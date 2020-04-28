Bu tarihten önce girişiniz varsa 10 yılda emekli oluyorsunuz! İşte o tarih ve detaylar...

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde hizmet akdine bağlı olarak çalışan 4A, kendi hesap ve namına çalışan 4B ile kamu görevlisi klasmanında 4C sigortalılık statüsündeki vatandaşlara 3600 prim günü ve 15 yıllık hizmet süresini doldurması halinde erken emeklilik şansı veriliyor. Bu noktada; prim günü ve hizmet süresi ile sigorta başlangıç tarihi kriterlerini yerine getirenlerin büyük bir çoğunluğu yaş şartını beklemek zorundadır.

9 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde işe giriş yapan kişilerin erken emeklilik prosedüründe geçerli olan diğer bir nokta ise; belirlenen prim günü ve hizmet süresi şartlarının 1999-2008 tarihleri arasında tamamlanması gerekliliğidir. Sigorta başlangıç tarihi 30 Nisan 2008 tarihinden önce olanların emeklilik için 25 yıllık hizmet süresi ile 4500 prim günü şartını yerine getirmesi gerekir. 30 Nisan 2008 tarihinden sonra ise; 5400 prim ödemesi şartı devreye girer.

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICI OLANLARIN EMEKLİLİK KONUSUNDAKİ AVANTAJLARI NELERDİR?

İş Kanunu kapsamında 9 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde sigorta başlangıcı olanların emeklilik konusunda diğer emeklilere göre daha avantajlı olduğu bilinen bir gerçektir.