Bu yöntemlerle para biriktirmek çok kolay! İşte tasarrufu kolaylaştıran yöntemler...

Para biriktirmek için ilk adımı atarsanız arkası mutlaka gelecektir. Bazen küçük ve basit diye gördüğünüz tasarruf tedbirleri, sizi uzun vadede büyük birikimlere ve gelecekteki hayallerinize taşıyacaktır. O halde sizin için derlediğimiz tasarruf yöntemlerine bir göz atmaya ne dersiniz?

BÜTÇE OLUŞTURUN

Para biriktirme konusunda öncelikli yapmanız gereken şey aylık bütçenizi oluşturmaktır. Gıda, yol, eğitim, kira, faturalar gibi ana ihtiyaçlarınızın yanında, kültürel etkinlikleriniz ya da o ay için ilave bir ihtiyacınız varsa onun için de bütçe ayırmalısınız. Giderler listenizdeki tahmini bakiyeyi aylık gelir toplamınızdan düşerek bütçenizin bir planlamasını yapın. Böylece bütçenizden birikime ne kadar ayırabileceğinizi belirleyebilirsiniz.

HARCAMALARINIZI AZALTIN

Satın alma kararlarınızı verirken aceleci olmayın. Bir eşya ya da kendinize bir kıyafet alırken bunun ne kadar gerekli olduğunu bir daha düşünerek karar verin. Eğer o şeyin benzerine ya da bir alt versiyonuna sahipseniz kendinizi frenleyerek almaktan vazgeçebilirsiniz. Yani hiç ihtiyacınız olmayan şeyleri almayarak bazı giderleri azaltabilirsiniz. Unutmamalısınız ki küçük gibi görünen tasarruflar, zamanla büyük birikimlere dönüşür.