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Bu tarihten önce SGK girişi olanlara müjde! Yalnızca 10 yılda emeklilik geliyor...

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.08.2020 14:25 | Son Güncelleme

1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşlara müjdeli bir haber geldi. 1999 öncesi SGK girişliler artık kolay bir şekilde emekli olabilecek. Artık normalde geçerli olan emeklilik şartları hafifletiliyor. Bu nedenle birçok vatandaş ayrıntıları araştırmaya başladı. Biz de akıllardaki olan tüm soruların yanıtlarını bir araya getirdik. İşte tüm detaylar...

Bu tarihten önce SGK girişi olanlara müjde! Yalnızca 10 yılda emeklilik geliyor...

Erken emeklilik avantajı her sigortalı çalışanın hayallerini süsler. Daha az çalışıp daha az prim ödeyerek emekli olmayı herkes ister. Sigorta giriş tarihlerinin esas alındığı erken emeklilikte, 1999 öncesi çalışanlara büyük bir fırsat doğuyor. Artık daha az prim ödeyerek erken emekli olabilirler. Üstelik sigortalılık sürelerinde de önemli bir azalma müjdesi de var.

1999 ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞLİ OLMAK NEDEN ÖNEMLİ?

Belirtilen tarihten önce sigorta girişi olanlar için bir liste hazırlayarak detayları açıkladık.

  • 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan vatandaşlar için 25 yıllık sigortalılık süresi geçerli oluyor. Ayrıca emekli olabilmek için 4500 gün prim ödemeleri gerekiyor.

  • 30 Nisan 2008'den sonra sigorta girişi olan çalışanların ise emekli olabilmeleri için 5400 günlük prim ödeme şartına uymaları gerekiyor.

  • Burada 1999 öncesi girişi olanların büyük bir avantajı var. 9 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar için 15 yıllık sigortalılık süresi geçerli oluyor. Üstelik sadece 3600 gün prim ödemeleri isteniyor.

1999 ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞLİLER İÇİN ERKEN EMEKLİLİK

İstisnaya giren çalışanlar için erken emeklilik şartları ise şu şekilde:

  • Öncelikle 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişinin mutlaka olması gerekiyor. Bu, en önemli şart olarak kabul ediliyor.

  • Sonrasındaysa 3600 günlük prim ödemenizi tamamlamış olmanız isteniyor.

  • Ardından 15 yıllık sigortalılık sürenizin de dolması gerekiyor.

  • Bu şartlar sağlandıktan sonra, SGK'ya hiçbir borcunuzun olmaması takdirde, erken emeklilikten yararlanmak mümkün hale geliyor.

  • Önemli bir ayrıntı olarak, kadınlar ve erkekler için erken emeklilik yaşları değişiklik gösteriyor.

    • KADINLAR KAÇ YAŞINDA ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?

    1999 öncesi sigorta girişliler için erken emekliliğin belirlenmesi yaşa bağlı oluyor. İstenilen 3600 gün prim ödemek ve 15 yıllık sigortalılık süresi gibi şartlar hangi tarihler arasında tamamlanırsa ona göre emeklilik yaşı belirleniyor.

    • 24 Mayıs 2002 - 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 52 yaşında,

    • 24 Mayıs 2005 - 23 Mayıs 2008 tarihleri içerisinde 54 yaşında,

    • 24 Mayıs 2008 - 23 Mayıs 2011 tarihlerinin içerisinde 56 yaşında,

    • 24 Nisan 2011 sonrasındaysa 58 yaşında erken emekli olunabiliyor.

    ERKEKLER KAÇ YAŞINDA ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?

    Erkekler, kadınlardan daha geç emekli oluyorlar. Erkekler için de aynı şartları tamamlamak gerekiyor. Belirtilen şartlar hangi tarihler arasında tamamlanırsa o tarihe göre emeklilik yaşı belirlenmiş oluyor.

    • 24 Mayıs 2002 - 23 Mayıs 2005 arasında 56 yaşında,

    • 24 Mayıs 2005 - 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 57 yaşında,

    • 24 Mayıs 2008 - 23 Mayıs 2011 tarihleri içerisinde 58 yaşında,

    • 24 Nisan 2011 - 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında 59 yaşında,

    • Sonrasında ise 60 yaşında erken emekliliğe hak kazanılıyor.

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