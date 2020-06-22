Bu yöntemlerle erken emekli olmak mümkün! Hem kadın hem de erkek çalışanlar...

Uzun ve yoğun bir şekilde geçirilen çalışma hayatının en güzel tarafı vatandaşlara sunulan emeklilik hakkıdır. Sosyal devlet anlayışının bir getirisi olarak yaşlandıkları için gelir elde edemez durumda olan vatandaşların hayatlarını devam ettirebilmeleri için emekli maaşı verilir. Ne yazık ki emeklilik için uzun süren çalışma hayatı tek başına yeterli olmaz. Vatandaşların emekli olabilmesi için prim günü, hizmet süresi, cinsiyet, yaş ve sigorta başlangıç tarihi gibi değişkenler dikkate alınır. Verilen şartlar tamamladığında vatandaşlar emeklilik hakkını elde edebilirler.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında vatandaşların emekli olması için gerekli olan şartlar belirlenmiştir. Ancak bu şartlarla birlikte vatandaşların umutlarını yeşertecek erken emeklilik formülleri de devreye sokulur. Peki erken emeklilik yöntemleri nelerdir? İşte erken emekliliğin kapılarını aralayacak yöntemler…
Çalışma hayatı sırasında sigortalı olanlar kendi istek ve arzuları dışında iş yaşamına ara vermek durumunda kalabilirler. Ara verilen süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na işveren ya da kendileri tarafından herhangi bir prim ödemesi yapılmaz. Eksik kalan günler ise emeklilik zamanını ve maaşını doğrudan olumsuz bir şekilde etkiler. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ise mevcut yasa çerçevesinde eksik günlerin ödenebilmesi için hizmet borçlanması formülü geliştirilmiştir. Sigortalılar hizmet borçlanması haklarını kullanarak erken emekli olma şansını yakalayabilirler.
Kadın çalışanların anne olması durumunda; ücretsiz doğum ya da analık izni kapsamında iş hayatından uzak kaldıkları süreleri borçlanma hakkı bulunur. Doğum borçlanması olarak isimlendirilen bu hizmet hakkında anneler her çocuk için 2 yıl olmak üzere en fazla üç kez borçlanma hakkını kullanabilirler.
Erkek çalışanların vatani görevini yerine getirmek için askere gittikleri dönemi borçlanma hakları bulunur. Askerlik borçlanması hakkı kapsamında erkeklerin er ya da erbaş olarak silahaltına alınmaları veyahut yedek subaylık okulunda eğitim almaları gerekir.
Askerlik ve doğum borçlanmasının dışında;
Memur ve diğer kamu görevlilerinin ücretsiz izin süreleri,
Sigortalı olmadan yapılan doktora öğrenimi ve tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora ya da uzmanlık öğrenim süreleri,
Sigortalı olmadan avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,
Sigortalı olarak çalışırken herhangi bir suçtan tutuklanan ya da gözaltına alınanların beraat ettikten sonra yükümlü olarak geçirdikleri süreleri,
Yasal olan grev ve lokavt süreleri,
Doktorların fahri asistanlık süreleri,
Yurt dışında geçirilen hizmet süreleri için borçlanma hakkı bulunur.
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