Bu yöntemlerle ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz! Sadece bir tık ile...

Emeklilik yoğun ve yorucu geçen çalışma hayatının ardından belirlenen şartlara uygun olan vatandaşlara sunulan sosyal bir haktır. SGK bünyesinde hizmet akdine bağlı olarak 4A, kendi adına ve hesabına çalışan 4B ile kamu kuruluşlarında personel olarak çalışan 4C sigortalılık statüsündekiler emekliliği hak ederler.

Emeklilik zamanını etkileyen pek çok parametre söz konusudur. Bu değişkenlerin içinde kişinin adına ödenen prim miktarı, hizmet süresi, cinsiyeti, yaşı ve sigorta başlangıç tarihi belirleyici olmaktadır. İşe başladıktan sonra hemen hemen bütün çalışanlar emekli olacakları günü hesaplamaya çalışmışlardır. Vatandaşların "ne zaman emekli olurum" sorusuna cevap bulması için alternatif sorgulama yöntemleri geliştirilmiştir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK ZAMANI NASIL HESAPLANIR?

Emeklilik yaşını merak edenlerin kendi yöntemleri ile bunu hesaplaması uzun zaman alacaktır. Emeklilik yaşına dair merak duyan kişilerin yardımına e-Devlet kapısına entegre edilen sorgulama sayfası koşar. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?" sayfası üzerinden sorgulama işlemleri yapılabilir.