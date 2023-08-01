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Bu sene için ek MTV getirilmişti! Ödeme tarihleri belli oldu

01.08.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sadece bu yıl geçerli olmak üzere Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alınacağı belirtilmişti. Düzenlemenin yayımlanmasıyla, ek MTV’ye ilişkin ayrıntılar da netleşmiş oldu. Buna göre, ek MTV birinci taksitleri ağustosta, ikinci taksitleri ise kasımda ödenecek.

Bu sene için ek MTV getirilmişti! Ödeme tarihleri belli oldu

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası'na ilişkin düzenlemeyle ek verginin ödeneceği tarihler netleşirken, ek verginin ödenmediği durumda yaşanabilecek olumsuzluklar da duyuruldu. Düzenlemeye ilişkin ayrıntıları, uzman finansal içerik editörü Gamze Tuna Yılmaz değerlendirdi.

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"2023 İÇİN ÖDEYECEKLERİ TUTAR 4 BİN 240 TL"

Yayımlanan Genel Tebliğ'in ikinci maddesinde, kanunun yayımı tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtların, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi kadar ek MTV'ye tabi olduğu kaydedildi.

Vergi tutarının araç yaşına, silindir hacmine ve ilk tescil tarihine göre değiştiğini, ek MTV uygulamasıyla MTV hesaplama süreçlerinin pek çok kişi için karmaşıklaştığını belirten Yılmaz, “Örneğin, 1-3 yaş arası, 0-1.300 arası motor silindir hacmine sahip ve ilk tescil tarihi 2018 öncesi olan bir aracın normal şartlarda MTV tutarı yıllık 2.120 TL olarak hesaplanıyor. Ek ödeme de hesaba katıldığında, bu araca sahip olan kişilerin 2023 içinde ödeyecekleri toplam MTV tutarı, 4.240 TL olacak” dedi.

EK MTV İÇİN TARİHLER BELLİ OLDU

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinin, normal şartlarda her yıl iki eşit taksit olarak, ocak ve temmuz aylarında yapıldığını söyleyen Yılmaz, "Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ödeme takvimi de Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğ ile netleşti. Mevcutta aracı olanlar, temmuzda veya ağustosta araç alanlar, ek MTV birinci taksitlerini ağustosta, ikinci taksitlerini ise kasımda ödeyecek. Eylülde araç alanlar, toplu ödeme yapacak. Öte yandan, temmuzda araç alanların MTV'nin normal şartlarda ödenen ikinci taksidini de ödemesi gerektiğini hatırlatmak gerek" diye konuştu.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden, Gelir İdaresi Başkanlığı veznelerinden ve anlaşmalı bankaların şube, internet sitesi, mobil bankacılım uygulamaları ve ATM’leri üzerinden ek MTV ödemesi gerçekleştirilebiliyor. Ek MTV ödemesi yapılmadan trafikten çekme, hurdaya çıkarma, yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma gibi işlemler yapılamayacak. Çeşitli bankaların kredi kartıyla yapılan MTV ödemelerinde taksitlendirme seçeneği de sunuluyor.

Kaynak: DHA

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