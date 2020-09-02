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Bu yatın haftalık kirası 10 katlı apartman parası

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.09.2020 16:45 | Son Güncelleme

Marmaris Yat Limanındaki marinaya dünyanın en pahalı yatlarından biri olan Arrow demir attı. Sadece 1 haftalık kirası 850 bin Euro, 971,500 dolar ya da 7 milyon 179 bin 385 Lira olan 75 metre uzunluğundaki ultra lüks donanıma sahip “Arrow” adlı yatı limanda gören vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti.

Bu yatın haftalık kirası 10 katlı apartman parası

Bir charter firması tarafından dünyaca ünlü zenginlere kiralanan lüks motor yatın haftalık kirası 850 bin Euro'ya da 971 bin 500 Dolar olarak bir charter firmasının internet sitesinde yayınlandı. 75 metre uzunluğunda 13 metre eninde, 6 süper lüks süit kabini bulunan yatta, 12 misafir ağırlanabiliyor. Yatta 19 mürettebat görev yapıyor. Çelik gövde ve alüminyum üst yapı ile inşa edilen “Arrow” iç tasarımı dünyaca ünlü iç mimarlar tarafından yapıldı. Lavabo aparatları ve mobilyaları elde yapılan ve özel tasarım olan yatta her türlü konfor mevcut. 185 bin litre akaryakıt kapasitesi bulunan lüks yat, 19 knots hızla 5500 deniz mili gidebiliyor. Dünyaca ünlü finans uzmanları, sporcu ve ünlü film yıldızlarının kiraladığı yatta her türlü su sporları aletleri bulunuyor. Pandemi döneminden önce yaz aylarında Cannes, Korsika, Fransız Rivierası, İtalya Rivierası, Portofino, Sardinya, St.Tropez gibi turizm şehirlerinde bulunan yat, Eylül ve Ekim arası Yunanistan’ın Rodos ve Akdeniz rotasında milyarder yolcularını gezdiriyor.

Özellikle pandemi döneminde kişisel izolasyonuna dikkat eden milyonerlerin tercihleri lüks yatlar oluyor.

Ultra lüks yatın mürettebatının, adı gizli tutulan müşterileri almadan önce hummalı bakım ve temizlik çalışması yaptığı görüldü.

KAYNAK:İHA

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