Bu yöntemle trafik cezanızı indirimli ödeyin! Kimse bilmiyor!

Özellikle yüksek miktarlarda belirlenen trafik cezaları; aşırı hız, park yasağı, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmamak, seyir halindeyken cep telefonu kullanmak ve hatalı sollama vb. çeşitli nedenler ile kesilir. Her cezanın farklı miktarlarda olduğunu vurgulamakla beraber; ceza türüne bakılmaksızın 15 gün içerisinde ödenen cezalarda yüzde 25 indirim uygulanır. Peki, trafik cezası indiriminden kimler yararlanabilir? Ceza indirimi için düzenlenen şartlar nelerdir? İşte, trafik cezasına dair merak edilen tüm ayrıntılar... TRAFİK CEZASI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR? Aracınızın plakasına kesilen herhangi bir trafik cezası olup olmadığını sorgulamak için e-Devlet kapısı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerindeki online işlemler kullanabilir. Sorgulama yapılması istenilen aracın bilgileri girildikten sonra trafik cezalarına ait bilgiler vatandaşlara paylaşılır. Bu bilgilerin arasında cezanın kesim tarihi, tutarı ve kimin adına kesildiğine dair kişisel bilgiler yer alır. Trafik cezasının kesim tarihinden itibaren 15 gün içinde cezanın ödenmesi durumunda indirim hakkı verilir.

TRAFİK CEZALARI NEREYE ÖDENİR? Trafik cezaları Gelir İdaresi Başkanlığının resmi web sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların kredi kartı ile ve PTT şubelerinden nakit olarak ödenebilir. Anlaşmalı bankalar arasında; Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, Türkiye İş Bankası, HSBC, Finansbank, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ve Vakıfbank bulunmaktadır. T.C. kimlik numarası ve cezanın tescil tarihini girerek ödeme işlemlerinizi 22:00- 02:00 saatleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca anlaşmalı bankaların mobil ve internet bankacılığı uygulamaları da trafik cezası ödemelerinizde tarafınıza hizmet eder. TRAFİK CEZASI İNDİRİMİ NE KADARDIR? NE KADAR SÜRE GEÇERLİ OLUR? Kesilen bir trafik cezasının erken ödeme indirimine tabii olabilmesi için belirlenen süre içinde ceza tutarının tamamının yatırılması gerekir. Trafik ceza indirimi için vatandaşlara ceza tebliğ tarihinden itibaren 15 gün süre tanınmıştır. Ceza indiriminden yararlanan vatandaşlar; adlarına ya da araçlarına kesilen cezaları yüzde 25 indirimli olarak öderler. Örneğin; Emniyet kemeri takmanın cezası 132 TL'dir. Kişi bunu belirlenen kurum ya da kuruluşlar üzerinden 15 gün içerisinde; 99 TL şeklinde ödeme hakkına sahip olur.