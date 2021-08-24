Bu şartları yerine getirdiklerinde erken emekli olacaklar! O tarihten önce işe başlayanlar...

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalandırılan çalışanlar, emeklilik açısından avantajlı bir konuma geldi. Buna göre bu durumdaki çalışanlar, 15 yıllık hizmet süresini ve 3600 prim gününü tamamlamaları halinde erken emekli olabiliyor. Peki, 1999 yılı ve öncesinde sigortalı çalışanların hangi kriterlere uyması gerekiyor?

3600 GÜN ÜZERİNDEN EMEKLİ OLABİLME ŞARTLARI

3600 prim gününü tamamlayan çalışanların erken emeklilik şartları şu şekilde:

SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) veya Emekli Sandığı (4C) kapsamında sigortalı olarak çalışmak,

Sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 veya öncesi olmak,

15 yıl hizmet akdine bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) kayıtlı sigortalı olmak,

3600 günlük prim ödemesini yapmış olmak.

Bunun yanında belirtilen tarihin dışında sigortalı olarak çalışanlar, diğer şartları sağlasa bile 3600 gün kapsamında emekli olamıyor. 15 yıllık hizmet süresini ve 3600 sigorta prim gününü 31 Aralık 2011 tarihinden önce tamamlayıp, 8 Eylül 1999 tarihinde veya öncesinde sigortalandırılan erkek çalışanların 55 yaşında ve kadın çalışanların ise 54 yaşında olması gerekiyor.

KADINLAR İÇİN 3600 GÜN ÜZERİNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Kadın çalışanlar, 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim günü şartını:

23 Mayıs 2002 tarihinden önce sağlamışsa 50 yaşında,

24 Mayıs 2002 - 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında sağalmışsa 52 yaşında,

24 Mayıs 2005 - 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında sağlamışsa 54 yaşında,

24 Mayıs 2008 - 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında sağlamışsa 56 yaşında,

24 Mayıs 2011 tarihi sonrasında sağlamışsa 58 yaşında

emekli olabiliyor.

ERKEKLER İÇİN 3600 GÜN ÜZERİNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Erkek çalışanlar, 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim günü şartını:

23 Mayıs 2002 tarihinden önce sağlamışsa 55 yaşında,

24 Mayıs 2002 - 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında sağlamışsa 56 yaşında,

24 Mayıs 2005 - 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında sağlamışsa 57 yaşında,

24 Mayıs 2008 - 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında sağlamışsa 58 yaşında,

24 Mayıs 2011 - 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında sağlamışsa 59 yaşında,

24 Mayıs 2014 tarihinden sonra sağlamışsa 60 yaşında

emekli olabiliyor.

1999 VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLAR NE KADAR EMEKLİLİK MAAŞI ALIYOR?

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanların 2000 yılında ve sonrasında sigortalı olanlara göre daha yüksek emeklilik maaşı alıyor. 1999 ve öncesinde sigorta kaydı başlayan çalışanlar, şartları sağlamaları halinde en az 1600 TL emeklilik maaşı alıyor. 2000 yılında ve sonrasında sigortalandırılan çalışanlara ise en az 1500 TL emeklilik maaşı ödeniyor.



