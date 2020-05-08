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Bu yöntemler ile paranız cebinizde kalacak! Kombi kullanırken...

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.05.2020 16:39 | Son Güncelleme

Gelirimizin büyük kısmını kira, mutfak masrafları, taksitler, eğitim gibi giderlere ayırırız. Bir de çoğu zaman evdeki hesabımız çarşıya uymaz ve karşılaştığımız fiyat artışları, bütçe planlamamızı düşündüğümüz gibi hayata geçirememenize neden olur. Artık bütçenizi kontrol altına almanın vakti geldi. İşte birçok alanda uygulayabileceğiniz, yükünüzü hafifletecek tasarruf önerileri…

Bu yöntemler ile paranız cebinizde kalacak! Kombi kullanırken...

Aydınlatmadan, mutfağa, ev eşyalarından ısınmaya kadar evinizde uygulayabileceğiniz birçok tasarruf yöntemine başvurabilirsiniz. Küçük ve önemsiz gördüğünüz bu yöntemler ile yıl sonunda önemli karlar elde edebilirsin. Ne de olsa damlaya damlaya göl olur! Siz de bize hak veriyorsanız gelin, evde nasıl tasarruf yapabileceğinize bir bakalım…

AYDINLATMADA TASARRUF

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Hangi alanda tasarruf yapacak olursanız olun, atmanız gereken ilk adım ihtiyaçlarınızı belirlemekten geçer. Mesela elektrik faturanızın tutarını azaltmak için işe kullanmadığınız alanlardaki ampulleri söndürerek başlayabilirsiniz. Tasarruflu ampul kullanarak ise %85 enerji tasarrufu sağlarsınız.

Avizede fazla ampul kullanmak yerine tek ve büyük bir ampul tercih etmelisiniz. Böylece alacağınız bu önlemler ile hem faturanızın daha düşük gelmesine hem de enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına destek sağlamış olacaksınız. Duvarlarınızı açık renklere boyamak gibi küçük tüyolar ile daha çok ışık yansıması da sağlayabilirsiniz. Gün ışığından mümkün olduğunca daha fazla yararlanarak doğal aydınlatmanın gücünü kullanmalısınız.

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNDE TASARRUF

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Hiç kuşkusuz evde sağlayacağınız enerji tasarrufunda elektrikli ev aletlerinin doğrudan bir etkisi bulunur. Bu durumda öncelikli olarak elektrikli ev aleti alırken A++ ve A+++ enerji sınıfında yer alan ürünleri tercih etmeye özen göstermelisiniz. Bu ev aletleri en az elektrik ve su tüken ürünler sınıfında yer alır.

Buzdolabı kullanımında, buzdolabının soğutmasını mevsimsel ayarlamalara göre yapmalısınız. Çamaşır ve bulaşık makinelerinizi de tam doldurmadan çalıştırmamalısınız. Bu az ve sık yıkama, yüksek enerji harcamanıza neden olur. Çamaşırlarınızı kurutma makinesinde kurutmak yerine asarak kurutmayı denemelisiniz. Evde olmadığınız veya kullanmadığınız zamanlarda elektronik eşyalarınızın fişini prizden çekerek yüksek gelen elektrik faturanızı düşürebilirsiniz.

ISINMADA TASARRUF

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Alacağınız kombiyi evinizin büyüklüğüne göre tercih etmelisiniz. İhtiyacınızdan büyük kombi ile yüksek enerji tüketimi sağlamış olursunuz. Evde olmadığınız zamanlarda kombinizi kısık ayarda tutmalısınız. Tamamen kapatırsanız evinizi ısıtmak istediğinizde daha fazla enerji harcanmasına neden olursunuz. Kış ayına girmeden önce radyatörlerdeki havayı da almalısınız.

SU TASARRUFU

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Dünyamızdaki su kaynaklarının giderek azaldığı da göz önüne alınırsa, tasarruf öncelikleriniz arasına su tüketimini en üst sıraya koymalısınız. Dişlerinizi fırçalarken, tıraş olurken, ellerinizi yıkarken musluğu kapatmalısınız. Duş alma sürenizi 1 dakika kısalttığınızda 9 litre, dişlerinizi fırçalarken musluğu kapattığınızda ise toplamda 11 litre su tasarrufu sağlamış olursunuz. Bozuk, su akıtan lavabo bataryalarını değiştirmeniz de gereksiz su tüketiminizin önüne geçer.


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