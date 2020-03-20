Bu tarihten önce sigorta girişi olanlara erken emeklilik yolunda büyük müjde

1 Ekim 2008 tarihinden önce sigorta giriş kaydı olanların hangi kurumdan emekli olacaklarına tüm çalışma hayatına bakılmadan son 7 yıllık prim ödemesinin yapıldığı kurum dikkate alınarak karar verilir. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı sigorta türleri kıyaslandığında SSK emeklilerin maaş konusunda daha avantajlı oldukları söylenir. Daha yüksek maaş veren SSK sigorta kolundan emekli olmak herkesin en büyük isteğidir. 2008 yılından sonra sigorta başlangıcı olanlar en çalışmalarını geçtiği sigortalılık statüsüne göre emeklilik kapsamına alınırlar.
1 Ekim 2008 tarihinden önce sigorta kaydı olan bir kişinin son 7 yıllık sigortalılık süresinden 3.5 yılını geçirdiği kurum baz alınarak emekliliği belirlenir.
1 Ekim 2008 yılından önce sigorta başlangıcı olanların emekli aylıklarını alırken Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışma hayatına devam etmesi mümkündür. 2008 tarihinden sonra sigorta girişi olanların ise emekli olması halinde; SSK’lı olarak çalıştıkları zaman emekli aylıklarından kesilir.
1 Ekim 2008 öncesinde sigorta başlangıcı BAĞ-KUR olmasına rağmen son 7 yılın 3.5 senesini SSK primi ödeyerek emekliliğe hak kazananların maaşları, BAĞ-KUR’dan emekli olanlara göre daha yüksektir. Normalde 2008 sonrası BAĞ-KUR’dan emekli olunduğunda alınan taban aylık, SSK emeklisi olan kişilerin maaşından daha azdır. Bu iki sigorta türünde alınan emekli maaşları arasında 200-300 TL arasında fark vardır.
1 Ekim 2008 öncesinde sigorta girişi olanlar emekli olmak için 7000 prim günü öderken; 1.10.2008 tarihinden sonra işe girenlerin 7200 prim günü ödemesi gerekiyor.
Örnek: Bir dükkan işletme olan X kişisi, işletmesi boyunca BAĞ-KUR ödemesi yaptıktan sonra 1 Ekim 2008 tarihinden önce işletmesini kapatmaya veya devretmeye karar verirse başka bir sigorta koluna geçebilir. Başka bir firmada sigortalı olarak X kişisi adına prim ödenmeye başlarsa; 3.5 yıllık (1.261 gün) prim ödendiği durumda son 7 yılda 3.5 yıllık sigortalılık kuralına göre, SSK’dan emekli olunabiliyor.
2008 yılı öncesi çalışmaya başlayan engelli vatandaşların erken emekliliği için 3600 prim günü ödemesi dikkate alınır. 2008 yılı öncesi çalışmaya başlayan kişilerin erken emekliliği için şartlar yasalar çerçevesinde belirlenmiştir:
1991 yılı içerisinde işe başlayan engelli vatandaşlar, 3600 günlük prim ödemesini tamamladıklarında erken emekli olurlar.
1992-1994 tarihleri arasında çalışmaya başlayan engelli vatandaşlar. 3760 günlük prim ödemesini yaptıklarında erken emekli olurlar.
1997-2000 tarihleri arasında iş hayatına atılan ve sigortalı olan engelli vatandaşlar 4080 günlük prim ödemesini gerçekleştirdiklerinde erken emekliliğe hak kazanırlar.
2003-2008 tarihleri arasında sigortalı olarak çalışan engelli vatandaşlar 4400 günlük prim ödemesini tamamladıklarında emekliliğe hak kazanabilirler.
Belirlenen tarihlerin kapsamında yer alan ve prim günlerini tamamlayan engelli vatandaşlar, erken emeklilik için SGK’ya başvurabilirler.
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