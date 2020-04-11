Bu yöntemle geliriniz ne kadar olursa olsun para biriktirebileceksiniz!

Konu para biriktirmek olunca fikir edinebileceğiniz çok sayıda kaynak var elbette ama bu konuda başucu kitabınız olmayı hak edenlerin başında George S. Clason tarafından yazılan Babil'in En Zengin Adamı ve Robert T. Kiyosaki tarafından yazılan Zengin Baba Yoksul Baba geliyor sanırım. Bunlar ve benzeri kitapları okumak para biriktirme konusundaki korku ve ön yargılarınızı yıkıp adım atmanıza yardım eder. Ama önce sizin için derlediğimiz para biriktirme yöntemlerine bakalım ister misiniz? O zaman haydi başlayalım.

ÖNCE KENDİNE ÖDE



Özellikle maaşlı çalışanlar için, ayın başında maaş gelir gelmez, gideceği yerler bellidir. Kimi zaman daha maaşı görmeden, zihnimizden ödemelere dağıtırız ve yine geriye bir şey kalmadı diye hayıflanırız. Haklısınız, ödemeler sırada beklerken insan para biriktirmeye odaklanamıyor. Ama geleceğinizi bugünden farklı yaratmak istiyorsanız, bir şeyleri farklı yapmanız lazım. Her ne şekilde olursa olsun, elinize geçen paranın %10'unu önce kendiniz için ayırın. Bunu bir borç ödüyormuş gibi, zorunlu bir ödeme gibi yapmanız gerekiyor. Nereye odaklanırsak orayı büyütüyoruz farkında olmadan. Sürekli borcunuza odaklanmak borcunuzu büyütür, ama birikime odaklanırsanız daha fazla para yaratacağınız kaynaklar bulmak için zihninizde üçüncü bir göz açılır.