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Bu tarihten önce SGK girişi olanlar erken emeklilik hakkına sahip oldu! İşte tüm detaylar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.05.2020 14:02 | Son Güncelleme

Emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaşımızdan biriyseniz erken emekli olma şartlarını da merak ediyorsunuzdur. Peki, sigortalı olma tarihinizin erken emeklilik için önem taşıdığını biliyor muydunuz? 1999 tarihinden önce sigortalı olan kişiler 3600 prim gününü tamamlaması ve birkaç koşula daha uygun olması halinde emekli olabilecekler!

Bu tarihten önce SGK girişi olanlar erken emeklilik hakkına sahip oldu! İşte tüm detaylar...

Erken emekli olabilmek için en önemli kriter 1999 tarihinden önce sigorta girişi olarak belirlendi. Elbette sadece 1999 öncesinde sigorta girişli olmak yetmiyor. Peki, bu tarihten önce sigortası başlayanların emekli olmaları için hangi koşullar gerekiyor? Bu şartlara uyan kişilere aylık ne kadar ödeme yapılacak? Hangi sigorta grubu kapsamındakiler bu durumdan yararlanabiliyor? 1999 öncesi sigortası başlayan herkes için erken emeklilik koşulları ile ilgili merak ettiğiniz bütün ayrıntıları inceleme zamanı…

1999 ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICINA SAHİP OLMANIN OLUMLU YÖNLERİ NELER?

1999 tarihinden önce sigortalı olanlar emekliliğin kapısını aralıyorlar. Yeni belirlenen duruma göre, 1999 yılından önce sigortalı olanlar bazı avantajlara sahip oluyorlar. Bu kişiler:

Erken emekli olma fırsatı elde ederler.
Aralıksız çalışan bir kişinin 3600 prim gününü tamamlamış olduğu kabul edilir.
Bu tarihten sonra sigortalı olan kişilere göre daha yüksek maaş alırlar.

ERKEN EMEKLİLİKTE ARANAN DİĞER ÖNEMLİ ŞARTLAR NELER?

Erken emekli olabilmek için 1999 tarihinden önce sigortalı olmak büyük bir avantaj sağlıyor fakat bunun yanında başka şartlar da var. 1999 öncesinde sigortası başlayanların erken emekli olma şartları:

3600 günlük prim ödemesi tamamen yapılmış olmalı.
15 yıllık çalışma süresi dolmuş olmalı.
Çalışanlar 4A, 4B, 4C sigorta gruplarından herhangi birinin kapsamında olmalılar.
Herhangi bir prim borcu bulunmamalı.

Erken emekli olmak için bu şartların yanında bir de yaş koşulunu sağlamak gerekiyor. Bu durum erkek ve kadınlar için farklı oluyor. Ayrıca 3600 prim gününün tamamlandığı tarih de emekli olma yaşını etkiliyor. Belirtilen tarihten sonra sigortalı olan kişilerinse başka koşullara uygun olup olmadığına bakılmaksızın başvuruları kabul edilmiyor.

KADINLAR KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİYOR?

9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortaya giriş yapmış olan kadınların 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 sigorta prim günü ödemelerini tamamladıkları tarihler emekli olacakları yaşın belirlenmesinde önem teşkil ediyor.

24.05.2002 ve 23.05.2005 arasında tamamlayanlar 52 yaşında
24.05.2005 ve 23.05.2008 arasında tamamlayanlar 54 yaşında
24.05.2008 ve 23.05.2011 arasında tamamlayanlar 56 yaşında
24.06.2011 tarihinden sonra tamamlayanlar 58 yaşında emekliliğe hak kazanırlar.

ERKEKLERİN EMEKLİLİK YAŞI KAÇ?

Belirtilen tarihten önce sigorta girişi olan erkeklerin 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim günü ödemesini tamamladıkları tarihler emeklilik yaşlarını etkiler.

24.05.2002 ve 23.05.2005 arasında tamamlayanlar 56 yaşında
24.05.2005 ve 23.05.2008 arasında tamamlayanlar 57 yaşında
24.05.2008 ve 23.05.2011 arasında tamamlayanlar 58 yaşında
24.05.2011 ve 23.05.2014 arasında tamamlayanlar 59 yaşında
24.05.2014 tarihinden sonra tamamlayanlar 60 yaşında emekliliğe hak kazanırlar.

EMEKLİ MAAŞLARI KAÇ TL OLARAK BELİRLENDİ?

Emekli aylıklarında da sigorta giriş tarihi belirleyici oluyor. 9 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortası başlayan kişilerin aldığı aylık ödemeler, daha sonraki bir tarihte sigortaya giriş yapanlara göre biraz daha yüksek oluyor. Bahsi geçen tarihten öncesi için emekli maaşı 1600 TL olarak belirlenirken, daha geç sigortaya giriş yapan ve emekli olanlara ise her ay 1400 TL ödeniyor. Kısacası 1999 yılı öncesinde sigortanız başladıysa ve emekli olma hakkı kazandıysanız diğerlerine göre 200 TL kadar daha yüksek miktarda maaş ödemesi alırsınız.

Fakat bu noktada eklenmesi gereken önemli bir bilgi var. Son dönemde koronavirüs sebebiyle yapılan düzenlemelere göre en düşük emekli maaşı 1500 TL olarak belirlenmiştir. Yani sigorta girişi belirtilen tarihten sonra olan ve maaşı 1500 TL sınırının altında kalan emeklilerin aylık gelirleri 1500 TL'ye yükseltilmiştir.

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