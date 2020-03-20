Bu tarihten önce sigorta girişi olanlara erken emeklilik yolunda büyük müjde

1 Ekim 2008 tarihinden önce sigorta giriş kaydı olanların hangi kurumdan emekli olacaklarına tüm çalışma hayatına bakılmadan son 7 yıllık prim ödemesinin yapıldığı kurum dikkate alınarak karar verilir. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı sigorta türleri kıyaslandığında SSK emeklilerin maaş konusunda daha avantajlı oldukları söylenir. Daha yüksek maaş veren SSK sigorta kolundan emekli olmak herkesin en büyük isteğidir. 2008 yılından sonra sigorta başlangıcı olanlar en çalışmalarını geçtiği sigortalılık statüsüne göre emeklilik kapsamına alınırlar.

2008 Yılından Önce Sigorta Başlangıcı Olanların Emeklilik Konusundaki Avantajları Nelerdir?

1 Ekim 2008 tarihinden önce sigorta kaydı olan bir kişinin son 7 yıllık sigortalılık süresinden 3.5 yılını geçirdiği kurum baz alınarak emekliliği belirlenir.

1 Ekim 2008 yılından önce sigorta başlangıcı olanların emekli aylıklarını alırken Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışma hayatına devam etmesi mümkündür. 2008 tarihinden sonra sigorta girişi olanların ise emekli olması halinde; SSK’lı olarak çalıştıkları zaman emekli aylıklarından kesilir.