise düğün öncesi şimdiden ne yapacağını kara kara düşünmeye başladı.







