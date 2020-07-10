Bu yöntemleri uygulayarak daha erken emekli olabilirsiniz! Herkes gözden kaçırıyor...

Doğumdan, askerlikten ya da tamamen farklı bir nedenden dolayı erken emekli olabiliyorsunuz. Bu tarz erken emeklilik detaylarını bilmek, toplam çalışma sürenizi ciddi oranda azaltmanız ve erkenden emekli maaşı hakkı kazanmanız için size çeşitli kapılar açabiliyor. Siz de bu fırsatları öğrenerek emeklilik konusunda avantajlı konuma geçmek istiyorsanız bu detaylara dikkat etmelisiniz.

DOĞUM BORÇLANMASI ERKEN EMEKLİLİK İÇİN BÜYÜK AVANTAJ

Doğum yapan kadınlar, her bir doğum için 2 yıllık prim borçlanması gerçekleştirebiliyor. Bu da her doğumda emeklilik için doldurulması gereken sürenin 2 yılını tamamlamak anlamına geliyor. Ancak burada unutulmaması gereken şöyle bir detay var: Doğum borçlanmasından faydalanabilmek için doğumdan önce sigortalı olmak gerekiyor. Yani doğum yaptıktan sonra gerçekleştirilen sigorta, ilgili doğumu kapsamıyor. Ayrıca doğum borçlanması, emeklilik yaşını doğrudan 2 yıl öne çekmiyor; yalnızca toplam prim gününden 2 yılı tamamlamanıza yardımcı oluyor.

ASKERLİK BORÇLANMASIYLA DA ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN

Kadınlardaki doğum borçlanması gibi erkeklerde de askerlik borçlanması, erken emekliliği mümkün hale getiriyor. Er, erbaş olarak veya yedek subay okulunda geçen süreler de askerlik borçlanmasına dahil edilerek prim gününe eklenebiliyor. Böylece doğum borçlanmasına benzer şekilde emeklilik yaşı öne çekilemese de ilgili süreler toplam prim gününe eklenerek emeklilik için avantaj sağlıyor.