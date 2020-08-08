Bu tarihten önce SGK girişi olanlara müjde! Yalnızca 10 yılda emeklilik geliyor...

Erken emeklilik avantajı her sigortalı çalışanın hayallerini süsler. Daha az çalışıp daha az prim ödeyerek emekli olmayı herkes ister. Sigorta giriş tarihlerinin esas alındığı erken emeklilikte, 1999 öncesi çalışanlara büyük bir fırsat doğuyor. Artık daha az prim ödeyerek erken emekli olabilirler. Üstelik sigortalılık sürelerinde de önemli bir azalma müjdesi de var.

1999 ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞLİ OLMAK NEDEN ÖNEMLİ?

Belirtilen tarihten önce sigorta girişi olanlar için bir liste hazırlayarak detayları açıkladık.

9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan vatandaşlar için 25 yıllık sigortalılık süresi geçerli oluyor. Ayrıca emekli olabilmek için 4500 gün prim ödemeleri gerekiyor.

30 Nisan 2008'den sonra sigorta girişi olan çalışanların ise emekli olabilmeleri için 5400 günlük prim ödeme şartına uymaları gerekiyor.

Burada 1999 öncesi girişi olanların büyük bir avantajı var. 9 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar için 15 yıllık sigortalılık süresi geçerli oluyor. Üstelik sadece 3600 gün prim ödemeleri isteniyor.

1999 ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞLİLER İÇİN ERKEN EMEKLİLİK

İstisnaya giren çalışanlar için erken emeklilik şartları ise şu şekilde: