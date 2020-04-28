Bu tarihten önce girişiniz varsa 10 yılda emekli oluyorsunuz! İşte o tarih ve detaylar...

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde hizmet akdine bağlı olarak çalışan 4A, kendi hesap ve namına çalışan 4B ile kamu görevlisi klasmanında 4C sigortalılık statüsündeki vatandaşlara 3600 prim günü ve 15 yıllık hizmet süresini doldurması halinde erken emeklilik şansı veriliyor. Bu noktada; prim günü ve hizmet süresi ile sigorta başlangıç tarihi kriterlerini yerine getirenlerin büyük bir çoğunluğu yaş şartını beklemek zorundadır.
9 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde işe giriş yapan kişilerin erken emeklilik prosedüründe geçerli olan diğer bir nokta ise; belirlenen prim günü ve hizmet süresi şartlarının 1999-2008 tarihleri arasında tamamlanması gerekliliğidir. Sigorta başlangıç tarihi 30 Nisan 2008 tarihinden önce olanların emeklilik için 25 yıllık hizmet süresi ile 4500 prim günü şartını yerine getirmesi gerekir. 30 Nisan 2008 tarihinden sonra ise; 5400 prim ödemesi şartı devreye girer.
İş Kanunu kapsamında 9 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde sigorta başlangıcı olanların emeklilik konusunda diğer emeklilere göre daha avantajlı olduğu bilinen bir gerçektir.
Belirlen prim günü, hizmet süresi ve yaş şartlarını yerine getiren 1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların erken emekli olmasına imkan tanınmıştır.
Çalışmayı hiç bırakmayan sigortalılar, 10 yıl (3600 prim günü) şartını tamamlanmış olarak kabul edilir.
1999 ve öncesindeki tarihlerde SGK girişi olanlar sonraki yıllarda iş başlayanlardan daha yüksek emekli maaşı alırlar.
Kişinin kendisi ya da işvereni tarafından SGK'ya sigortalı olarak tescillenmesi ve adına prim ödenmesi şarttır.
Sigortalılık koluna bakılmaksızın kişinin SGK'da prim borcunun olmaması da önemlidir.
1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartını tamamlaması gerekir. Eksik prim ödemeleri için hizmet borçlanması (doğum, askerlik, yurt dışı vb.) hakkı sunulmuştur.
Askerlik borçlanması ile erken emeklilik hakkına kavuşmak için sigortalı erkek çalışanın mutlaka 9 Eylül 1999 tarihinden önce vatani görevini tamamlamalıdır. Prim doldurmak için böyle bir şart yoktur.
Belirlenen tarihler arasında sigorta başlangıcı olanların cinsiyeti ve istenilen şartları tamamladıkları zaman emeklilik yaşını direkt etkiler.
Kadın sigortalılar için 15 yıllık hizmet süresini ve 3600 prim günü şartını tamamladıkları tarihe göre emeklilik yaşı;
24 Mayıs 2002-23 Mayıs 2005= 52 yaşında
24 Mayıs 2005-23 Mayıs 2008= 54 yaşında
24 Mayıs 2008-23 Mayıs 2011= 56 yaşında
24 Nisan 2011 tarihinden sonra 58 yaşında emekliliğe hak kazanırlar.
Erkek sigortalılar için 15 yıllık hizmet süresini ve 3600 prim günü şartını tamamladıkları tarihe göre emeklilik yaşı;
24 Mayıs 2002-23 Mayıs 2005= 56 yaşında
24 Mayıs 2005-23 Mayıs 2008= 57 yaşında
24 Mayıs 2008-23 Mayıs 2011= 58 yaşında
24 Mayıs 2011-23 Mayıs 2014= 59 yaşında
24 Mayıs 2014 tarihinden sonra= 60 yaşında emekli olabilirler.
1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICI OLANLAR NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRLAR?
1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olan kişiler, 2000 ve sonrasındaki yıllarda işe başlayan kişilerden daha yüksek emekli maaşını hak ederler. Buna göre; 1999 yılında emekli olanlar en az 1600 TL emeklilik maaşı alırlar. 2000 ve sonrasındaki yıllarda işe başlayanlar ise Koronavirüs kapsamında yapılan güncelleme ile birlikte en az 1500 TL maaş almaktadır.
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