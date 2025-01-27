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"Bu sezonu da atlatsak..." Otel çalışanı canlı yayında ihmaller zincirini tek tek anlattı! "Sürekli elektrik çarpıyordu, prizlerden alevler çıkıyordu"

27.01.2025 16:18
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Türkiye, Bolu Kartalkaya'daki yangının şokunu hala atlatamadı. 78 kişi bu yangında hayatını kaybetti. Tatil için Grand Kartal Otel'i tercih eden aileler adeta cehennemi yaşadı. CNN Türk canlı yayınına çıkan otel çalışanı, "Personel zaten bir şeyler olacağını biliyordu, bu sezonu da atlatsak diye şakalaşıyorlardı. Asansör kapatıldı tehlikeli diye biz onu kullanmaya devam ettik" dedi.

"Bu sezonu da atlatsak..." Otel çalışanı canlı yayında ihmaller zincirini tek tek anlattı! "Sürekli elektrik çarpıyordu, prizlerden alevler çıkıyordu"

"Ortalık kıpkırmızıydı. Üzerimizden patlama oldu, alevler beş dakika içerisinde büyüdü." diyen otel çalışanı Tuni Burhan, babasıyla birlikte faciadan kurtuldu. Yangının mutfaktaki kızgın yağdan çıktığını ifade ederken o anda otel sahibinin talimatıyla insanlara haber verilmediğini aktardı. İşte o sözler:

"KIZGIN YAĞI SUYLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR"

"Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum ama personeller arasından çıkan şey şu: Mutfakta kızgın yağdan çıkıyor yangın! Baca temizlenmediği için donmuş yağ artıyor, kızgın yağı suyla söndürmeye çalışıyorlar.

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"OTEL MÜDÜRÜNE TALİMAT GELDİ"

Otel müdürü bir talimat veriyor, personeli uyandırın ve kimseye haber vermeyin diyor! Personelin bir kısmını otoparka gönderiyor, Halit Ergül bu talimatı otel müdürü Zeki Yılmaz'a verdi. Bu otelde zaten her şey böyle oluyor, bir sorun olur ve personel kendi kendine çözer.

"OTEL ZATEN ALLAH'A EMANET GİDİYORDU"

Otelin her yerinden elektrik çarpıyordu. Odalarda minibar dolaplarından elektrik çarpıyor. Prizlerden alevler çıkıyor. Şu kadarını söyleyeyim otel zaten Allah'a emanet gidiyordu. 12 Aralık'ta bir denetim yapıldı, asansöre etiket yapıştırıldı. Asansörde 'Bu asansöre binmek tehlikeli ve yasaktır' yazıyordu. Biz o asansörü yangın gününe kadar kullandık."

AA-20250121-36813285-36813283-KARTALKAYA_KAYAK_MERKEZINDE_BIR_OTELDE_YANGIN_CIKTI

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Bolu kartalkaya kayak merkezi Grand Kartal Otel
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
eee sizde suçlusunuz neden söküyorsunuz? madem bu kadar iyi niyetlisiniz neden yetkililere şikayet etmiyorsunuz? hainsiniz hepiniz patronu içeri aldılar ya konuşursunuz
sanki yetkililere şikayet etse şikayet değerlendirecek bir mercii var? ülkede adam öldürülüyor adam dövülüyor 2 gün sonra adamlar dışarı çıkıyor Ne konuşuyorsunuz ya 😅
Tek diyeceğim rezaletin daniskası bunları gerçekten yakmak lazım
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