Bu şartları sağlıyorsanız 500 TL daha yüksek maaş alabilirsiniz! Büyük fırsat...

Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından temmuzda enflasyon farkı alan memurların aile yardımı ücretine de zam geldi. Enflasyon farkı yüzde 1.75 olduğu için memur ve memur emeklileri toplamda yüzde 5.75 zam aldı. Aktif çalışan memurlar bu zammın yanı sıra aile yardımı zammını da alacak. Peki aile yardımı ne kadar oldu? Kimler alabiliyor? Sizin için aile yardımı ile ilgili detayları araştırdık.

AİLE YARDIMI NEDİR? NASIL BAŞVURULUR?

Aile yardımı evli ve kadrolu olarak çalışan devlet memurlarının maaşlarına eklenen ücrettir. Eğer eşlerden her ikisi de memursa aile yardımı erkeğe yapılır. Aile yardımı, çalışmayan ya da herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşler ve çocuklar için ödenir. Bu yardımdan yararlanabilmek için bir onay sürecinden geçmek gerekir.

Aile yardımı başvurusunu çalıştığınız kurumla iletişime geçerek yaptıktan sonra talebiniz işleme alınıyor. Yapılan değerlendirmenin ardından talebinize olumlu yanıt verilirse aile yardımı hemen maaşınıza eklenmeye başlıyor. Ödeme bilgilerini ise aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Devlet'in "Aile Yardımı Bildirimi Sorgulama" hizmeti sayesinde sorgulayabiliyorsunuz.