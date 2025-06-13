Bu sözler çok konuşulur! CHP içindeki kavga sürüyor! Barış Yarkadaş anlattı: Belediye başkanıyla yemek yemek için 120 bin TL isteyen gazeteci kim?

Kemal Kılıçdaroğlu’na operasyon yapmakla itham ettiği iki gazeteci hakkında olay yaratacak iddiaları sıraladı. Kendilerinin Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazansın diye mücadele ettiği sırada CHP içinde başka pazarlıkların olduğunu aktardı.

İŞTE BARIŞ YARKADAŞ’IN O SÖZLERİ!

“Biz Kars'ta Gürsel Tekin ile birlikte hayvan pazarında seçim çalışmaları yaparken parti içinde Kemal Bey'e operasyon yaptılar. Sosyal medyada ahlak dersi veren isimlere sesleniyorum, CHP'yi bölmek isteyenlere itiraz ediyorum.

“EVDEN ARAÇLA ALINIP BIRAKILMA ŞARTI VAR”

Bu düşmanlığa itiraz ediyorum. Bir belediye başkanı hizmetlerimizi anlatalım yemek yiyelim talebinde bulunuyor. O gazeteci arkadaşımız belediye başkanından 120 bin TL istiyor, ayrıca vegan menüyü de kendisi belirliyor. Evden araçla alınıp bırakılma şartı da koşuyor.

“ATATÜRK FİLMİNE KATILMAK İÇİN PARA İSTİYOR”

Bir diğer gazeteci arkadaşımız ise Atatürk filminin galasına kendisini çağıran ajansa “Buradan ne kadar kaşe alacağım? Gelirim fotoğraf çektiririm ama ne kadar ödeme alacağım?” sorusunu soruyor. Bu isimler gece gündüz Kılıçdaroğlu’na haraketler ediyor. Sizin gerçek yüzünüz bu…”