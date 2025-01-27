"Bu sezonu da atlatsak..." Otel çalışanı canlı yayında ihmaller zincirini tek tek anlattı! "Sürekli elektrik çarpıyordu, prizlerden alevler çıkıyordu"

"Ortalık kıpkırmızıydı. Üzerimizden patlama oldu, alevler beş dakika içerisinde büyüdü." diyen otel çalışanı Tuni Burhan, babasıyla birlikte faciadan kurtuldu. Yangının mutfaktaki kızgın yağdan çıktığını ifade ederken o anda otel sahibinin talimatıyla insanlara haber verilmediğini aktardı. İşte o sözler:

"KIZGIN YAĞI SUYLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR"

"Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum ama personeller arasından çıkan şey şu: Mutfakta kızgın yağdan çıkıyor yangın! Baca temizlenmediği için donmuş yağ artıyor, kızgın yağı suyla söndürmeye çalışıyorlar.

"OTEL MÜDÜRÜNE TALİMAT GELDİ"

Otel müdürü bir talimat veriyor, personeli uyandırın ve kimseye haber vermeyin diyor! Personelin bir kısmını otoparka gönderiyor, Halit Ergül bu talimatı otel müdürü Zeki Yılmaz'a verdi. Bu otelde zaten her şey böyle oluyor, bir sorun olur ve personel kendi kendine çözer.

"OTEL ZATEN ALLAH'A EMANET GİDİYORDU"

Otelin her yerinden elektrik çarpıyordu. Odalarda minibar dolaplarından elektrik çarpıyor. Prizlerden alevler çıkıyor. Şu kadarını söyleyeyim otel zaten Allah'a emanet gidiyordu. 12 Aralık'ta bir denetim yapıldı, asansöre etiket yapıştırıldı. Asansörde 'Bu asansöre binmek tehlikeli ve yasaktır' yazıyordu. Biz o asansörü yangın gününe kadar kullandık."