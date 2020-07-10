Bu yöntemleri uygulayarak daha erken emekli olabilirsiniz! Herkes gözden kaçırıyor...

Doğumdan, askerlikten ya da tamamen farklı bir nedenden dolayı erken emekli olabiliyorsunuz. Bu tarz erken emeklilik detaylarını bilmek, toplam çalışma sürenizi ciddi oranda azaltmanız ve erkenden emekli maaşı hakkı kazanmanız için size çeşitli kapılar açabiliyor. Siz de bu fırsatları öğrenerek emeklilik konusunda avantajlı konuma geçmek istiyorsanız bu detaylara dikkat etmelisiniz.
Doğum yapan kadınlar, her bir doğum için 2 yıllık prim borçlanması gerçekleştirebiliyor. Bu da her doğumda emeklilik için doldurulması gereken sürenin 2 yılını tamamlamak anlamına geliyor. Ancak burada unutulmaması gereken şöyle bir detay var: Doğum borçlanmasından faydalanabilmek için doğumdan önce sigortalı olmak gerekiyor. Yani doğum yaptıktan sonra gerçekleştirilen sigorta, ilgili doğumu kapsamıyor. Ayrıca doğum borçlanması, emeklilik yaşını doğrudan 2 yıl öne çekmiyor; yalnızca toplam prim gününden 2 yılı tamamlamanıza yardımcı oluyor.
Kadınlardaki doğum borçlanması gibi erkeklerde de askerlik borçlanması, erken emekliliği mümkün hale getiriyor. Er, erbaş olarak veya yedek subay okulunda geçen süreler de askerlik borçlanmasına dahil edilerek prim gününe eklenebiliyor. Böylece doğum borçlanmasına benzer şekilde emeklilik yaşı öne çekilemese de ilgili süreler toplam prim gününe eklenerek emeklilik için avantaj sağlıyor.
Toplamda 15 yıllık prim ödemesini tamamlayan çalışanlar da gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde erken emeklilik için başvuru yapabiliyorlar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli detay; sigorta girişinin 8 Eylül 1999 tarihinden önce yapılmış olması. Aksi takdirde sonraki yıllara ait girişlerde de 3600 prim günü kuralıyla emekli olunabilse dahi belirli bir yaşı beklemek gerekiyor.
Hangi çalışma alanında olursa olsun; eğer sağlık durumunuz çalışmanıza engel oluyorsa malulen ya da engelli statüsünde erken emekli olabiliyorsunuz. Ancak bunun için birbirinden farklı kriterlere uymanız gerekiyor. Örneğin; geçirdiğiniz bir iş kazası çalışmanızı engelliyorsa ya da kanser gibi ciddi hastalıklara yakalandıysanız malulen emekli olabiliyorsunuz. Bunun dışında sahip olduğunuz fiziksel ya da ruhsal sağlık sorunları %40 oranını aşıyorsa engelliler için düzenlenen yasalardan faydalanarak da erken emekli olabiliyorsunuz.
SGK tarafından sigorta borçlanması olarak sayılan zaman dilimini sigortalı ödediği takdirde ödenen bu tutar toplam prim süresine ekleniyor. Böylece sigortalı, doğum ya da askerlik gibi çeşitli sebeplere bağlı olarak çalışamadığı süreç için sigortasız olarak değerlendirilmemiş oluyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum