Bu yanlışı yapan sürücülere 1200 TL'nin üzerinde ceza kesiliyor...

Radar, trafiğin işleyişini kontrol eden ve trafik kazalarını önlemeye yarayan en önemli araçlardan biridir. Hız sınırını geçen araçların plakalarını kaydeden radar, sonrasında sürücülere trafik cezası gönderilmesini sağlıyor. Trafik cezası, radarın hız sınırını ihlal ettiğinizi tespit ettiği günden sonraki 10 veya 30 gün içinde ikametgah adresinize gönderiliyor. Her yıl güncellenen hız sınırı ihlali cezalarının 2020 senesinde ne kadar olduğunu araştırdık.
RADAR CEZALARI NE KADAR OLDU?
2020'de hız sınırını aşan sürücülere kesilen cezalar arttı ve daha caydırıcı hale geldi. Radar cezalarının tutarı ise kuralın ihlal edildiği yolun tipinden çok hız sınırı aşımının ne kadar olduğuna göre değişiklik gösteriyor. Radar cezaları, hız sınırları konusunda ölçüt olarak belirlenen yüzde 30 ya da yüzde 50 gibi oranlar baz alınıyor ve ceza tutarları bu oranların ne kadar aşıldığına göre değişiklik gösteriyor.
Hız sınırını yüzde 30'a kadar aştığınızda ceza puanınız 10 olarak belirleniyor. Bu kapsama giriyorsanız 288 TL trafik cezası ödemekle yükümlüsünüz. Eğer radar cezası kesildikten sonraki 15 gün içinde ödeme yaparsanız da tutara yüzde 25 oranında indirim yapılıyor.
Hız sınırını yüzde 30 ve yüzde 50 arasında bir oranda aşıyorsanız ceza puanınız 15'e çıkıyor. Bu kapsamdaki sürücülerin ödemesi gereken trafik cezası tutarı ise 598 TL olarak belirlendi. Aynı şekilde, 15 gün içinde ödeme yaparsanız cezanıza yüzde 25 indirim uygulanıyor.
RADAR CEZALARI NEREDEN SORGULANABİLİR?
Radar cezası sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz.
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RADAR CEZASI NEREYE ÖDENİR?
Radar cezası size tebliğ edildikten sonra anlaşmalı bankalar ya da PTT şubeleri aracılığı ile ödeme yapabilirsiniz. Radar cezalarını 30 gün içinde ödemeniz gerektiğini unutmayın.
Eğer radar cezalarını size tebliğ edildikten sonraki 15 gün içinde öderseniz, yüzde 25 indirim yapılıyor.
Radar cezalarını sonraki 15 gün içinde ödediğiniz takdirde taksitlendirme imkanı sunulabiliyor. Taksitlendirmek için ceza size tebliğ edildikten sonraki 30 gün içinde bağlı bulunduğunuz vergi dairesine başvuru yapabilirsiniz. Cezanız dört takside bölünüyor.
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