Bu yöntemlerle erken emekli olmak mümkün! Hem kadın hem de erkek çalışanlar...

Uzun ve yoğun bir şekilde geçirilen çalışma hayatının en güzel tarafı vatandaşlara sunulan emeklilik hakkıdır. Sosyal devlet anlayışının bir getirisi olarak yaşlandıkları için gelir elde edemez durumda olan vatandaşların hayatlarını devam ettirebilmeleri için emekli maaşı verilir. Ne yazık ki emeklilik için uzun süren çalışma hayatı tek başına yeterli olmaz. Vatandaşların emekli olabilmesi için prim günü, hizmet süresi, cinsiyet, yaş ve sigorta başlangıç tarihi gibi değişkenler dikkate alınır. Verilen şartlar tamamladığında vatandaşlar emeklilik hakkını elde edebilirler.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında vatandaşların emekli olması için gerekli olan şartlar belirlenmiştir. Ancak bu şartlarla birlikte vatandaşların umutlarını yeşertecek erken emeklilik formülleri de devreye sokulur. Peki erken emeklilik yöntemleri nelerdir? İşte erken emekliliğin kapılarını aralayacak yöntemler…

ERKEN EMEKLİLİK YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Çalışma hayatı sırasında sigortalı olanlar kendi istek ve arzuları dışında iş yaşamına ara vermek durumunda kalabilirler. Ara verilen süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na işveren ya da kendileri tarafından herhangi bir prim ödemesi yapılmaz. Eksik kalan günler ise emeklilik zamanını ve maaşını doğrudan olumsuz bir şekilde etkiler. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ise mevcut yasa çerçevesinde eksik günlerin ödenebilmesi için hizmet borçlanması formülü geliştirilmiştir. Sigortalılar hizmet borçlanması haklarını kullanarak erken emekli olma şansını yakalayabilirler.