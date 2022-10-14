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  4. SON DAKİKA | Yeni oran açıklandı, zam senaryosu değişti! 11 bin TL'ye dayanacak... İşte zamlı memur ve emekli maaş tablosu

SON DAKİKA | Yeni oran açıklandı, zam senaryosu değişti! 11 bin TL'ye dayanacak... İşte zamlı memur ve emekli maaş tablosu

14.10.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin gözü kulağı 2023 yılında yapılacak olan Ocak zammına çevrildi. Merkez Bankasının açıkladığı yıl sonu enflasyon tahmini sonrası Ocak 2023 emekli zammı ve memur zammı için maaş hesabı yapılmaya başlandı. Peki Ocak 2023 memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Kim, ne kadar maaş alacak? En düşük maaş ne kadar olacak? İşte yanıtı… İşte haberin detayları…

SON DAKİKA | Yeni oran açıklandı, zam senaryosu değişti! 11 bin TL'ye dayanacak... İşte zamlı memur ve emekli maaş tablosu

Memur ve emekliyi ilgilendiren son dakika enflasyon zammı haberi... Ocak 2023 zammı için geri sayım başlarken milyonlarca kişinin yakından takip ettiği yıl sonu enflasyon verisi Merkez Bankası tarafından açıklandı. Memur ve emeklinin gelecek yıl zam oranıyla ilgili gelen verilerde ipuçları aranıyor.Peki memur ve emekliler ne kadar enflasyon farkı alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları…

Son dakika: Memur ve emekli zam oranı için gözler yıl sonu enflasyon rakamında! Merkez Bankası tahminini duyurduSon dakika: Memur ve emekli zam oranı için gözler yıl sonu enflasyon rakamında! Merkez Bankası tahminini duyurdu

Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,78 olarak güncellendi. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi de 6 aylık enflasyonun, dolayısıyla zam oranının ipucunu verdi. Ankette katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,73 iken, bu anket döneminde yüzde 67,78 oldu. Bu rakamlara göre 2022 yılının ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 17,86 olarak hesaplandı.

MEMUR VE EMEKLİYE YÜZDE 41’ÜN ÜZERİNDE ZAM

Memur ve emekli için 2023 yılında yapılacak maaş zamları milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Memur ve memur emeklisi için yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan zam oranı yüzde 41,69 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 zam yapılmıştı.

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EMEKLİ VE MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Bu oranlara göre yeni maaşlar da belli oldu. Maaş katsayısı yüzde 18,92 artarsa en düşük maaş memurlarda 9 bin 109 liradan 10 bin 827 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 077 liradan 7 bin 223 liraya yükselecek.

En düşük aylık, yüzde 17,86 zam tahminine göre esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 947 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 524 liraya çıkacak. Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zammı yüzde 17,86 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 931 liraya ulaşacak. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 425 liraya yükselecek ve 3 bin 500 liraya tamamlanarak ödenecek.

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2023 EMEKLİ, MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

MEMUR VE EMEKLİNİN TABAN AYLIKLARI

MEMUR
Mevcut: 9.109 TL
Zamlı: 10.827,67 TL

MEMUR EMEKLİSİ
Mevcut: 6.077 TL
Zamlı:7.223

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)
Mevcut: 4.687 TL
Zamlı: 5.524 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)
Mevcut: 2.906 TL
Zamlı: 3.425 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ
Mevcut: 4.197 TL
Zamlı: 4.947 TL

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ
Mevcut: 3.335 TL
Zamlı: 3.931 TL

SON DAKİKA | Erdoğan'ın asgari ücrete zam açıklaması heyecan yarattı: 'Çok daha farklı bir hazırlığın içindeyiz'SON DAKİKA | Erdoğan'ın asgari ücrete zam açıklaması heyecan yarattı: 'Çok daha farklı bir hazırlığın içindeyiz'

ASGARİ ÜCRETE DE ZAM YAPILACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek yeni ücreti belirleyecek. Bu yılın başında verginin de artırılmasıyla yüzde 50,51 yükselen net asgari ücrete Temmuz'da da bir ara zam yapılmıştı. Yaklaşık yüzde 30'luk ara zam ile net asgari ücret 5 bin 500 liraya yükselmişti. Yeni asgari ücret için peş peşe tahminler ve formüller gelirken, enflasyonun üzerinde bir artış yapılması kuvvetli bir ihtimal olarak duruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Memur Zam emekli
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