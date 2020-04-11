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Bu yöntemle geliriniz ne kadar olursa olsun para biriktirebileceksiniz!

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.04.2020 12:09 | Son Güncelleme

Para biriktirmek mi? Gelirim belli, kira, faturalar, kredi taksitleri derken nasıl biriktirebilirim ki? Daha ödemeleri yetiştiremiyorum, ay sonunu zor getiriyorum para biriktirmek kim, ben kim? diye düşünüyor olabilirsiniz. Eğer öyleyse yazımıza mutlaka göz atın.

Bu yöntemle geliriniz ne kadar olursa olsun para biriktirebileceksiniz!

Konu para biriktirmek olunca fikir edinebileceğiniz çok sayıda kaynak var elbette ama bu konuda başucu kitabınız olmayı hak edenlerin başında George S. Clason tarafından yazılan Babil'in En Zengin Adamı ve Robert T. Kiyosaki tarafından yazılan Zengin Baba Yoksul Baba geliyor sanırım. Bunlar ve benzeri kitapları okumak para biriktirme konusundaki korku ve ön yargılarınızı yıkıp adım atmanıza yardım eder. Ama önce sizin için derlediğimiz para biriktirme yöntemlerine bakalım ister misiniz? O zaman haydi başlayalım.

ÖNCE KENDİNE ÖDE

Özellikle maaşlı çalışanlar için, ayın başında maaş gelir gelmez, gideceği yerler bellidir. Kimi zaman daha maaşı görmeden, zihnimizden ödemelere dağıtırız ve yine geriye bir şey kalmadı diye hayıflanırız. Haklısınız, ödemeler sırada beklerken insan para biriktirmeye odaklanamıyor. Ama geleceğinizi bugünden farklı yaratmak istiyorsanız, bir şeyleri farklı yapmanız lazım. Her ne şekilde olursa olsun, elinize geçen paranın %10'unu önce kendiniz için ayırın. Bunu bir borç ödüyormuş gibi, zorunlu bir ödeme gibi yapmanız gerekiyor. Nereye odaklanırsak orayı büyütüyoruz farkında olmadan. Sürekli borcunuza odaklanmak borcunuzu büyütür, ama birikime odaklanırsanız daha fazla para yaratacağınız kaynaklar bulmak için zihninizde üçüncü bir göz açılır.

KAVANOZ YÖNTEMİNİ KULLAN

Bozuk paralar para biriktirme konusunda büyük bir görev üstleniyor. İşe ceplerinizde, çantanızın kenarında köşesinde, hatta evin çeşitli yerlerinde kalan bozuk paraları bir araya toplamakla başlayabilirsiniz. Sizi motive etmesi için öncelikle kendinize bir hedef belirleyin. Sonra birikim yapmak için seçtiğiniz kavanoza hedefiniz ile ilgili bir fotoğraf yapıştırabiliriz. Bu, size sürekli hedefinizi hatırlatır ve para biriktirme isteğinizi canlı tutar.

İSTEK Mİ? İHTİYAÇ MI?

Satın aldığınız şeylerin bir kısmı mutlaka almanız gereken, hayati önem taşıyan şeylerden oluşurken, bir kısmı ise acil olmayan, ertelenebilecek, keyfi harcamalardan oluşur. Yeterince ayakkabınız varken yeni bir ayakkabı almak, her gün dışarıda yemek yemek ya da kahve içmek gibi. Paranızı harcarken bir durup istek mi, ihtiyaç mı diye kendinize sorun. Eğer satın alacağınız şey çok gerekli bir ihtiyaç değilse satın almayın ve bedelini kumbaraya ekleyin. Azminiz için kendinizi kutlamayı da ihmal etmeyin.

KULLANMADIĞIN EŞYALARI PARAYA ÇEVİR

Evinizde hevesle aldığınız ama son zamanlarda kullanmadığınız eşyalar ya da giysiler mutlaka vardır. Büyük hayallerle alınmış bir koşu bandı, sadece kuzenin düğününde giyilmiş ve muhtemelen tekrar giyilmeyecek bir gece elbisesi gibi nasıl olsa bir gün kullanırım dediğiniz dolap bekleyen eşyalarınızı ayırın ve uygun platformlarda satın. Buradan gelecek tutarlar kumbaranın hızla çoğalmasını sağlar.


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