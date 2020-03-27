Bu yöntemler doğalgaz ve elektrik faturasını %30 düşürüyor!

Faturalarını düşürmenin yollarını arayan vatandaşlar bu konudaki araştırmalarını derinleştirdi. “Hem üşümeyelim hem de tasarruf sağlayalım” diyenlerin imdadına doğalgaz ve elektrik faturası düşürme yöntemlerini listeledik. “Mart kapıdan baktırır; kazma kürek yaktırır” deyiminin hakkını verecek şekilde bahar aylarında da ısınmak için vatandaşlar doğalgaz ve elektrik kullanımını azaltamadı. Alınacak basit önlemler ve tedbirler ile hem faturaların hem de çevreye verilen zarar minimuma indirilebilir. Peki, doğalgaz ve elektrik faturalarını düşürmenin ipuçları nelerdir? İşte, fatura düşürmek için bazı tüyolar… DOĞALGAZ FATURASINI DÜŞÜRMENİN YOLLARI NELERDİR? • Oda sıcaklığını düşürün. Oda sıcaklığının çok yüksek olması mekanın içindeki havanın kurumasına neden olur ve grip olma riskini arttırır. Bu nedenle kombileri düşük ayarda sürekli çalışır olarak tutmak enerji tasarrufu sağlar. • Cam ve kapılara yalıtım bantlarını yapıştırın. Yapı marketlerinden kolaylıkla temin edebileceğiniz bantlar sayesinde yüzde 70’e kadar ısı yalıtımı sağlayabilirsiniz.

• Radyatörün etrafını boş bırakın ve ısı yayımının önlenmemesine dikkat edin. Radyatörlerin önüne mobilya koymak ya da perde ile kapatmak; ısıyı emer ya da odaya yayılmasını engeller. • Radyatörün havasını düzenli olarak boşaltın. Hava boşaltma anahtarı ile havayı boşaltarak kalorifer tesisatının düzgün çalışmasını sağlayabilirsiniz. • Odaların arasındaki kapıları kapalı tutun. • Geceleri soğuk havanın içeriye girmesini önlemek için perde ve panjurları kapalı tutun. • Isı kayıplarının fazla olduğu bölgelere ısı yalıtım levhaları yerleştirebilirsiniz. • Camlara film taktırmak ve duvarlara mantolama yapmak içerideki sıcak havanın korunmasını sağlar. Aynı zamanda dışarıdaki soğuk havanın içeri girmesini de engeller. • Evin duvarlarında ve çatıda açık renkli yalıtımlı boyaları tercih edebilirsiniz. • Özellikle bacalı cihazları dolapların içine yerleştirmeyin. Bu durum cihazın ortamdan yanma havası almasını engeller ve yanma verimi düşürür. • Tesisat borularının çok dönüşlü ve uzun mesafeler içerisinde döşenmesi enerji kaybına neden olur. Dirsekli borular yerinen dirseksiz ve düz hatlı borular kullanılmalıdır.