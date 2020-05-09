Bu tarihten önce SGK girişi olanlar erken emeklilik hakkına sahip oldu! İşte tüm detaylar...

Erken emekli olabilmek için en önemli kriter 1999 tarihinden önce sigorta girişi olarak belirlendi. Elbette sadece 1999 öncesinde sigorta girişli olmak yetmiyor. Peki, bu tarihten önce sigortası başlayanların emekli olmaları için hangi koşullar gerekiyor? Bu şartlara uyan kişilere aylık ne kadar ödeme yapılacak? Hangi sigorta grubu kapsamındakiler bu durumdan yararlanabiliyor? 1999 öncesi sigortası başlayan herkes için erken emeklilik koşulları ile ilgili merak ettiğiniz bütün ayrıntıları inceleme zamanı…

1999 ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICINA SAHİP OLMANIN OLUMLU YÖNLERİ NELER?



1999 tarihinden önce sigortalı olanlar emekliliğin kapısını aralıyorlar. Yeni belirlenen duruma göre, 1999 yılından önce sigortalı olanlar bazı avantajlara sahip oluyorlar. Bu kişiler:

Erken emekli olma fırsatı elde ederler.

Aralıksız çalışan bir kişinin 3600 prim gününü tamamlamış olduğu kabul edilir.

Bu tarihten sonra sigortalı olan kişilere göre daha yüksek maaş alırlar.

ERKEN EMEKLİLİKTE ARANAN DİĞER ÖNEMLİ ŞARTLAR NELER?



Erken emekli olabilmek için 1999 tarihinden önce sigortalı olmak büyük bir avantaj sağlıyor fakat bunun yanında başka şartlar da var. 1999 öncesinde sigortası başlayanların erken emekli olma şartları: