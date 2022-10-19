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Bu tarihten önce emeklilik dilekçesi vermeyin! Aylık ve ikramiyeler artacak, binlerce liradan olmayın!

19.10.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılda asgari ücretliden memura, işçiden emekliye tüm kesimlerin maaşlarında artış bekleniyor. Yeni yılda ek gösterge düzenlemesi ile maaş artışları yaşanacak. Bununla beraber emeklilik dilekçesi vereceklere önemli uyarı geldi. İşte haberin detayları...

Bu tarihten önce emeklilik dilekçesi vermeyin! Aylık ve ikramiyeler artacak, binlerce liradan olmayın!

3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntıları geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Yıl başından itibaren tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış yapılacak. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkanların aylığındaki 1391 liralık artış 2500 lirayı geçecek. Ek gösterge artışı 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi bekleniyor.Bununla beraber emeklilik başvurusu yapacaklara kritik uyarı yapıldı.

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6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE

Milyonlarca çalışan, emeklinin gözü yeni yılda alacağı zamlara çevrilirken, enflasyon artışının yanında hem taban maaş artışları hem de ek zam formülleri gündemde. Temmuz ayında yüzde 42.35 açıklanan emekli zammı yılbaşında yeniden belirlenecek. SSK, Bağ- Kur emeklileri Ocak'ta, Temmuz- Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. İkinci 6 aylık dönemin ilk 3 ayında enflasyon yüzde 7.06 ile yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının üzerinde çıkması ile memur ve memur emeklisine şimdiden fark oluştu. Geride kalan 3 ayda (Ekim, Kasım, Aralık) enflasyon aylık yüzde 3 seviyesinde artarsa 1 Ocak 2023'te emeklilere yüzde 17 zam yapılacak. Ek düzenleme ile daha yukarı, yüzde 25-30 seviyelerine çıkarılabilecek.

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EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ 15 OCAK 2023’E KADAR BEKLETİN

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, bu dönemde emeklilik planı yapanların maaşlara yapılan dönemsel artışları dikkate alması gerekiyor. Emeklilik dilekçenin verildiği tarih hem aylığı hem de ikramiyeyi doğrudan etkiliyor. Kamuda çalışıp emeklilik planı yapanların ek gösterge düzenlemesiyle ikramiye artışından yararlanabilmesi için 15 Ocak 2023'ten önce emeklilik dilekçesi vermesi gerekiyor. Memur ve emeklileri enflasyon, toplu sözleşme farkıyla birlikte 3600 ek gösterge zammı alacak. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkanların aylığındaki 1391 liralık artış 2500 lirayı geçecek. Bu yıl için yapılan hesaplamaya göre ek göstergesi 2600'e çıkan 30 yıllık memur emekli aylığı 1234-1391 lira arasında, ikramiyesi de 44 bin ile 50 bin lira arasında artıyor.

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KATSAYI ÜZERİNDEN HESAP

Yasaya göre, emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihte yürürlükte bulunan ek göstergeye göre ödeniyor. Emekli aylığı başvuru tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere bağlanıyor. Kamu çalışanlarının aylığı memur maaş katsayısına paralel artarken, Ocak'ta yapılacak artış dilekçe Aralık'ta verilse de aylığa yansıyor. Ancak emekli ikramiyesi, dilekçenin verildiği tarihteki katsayı üzerinden hesaplanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
dilekçe emekli
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