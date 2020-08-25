Bu yanlışı yapan sürücülere 1200 TL'nin üzerinde ceza kesiliyor...

Radar, trafiğin işleyişini kontrol eden ve trafik kazalarını önlemeye yarayan en önemli araçlardan biridir. Hız sınırını geçen araçların plakalarını kaydeden radar, sonrasında sürücülere trafik cezası gönderilmesini sağlıyor. Trafik cezası, radarın hız sınırını ihlal ettiğinizi tespit ettiği günden sonraki 10 veya 30 gün içinde ikametgah adresinize gönderiliyor. Her yıl güncellenen hız sınırı ihlali cezalarının 2020 senesinde ne kadar olduğunu araştırdık.

RADAR CEZALARI NE KADAR OLDU?

2020'de hız sınırını aşan sürücülere kesilen cezalar arttı ve daha caydırıcı hale geldi. Radar cezalarının tutarı ise kuralın ihlal edildiği yolun tipinden çok hız sınırı aşımının ne kadar olduğuna göre değişiklik gösteriyor. Radar cezaları, hız sınırları konusunda ölçüt olarak belirlenen yüzde 30 ya da yüzde 50 gibi oranlar baz alınıyor ve ceza tutarları bu oranların ne kadar aşıldığına göre değişiklik gösteriyor.