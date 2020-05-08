Bu yöntemler ile paranız cebinizde kalacak! Kombi kullanırken...

Aydınlatmadan, mutfağa, ev eşyalarından ısınmaya kadar evinizde uygulayabileceğiniz birçok tasarruf yöntemine başvurabilirsiniz. Küçük ve önemsiz gördüğünüz bu yöntemler ile yıl sonunda önemli karlar elde edebilirsin. Ne de olsa damlaya damlaya göl olur! Siz de bize hak veriyorsanız gelin, evde nasıl tasarruf yapabileceğinize bir bakalım…

AYDINLATMADA TASARRUF

Hangi alanda tasarruf yapacak olursanız olun, atmanız gereken ilk adım ihtiyaçlarınızı belirlemekten geçer. Mesela elektrik faturanızın tutarını azaltmak için işe kullanmadığınız alanlardaki ampulleri söndürerek başlayabilirsiniz. Tasarruflu ampul kullanarak ise %85 enerji tasarrufu sağlarsınız.

Avizede fazla ampul kullanmak yerine tek ve büyük bir ampul tercih etmelisiniz. Böylece alacağınız bu önlemler ile hem faturanızın daha düşük gelmesine hem de enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına destek sağlamış olacaksınız. Duvarlarınızı açık renklere boyamak gibi küçük tüyolar ile daha çok ışık yansıması da sağlayabilirsiniz. Gün ışığından mümkün olduğunca daha fazla yararlanarak doğal aydınlatmanın gücünü kullanmalısınız.