Bu şartları sağlıyorsanız 500 TL daha yüksek maaş alabilirsiniz! Büyük fırsat...

Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından temmuzda enflasyon farkı alan memurların aile yardımı ücretine de zam geldi. Enflasyon farkı yüzde 1.75 olduğu için memur ve memur emeklileri toplamda yüzde 5.75 zam aldı. Aktif çalışan memurlar bu zammın yanı sıra aile yardımı zammını da alacak. Peki aile yardımı ne kadar oldu? Kimler alabiliyor? Sizin için aile yardımı ile ilgili detayları araştırdık.
AİLE YARDIMI NEDİR? NASIL BAŞVURULUR?
Aile yardımı evli ve kadrolu olarak çalışan devlet memurlarının maaşlarına eklenen ücrettir. Eğer eşlerden her ikisi de memursa aile yardımı erkeğe yapılır. Aile yardımı, çalışmayan ya da herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşler ve çocuklar için ödenir. Bu yardımdan yararlanabilmek için bir onay sürecinden geçmek gerekir.
Aile yardımı başvurusunu çalıştığınız kurumla iletişime geçerek yaptıktan sonra talebiniz işleme alınıyor. Yapılan değerlendirmenin ardından talebinize olumlu yanıt verilirse aile yardımı hemen maaşınıza eklenmeye başlıyor. Ödeme bilgilerini ise aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Devlet'in "Aile Yardımı Bildirimi Sorgulama" hizmeti sayesinde sorgulayabiliyorsunuz.
Aile Yardımı Bildirimi Sorgulama sayfası için TIKLAYINIZ!
AİLE YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?
Aile yardımından yararlanabilmek için sunulan şartları karşılayanlar eş ve çocuklarına bu şekilde destek olabilir. Aile yardımını şu kişiler alabilir:
Medeni Kanunun şartlarına göre resmi bir biçimde evli olmalıdır. Çalışmayan ya da emekli olmayan eşlere ömür boyu aile yardımı ödenir.
Memurun erkek çocuklarına 25 yaşına kadar (eğitim durumuna bakmadan), kız çocuklarına da çalışmadıkları ya da evlenmedikleri süre boyunca -gerekirse ömür boyunca- aile yardımı alabiliyor.
Şu kişiler aile yardımı alamaz:
Evlenen çocuklar ve çalışan veya emekli maaşı alan eşler için ödenmez.
Burs alan ya da devletin okuttuğu çocuklar için aile yardımı ödenmez.
Eşleri vefat eden ya da eşinden boşanan memurların ödeneğinden eş için kesinti yapılır.
25 yaşını dolduran çocuklar için de kesinti yapılır. Ancak 25 yaşını doldurduğu halde evlenmeyen kız çocuklar ve maluliyet raporu olan çocuklar için ödeme sürer.
AİLE YARDIMI NE KADAR OLDU?
Son zamların ardından,
Çalışmayan veya emekli maaşı olmayan eş için 351 TL
0-6 yaş aralığındaki çocuklar için 77.26 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum