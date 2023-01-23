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Bu sabah değişti! Ankara'da simide yüzde 40 zam: Artık 7 liradan satılacak...

23.01.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da 5 liradan satışa sunulan simidin fiyatı yüzde 40 zamla 7 liraya yükseldi. Simit fiyatlarındaki yeni zam bugünden itibaren geçerli olacak.

Bu sabah değişti! Ankara'da simide yüzde 40 zam: Artık 7 liradan satılacak...

Türkiye genelinde ekmek fiyatı neredeyse 5 liraya sabitlenirken simit fiyatları ise artmaya deam ediyor. Son edinilen bilgiye göre Ankara'da simit fiyatlarına bugünden geçerli olacak şekilde yeni tarife uygulanacak. Hammaddeye gelen yüzde 200'lük zam sonrasında simit fiyatları yüzde 40'lık artışla 7 liraya yükseldi.

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Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Pazartesi günü Ankara’da 100 gramlık simit 7 TL. Sadece Ankara’da değil Türkiye’de doğal gazın yüzde 164 zam alması, elektriğin yüzde 200 zam alması, un fiyatlarının tekrardan yüzde 20, yüzde 30 zam yemesi, susam fiyatının hareketlenmesi, kiraların artış göstermesi ve asgari ücretin yüzde 65 zam almasından dolayı Ankara simidi 7 lira olmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

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