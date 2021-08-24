Bu şartları yerine getirdiklerinde erken emekli olacaklar! O tarihten önce işe başlayanlar...

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalandırılan çalışanlar, emeklilik açısından avantajlı bir konuma geldi. Buna göre bu durumdaki çalışanlar, 15 yıllık hizmet süresini ve 3600 prim gününü tamamlamaları halinde erken emekli olabiliyor. Peki, 1999 yılı ve öncesinde sigortalı çalışanların hangi kriterlere uyması gerekiyor?
3600 prim gününü tamamlayan çalışanların erken emeklilik şartları şu şekilde:
Bunun yanında belirtilen tarihin dışında sigortalı olarak çalışanlar, diğer şartları sağlasa bile 3600 gün kapsamında emekli olamıyor. 15 yıllık hizmet süresini ve 3600 sigorta prim gününü 31 Aralık 2011 tarihinden önce tamamlayıp, 8 Eylül 1999 tarihinde veya öncesinde sigortalandırılan erkek çalışanların 55 yaşında ve kadın çalışanların ise 54 yaşında olması gerekiyor.
Kadın çalışanlar, 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim günü şartını:
Erkek çalışanlar, 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim günü şartını:
8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanların 2000 yılında ve sonrasında sigortalı olanlara göre daha yüksek emeklilik maaşı alıyor. 1999 ve öncesinde sigorta kaydı başlayan çalışanlar, şartları sağlamaları halinde en az 1600 TL emeklilik maaşı alıyor. 2000 yılında ve sonrasında sigortalandırılan çalışanlara ise en az 1500 TL emeklilik maaşı ödeniyor.
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