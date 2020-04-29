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Bu yöntemlerle ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz! Sadece bir tık ile...

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.04.2020 12:06 | Son Güncelleme

Emeklilik döneminde huzur içinde yaşamak çalışanların en büyük hayalidir. Öyle ki çoğu kişi emeklilik döneminde sahil kasabasına yerleşmenin planlarını yapar. Sahil kasabası uzak bir istek gibi gözükse de en azından emeklilik ile evde ayaklarını uzatıp derin nefes almak mümkündür. Emeklilik yaşlanan kişilere sabit bir gelir sağlar. Peki, emeklilik zamanı nasıl hesaplanır?

Bu yöntemlerle ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz! Sadece bir tık ile...

Emeklilik yoğun ve yorucu geçen çalışma hayatının ardından belirlenen şartlara uygun olan vatandaşlara sunulan sosyal bir haktır. SGK bünyesinde hizmet akdine bağlı olarak 4A, kendi adına ve hesabına çalışan 4B ile kamu kuruluşlarında personel olarak çalışan 4C sigortalılık statüsündekiler emekliliği hak ederler.

Emeklilik zamanını etkileyen pek çok parametre söz konusudur. Bu değişkenlerin içinde kişinin adına ödenen prim miktarı, hizmet süresi, cinsiyeti, yaşı ve sigorta başlangıç tarihi belirleyici olmaktadır. İşe başladıktan sonra hemen hemen bütün çalışanlar emekli olacakları günü hesaplamaya çalışmışlardır. Vatandaşların "ne zaman emekli olurum" sorusuna cevap bulması için alternatif sorgulama yöntemleri geliştirilmiştir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK ZAMANI NASIL HESAPLANIR?

Emeklilik yaşını merak edenlerin kendi yöntemleri ile bunu hesaplaması uzun zaman alacaktır. Emeklilik yaşına dair merak duyan kişilerin yardımına e-Devlet kapısına entegre edilen sorgulama sayfası koşar. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?" sayfası üzerinden sorgulama işlemleri yapılabilir.

İlgili sayfaya girdikten sonra kişilerin ilk adımda güvenlik adımlarını geçmesi gerekir. Güvenlik adımlarına ait sayfaya giriş yapmak için "kimliğimi şimdi doğrula" sekmesine basılması gerekir.

Ardından açılan kimlik doğrula sistemi üzerindeki T.C. kimlik no ve e-Devlet şifresi boşluklarının doldurulması şarttır. Giriş işlemine dair boşluklukların doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasından sonra "sisteme giriş yap" yazısına basılır.
Bilgilerin girilmesinin ardından vatandaşların karşısına sorgulama ekranı çıkar. Bu ekran üzerinden ise sigorta kolu ve hizmete başlama tarihi bilgilerinin eklenmesi gerekir. Bilgilerin yanlış girilmesi ya da kişinin dosyasında bulunan bilgilerin sistemdeki ile eşleşmemesi durumunda emeklilik şartlarında değişiklik söz konusu olur.
Sorgulama işleminin tamamlanması için sayfanın en alt kısmında bulunan "sorgula" yazısına basılır ve sorgulama sonucunun ekrana gelmesi beklenir.

SGK ÜZERİNDEN EMEKLİLİK ZAMANI NASIL HESAPLANIR?

Emeklilik zamanını öğrenmek isteyenler için e-Devlet kapısının yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumunun kurumsal web sitesindeki sorgulama sayfası kullanılabilir. Sosyal Güvenlik Kurumunun sitesinde bulunan "Ne Zaman Emekli Olurum?" başlığından istenilen bilgilerin girilmesi durumunda emeklilik zamanına dair sorgulama yapılabilir.

İstenilen bilgiler arasında; cinsiyet, doğum tarihi, maluliyet durumu, erken yaşlanma durumu, doğum tarihi, hizmete başlama tarihi gibi genel durumlar yer almaktadır.
Genel bilgilerin yanında mevcut bilgiler başlığında daha özel durumlar için boşluklar bulunmaktadır. Bu boşluklar içinde SSK prim ödeme gün sayısı, diğer sandıklara ait gün sayısı, askerlik/sanatçı gün sayısı, fiili gün sayısı, yurt dışı gün sayısı ve 3600 günün doldurulduğu tarih bilgilerinin doldurulması gerekir.
Gerekli bilgilerin girilmesinden sonra "gönder" butonuna bastıktan sonra sonuç ekranı sunulur.
SGK aracılığıyla emeklilik zamanını sorgulamak için TIKLAYINIZ.

HİZMET DÖKÜMÜ NASIL SORGULANIR?

Vatandaşların sigorta başlangıcı ve adına düzenli olarak prim ödemesi yapılıp yapılmadığını sorgulaması için e-Devlet kanalı kullanılmaktadır. Hizmet dökümü aracılığıyla kişiler sigorta bilgilerine dair bütün bilgileri öğrenebilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" sayfası üzerinden sorgulama yapılır.

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Anahtar Kelimeler:
E-Devlet, emekli olma,

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