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Bu yöntemlerle para biriktirmek çok kolay! İşte tasarrufu kolaylaştıran yöntemler...

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.05.2020 16:20 | Son Güncelleme

Günümüzde pek çok insan parasının hızlıca tükendiğinden, ihtiyaçlarını karşılayamadığından şikayet eder. Parayı kazanmak kadar, doğru kullanmak da bir o kadar zordur. Bütçenizdeki gelir ve gider dengesini ayarlayarak hem paranızı verimli kullanmanız hem de gelecek planlarınız için tasarruf etmeniz ve para biriktirmeniz şart! Peki kolay ve etkili bir şekilde tasarruf nasıl yapılır?

Bu yöntemlerle para biriktirmek çok kolay! İşte tasarrufu kolaylaştıran yöntemler...

Para biriktirmek için ilk adımı atarsanız arkası mutlaka gelecektir. Bazen küçük ve basit diye gördüğünüz tasarruf tedbirleri, sizi uzun vadede büyük birikimlere ve gelecekteki hayallerinize taşıyacaktır. O halde sizin için derlediğimiz tasarruf yöntemlerine bir göz atmaya ne dersiniz?

BÜTÇE OLUŞTURUN

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Para biriktirme konusunda öncelikli yapmanız gereken şey aylık bütçenizi oluşturmaktır. Gıda, yol, eğitim, kira, faturalar gibi ana ihtiyaçlarınızın yanında, kültürel etkinlikleriniz ya da o ay için ilave bir ihtiyacınız varsa onun için de bütçe ayırmalısınız. Giderler listenizdeki tahmini bakiyeyi aylık gelir toplamınızdan düşerek bütçenizin bir planlamasını yapın. Böylece bütçenizden birikime ne kadar ayırabileceğinizi belirleyebilirsiniz.

HARCAMALARINIZI AZALTIN

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Satın alma kararlarınızı verirken aceleci olmayın. Bir eşya ya da kendinize bir kıyafet alırken bunun ne kadar gerekli olduğunu bir daha düşünerek karar verin. Eğer o şeyin benzerine ya da bir alt versiyonuna sahipseniz kendinizi frenleyerek almaktan vazgeçebilirsiniz. Yani hiç ihtiyacınız olmayan şeyleri almayarak bazı giderleri azaltabilirsiniz. Unutmamalısınız ki küçük gibi görünen tasarruflar, zamanla büyük birikimlere dönüşür.

EVDE KULLANDIĞINIZ ENERJİDEN TASARRUF EDİN

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Evde elektrik, su, doğal gaz kullanırken bilinçli ve dikkatli bir tüketici olursanız fatura giderlerinizi azaltabilir ve daha fazla tasarruf yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gereksiz yanan ampulleri kapatın, çamaşır ve bulaşık makinelerinizi tam olarak dolduğunda ekonomi modunda çalıştırın ya da kullanılmadığı halde prizde bıraktığınız küçük ev aletlerinizin fişlerini çekin. Sadece enerji tasarrufu da değil, gıda alışverişlerinizi tüketebileceğiniz miktarlarda yapın. Böylece hem gıda israfının önüne geçebilir hem de daha az para harcayarak tasarruf etmiş olursunuz.

ALIŞVERİŞ LİSTESİ HAZIRLAYIN

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Alışverişe gitmeden önce ihtiyacınız olan şeylerin bir listesini yapın ve listenize sadık kalın. Satın alacağınız ürünlerin indirim günlerini ve yerlerini takip edebilir, böylece maliyeti düşürebilirsiniz. Gerekirse indirim günleri hakkında bir araştırma yapın ve ajandanıza not edin. İndirimin gününün gelmesini beklerken tasarruf etmek için hem eğlenceli hem de heyecanlı bir bekleyiş yöntemi denemiş olursunuz.

KREDİ KARTI SAYINIZI AZALTIN

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Kredi kartlarınızı online ve taksitli alışverişler dışında kullanmamayı tercih edin. Kredi kartları ile alışveriş yaptığınızda daha az para harcıyor hissine kapılabilirsiniz. Nakit yapılan ödemelerde, harcamaya daha az eğimli olduğunuzu deneyerek tecrübe edebilirsiniz.


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