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Bu şartları yerine getiren emekliler o vergiden muaf olacak! Ödediyseniz paranızı geri alabilirsiniz, tüm detaylarını açıkladı...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
06.03.2025 10:55
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Emlak ve kira gelir vergilerinde taksit ile beyanname dönemi başladı. Konut ya da dükkan sahibi olan emekliler de Mayıs ayı sonuna kadar ilk taksit ödemesini gerçekleştirmesi gerekirken Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem, emeklilerin bazı şartlar doğrultusunda muaf tutulduklarını aktardı. Peki, emekliler hangi durumlar emlak vergisini ödemekten muaf tutulacak? İşte detaylar...

Bu şartları yerine getiren emekliler o vergiden muaf olacak! Ödediyseniz paranızı geri alabilirsiniz, tüm detaylarını açıkladı...

Mart ayı ile beraber vergi dönemi de başlıyor. Emlak vergisi için de hem taksit ödemeleri hem de beyanname verilecek dönem de başladı. İlk taksit ödemelerinin emlak vergisinde mayıs ayı sonuna, kira geliri vergisinde ise beyanıyla birlikte 2 Nisan tarihine kadar yapılması gerekiyor.

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Milyonlarca emekli ise emlak vergisinden muaf olup olamayacağını merak ediyor. Buna göre, bir tane konutu bulunan emeklilier, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi gibi ödemelerde muaf oluyor. Kira geliri elde eden emekliler ve diğer mükellefler ise 2024 yılı kira geliri 33 bin liranın üzerindeyse beyanname vermek durumunda bulunuyor. Mükellefin kendisi kirada ise vergi çıkmayabiliyor.

Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, Sabah'ta yayımladığı haberine göre, emekli olunan tarihten sonraki yıl içinde emlak vergisi ödenmiyor. Yani 2024 yılında emekli olanlar 2025 yılı için emlak vergisi ödemeyecek.

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VERGİ ÖDEMEK İSTEMEYENLER DİKKAT!

Emlak vergisi ödememek için detayları merak eden vatandaşlar için ise Erdem, şunları sıraladı:

  • "Emeklinin 200 metrekareden küçük Türkiye sınırları içinde tek konutunun olması isteniyor.

  • Eğer bu tek konut sadece yılın bir döneminde oturulan yazlık ya da yayla evi ise muafiyet kapsamında yer almıyor.

  • Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar muafiyet kapsamında bulunuyor. Ayrıca emeklinin çalışmaması şart"

Emlak vergisinden muaf olmak isteyen emekliler, konutun bulunduğu belediyeye müracaat edebiliyor. Burada işlem yapılması ile emlak vergisi sıfırlanabiliyor. Emlak vergisini ödemiş olan emekliler ise yine belediyeye dilekçe ile müracaat ederek 'yersiz' olarak ödedikleri vergileri 5 yıl geriye dönük alabiliyor.

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'GERÇEK GİDER' YÖNTEMİ

Konutunu kiraya veren hem de kirada oturan emekliler ise 'gerçek gider' yöntemini seçerek kira bedelini gider olarak düşebiliyor. Erdem, bunu yapan emekliler için, "Bu durumda ödediği kira bedellerini kira gelirinden düşerek daha az vergi verebiliyor. Hatta kira giderine göre hiç vergi de çıkmayabiliyor" sözlerini kullandı.

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Evini akrabasına ücretsiz kullandıranlar için ise Erdem şu cümleleri sarf etti:

"Birinci dereceden akrabalara ücretsiz verilen konutlar için kira geliri beyannamesi ve vergi işlemi yapılmıyor. Evin koruması için tahsis edilen kişiler de ücretsiz olarak kalabiliyor ve vergiye tabi olmuyor. Akrabalara ya da tanıdıklara ücretsiz tahsis edilen konutlar için emsal kira bedeli belirlenerek beyanname verilmesi ve vergi ödenmesi gerekiyor"

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ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI VERİLECEK!

Tahakkuk eden vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

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Kira gelirlerine ilişkin verilecek. Yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, 2025 yılının nisan ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebilecek.

Birinci taksit, damga vergisiyle 2 Nisan'a, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek. Beyannamelerin, süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Emlak vergisi emlak vergisi iadesi Faruk Erdem
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